Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

“A.I LÀ AI?” tập 1: Trấn Thành - Hari Won “lục đục”, Văn Mai Hương bị đánh cắp giọng hát

Như Lê

HHTO - Tập 1 của “A.I LÀ AI?” đưa dàn khách mời gồm Hari Won, Khả Như, Sam, Văn Mai Hương và Trung Quân Idol cùng khán giả bước vào hành trình đi tìm danh tính song trùng vô cùng khó nhằn và đầy bất ngờ.

Tại A.I LÀ AI?, mỗi tập sẽ có hai nhân vật song trùng dựa trên hai trong số các nghệ sĩ tham gia. Để chiến thắng, người chơi cần phán đoán chính xác danh tính người đứng sau phiên bản song trùng, vốn được thể hiện bởi một nghệ sĩ khác.

Ở vòng truy tìm song trùng ảo đầu tiên, dàn nghệ sĩ khách mời vô cùng bất ngờ trước phiên bản song trùng Hari Won xuất hiện trên màn hình. Song trùng có nhan sắc, giọng nói và cách hành xử giống hệt bản gốc.

7ai-la-ai-tap-1.png

Song trùng biết rõ việc vợ chồng Trấn Thành - Hari Won sắp chuyển nhà, bí mật “không thể tiết lộ” của Trung Quân Idol, đoán trúng món ăn ưa thích của Sam là ghẹ ngâm tương. Hari Won “giả mạo” còn ra sức lấy lòng host Trấn Thành bằng món phá lấu anh thích, hay “châm dầu vào lửa” với chuyện từng được anh tặng quà 2 tỷ, và sau đó tặng ngược lại anh chiếc đồng hồ 700 triệu đồng.

Sau một hồi hoang mang, dàn cast đã đưa ra suy đoán của mình. Hari Won đoán người này là Pháp Kiều, trong khi đáp án của Khả Như là Võ Tấn Phát. Suy đoán của Văn Mai Hương và Trung Quân Idol lần lượt là Thu Hoài và Ali Hoàng Dương. Sam còn nghĩ đến một cái tên là Uyển Ân.

12ai-la-ai-tap-1.png

Kết quả, phía sau bản sao A.I của Hari Won chính là Hoa hậu Thu Hoài và diễn viên Trương Quỳnh Anh. Đều là những người bạn thân thiết của Trấn Thành - Hari Won, Thu Hoài và Trương Quỳnh Anh biết rõ về sở thích, thói quen và tình hình của đôi vợ chồng.

Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Còn một nghệ sĩ đứng sau Hari Won phiên bản song trùng, và đó chính là… Hari Won bản thật. Nữ ca sĩ đã tự mình diễn như A.I để “ghẹo” Trấn Thành ở đầu chương trình, khiến anh hoang mang tột độ.

17ai-la-ai-tap-1.png

Ở phần sau, dàn sao khách mời gặp gỡ một song trùng ảo khác dựa trên hình mẫu ca sĩ Văn Mai Hương, lấy tên Văn Mai Tính. Phiên bản A.I này biết rõ Văn Mai Hương có nuôi mèo, biết nấu món Bắc và đang độc thân. Thậm chí, Văn Mai Tính còn cùng nữ ca sĩ song ca Đại Minh Tinh hai lần.

Sau lần đầu cố ý hát dở, song trùng trình bày lại Đại Minh Tinh với chất giọng giống hệt Văn Mai Hương. Văn Mai Hương đùa rằng cô đã bị đánh cắp giọng hát, trong khi đó host Trấn Thành bảo cô tranh thủ “thoả thuận” với song trùng để đi diễn, nhận cát-xê gấp đôi.

Với những dữ kiện trên, dàn nghệ sĩ đưa ra những phán đoán, từ Diệu Nhi, Puka, Lâm Vỹ Dạ đến Bích Phương, Phương Ly, Orange… Song trùng sau đó lộ mặt là nữ ca sĩ Orange, xuất hiện và trình bày ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60. Orange cho biết cô đã quan sát Văn Mai Hương hằng ngày để trở thành phiên bản song trùng chuẩn nhất, đồng thời nhận ra đàn chị có vòng bạn bè rất hiền và thú vị.

21ai-la-ai-tap-1.png
39ai-la-ai-tap-1.png
Tập 1 A.I LÀ AI? mang đến cho khán giả cái nhìn đầu tiên về những phiên bản song trùng do công nghệ A.I tạo nên.
23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#A.I LÀ AI #Trấn Thành #Hari Won #song trùng #nghệ sĩ #chương trình truyền hình #giải trí

Xem thêm

Cùng chuyên mục