“A.I LÀ AI?” tập 1: Trấn Thành - Hari Won “lục đục”, Văn Mai Hương bị đánh cắp giọng hát

HHTO - Tập 1 của “A.I LÀ AI?” đưa dàn khách mời gồm Hari Won, Khả Như, Sam, Văn Mai Hương và Trung Quân Idol cùng khán giả bước vào hành trình đi tìm danh tính song trùng vô cùng khó nhằn và đầy bất ngờ.

Tại A.I LÀ AI?, mỗi tập sẽ có hai nhân vật song trùng dựa trên hai trong số các nghệ sĩ tham gia. Để chiến thắng, người chơi cần phán đoán chính xác danh tính người đứng sau phiên bản song trùng, vốn được thể hiện bởi một nghệ sĩ khác.

Ở vòng truy tìm song trùng ảo đầu tiên, dàn nghệ sĩ khách mời vô cùng bất ngờ trước phiên bản song trùng Hari Won xuất hiện trên màn hình. Song trùng có nhan sắc, giọng nói và cách hành xử giống hệt bản gốc.

Song trùng biết rõ việc vợ chồng Trấn Thành - Hari Won sắp chuyển nhà, bí mật “không thể tiết lộ” của Trung Quân Idol, đoán trúng món ăn ưa thích của Sam là ghẹ ngâm tương. Hari Won “giả mạo” còn ra sức lấy lòng host Trấn Thành bằng món phá lấu anh thích, hay “châm dầu vào lửa” với chuyện từng được anh tặng quà 2 tỷ, và sau đó tặng ngược lại anh chiếc đồng hồ 700 triệu đồng.

Sau một hồi hoang mang, dàn cast đã đưa ra suy đoán của mình. Hari Won đoán người này là Pháp Kiều, trong khi đáp án của Khả Như là Võ Tấn Phát. Suy đoán của Văn Mai Hương và Trung Quân Idol lần lượt là Thu Hoài và Ali Hoàng Dương. Sam còn nghĩ đến một cái tên là Uyển Ân.

Kết quả, phía sau bản sao A.I của Hari Won chính là Hoa hậu Thu Hoài và diễn viên Trương Quỳnh Anh. Đều là những người bạn thân thiết của Trấn Thành - Hari Won, Thu Hoài và Trương Quỳnh Anh biết rõ về sở thích, thói quen và tình hình của đôi vợ chồng.

Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Còn một nghệ sĩ đứng sau Hari Won phiên bản song trùng, và đó chính là… Hari Won bản thật. Nữ ca sĩ đã tự mình diễn như A.I để “ghẹo” Trấn Thành ở đầu chương trình, khiến anh hoang mang tột độ.

Ở phần sau, dàn sao khách mời gặp gỡ một song trùng ảo khác dựa trên hình mẫu ca sĩ Văn Mai Hương, lấy tên Văn Mai Tính. Phiên bản A.I này biết rõ Văn Mai Hương có nuôi mèo, biết nấu món Bắc và đang độc thân. Thậm chí, Văn Mai Tính còn cùng nữ ca sĩ song ca Đại Minh Tinh hai lần.

Sau lần đầu cố ý hát dở, song trùng trình bày lại Đại Minh Tinh với chất giọng giống hệt Văn Mai Hương. Văn Mai Hương đùa rằng cô đã bị đánh cắp giọng hát, trong khi đó host Trấn Thành bảo cô tranh thủ “thoả thuận” với song trùng để đi diễn, nhận cát-xê gấp đôi.

Với những dữ kiện trên, dàn nghệ sĩ đưa ra những phán đoán, từ Diệu Nhi, Puka, Lâm Vỹ Dạ đến Bích Phương, Phương Ly, Orange… Song trùng sau đó lộ mặt là nữ ca sĩ Orange, xuất hiện và trình bày ca khúc Gặp Lại Năm Ta 60. Orange cho biết cô đã quan sát Văn Mai Hương hằng ngày để trở thành phiên bản song trùng chuẩn nhất, đồng thời nhận ra đàn chị có vòng bạn bè rất hiền và thú vị.