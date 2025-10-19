Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Running Man Vietnam tập 3 nhận "mưa lời khen", Trấn Thành đọ sức Liên Bỉnh Phát

Như Quỳnh

HHTO - Tập 3 Running Man Vietnam mùa 3 mang đến những giây phút cười thả ga nhờ "mảng miếng" đậm đà từ dàn cast, tìm ra "gián điệp" là Liên Bỉnh Phát và một khách mời.

Sau kết thúc bỏ ngỏ, có phần nhạt nhòa ở tập trước, tập 3 Running Man Vietnam mang đến một kịch bản đầy kịch tính, các thành viên phải vận dụng cả trí tuệ lẫn sức lực để tìm ra hai người con giả mạo.

Nhiệm vụ - dàn cast "đủ wow"

Hành trình tìm ra "đào lửa" bắt đầu với nhiệm vụ Đẩy xe bò: Thành viên của hai đội cùng hợp sức, thực hiện liên hoàn thử thách trong thời gian quy định để nhận gợi ý về "kẻ tình nghi".

Sau hai lượt lăn xả hết mình, tính toán chiến thuật nhưng vẫn "trắng tay", đến lượt thứ ba, khán giả gần như "nín thở" trước độ màn "mất sóng" của "anh hai" Trấn Thành, song đội chơi đã mang về chiến thắng đầu tiên. JSOL - Trấn Thành - Anh Tú Atus vì có những động thái "phá game" - nên trở thành đối tượng tình nghi nhưng qua kiểm tra, cả ba đều anh em ruột.

cover-2025-10-19t022142003.jpg

Đến nhiệm vụ Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, dàn cast chia lại đội hình vàng - xanh: Đoán thành ngữ/tục ngữ Việt Nam bằng gợi ý tiếng Anh. Lượt đầu tiên gồm Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P và JSOL; lượt thứ hai là Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Tuấn và Trang Pháp. Bên cạnh những lần hiểu ý, trả lời "nhanh như chớp", lượt chơi của Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát, Trấn Thành, Quân A.P khiến khán giả cười no nê vì vốn tiếng Anh có hạn và cách phát âm "quý's tộc's".

Kết thúc thử thách, ba thành viên bị chỉ định là "con giả" gồm Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát và Quang Trung.

cover-2025-10-19t022559618.jpg

Nhiệm vụ 3 là Đẩy tay lật đật: Mỗi đội cử ra một thành viên đấu tay đôi, ai đẩy được đối phương té ngã trước sẽ giành chiến thắng. Nhiệm vụ lần này được khởi động bằng cặp đôi Anh Tú Atus - Quang Trung, chiến thắng thuộc về Quang Trung. Quân A.P và Trang Pháp hòa sau thời gian dài đẩy nhưng không ngã. JSOL hạ gục "em út" Quang Tuấn do Quang Tuấn bị chuột rút, Liên Bỉnh Phát thắng Trấn Thành vì khoảnh khắc "khủng long" mất đà, phạm luật.

Dù chiến thắng nhưng đội xanh lại nhận về phong bì gợi ý có dòng chữ "Chúc bạn may mắn lần sau".

cover-2025-10-19t022159938.jpg

Luật chơi xé bảng tên gay cấn

Sau 3 nhiệm vụ tìm gợi ý, các anh em trong gia tộc R bắt đầu cuộc chiến chính thức - xé bảng tên tìm "kẻ giả mạo X". Trong đó, bộ ba Quang Tuấn - Liên Bỉnh Phát - Quang Trung trở thành tâm điểm nghi ngờ.

Thế nhưng nhiều "cú twist" lật mở, luật chơi mới đưa người xem lẫn người chơi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Phe "con thật" tay không đánh giặc, phe "con giả" nhận đặc quyền loại từ xa - thông qua việc kết hợp 2 mảnh ghép khớp tên thành viên tìm được trong phong thư, bộ đôi "đào lửa" sẽ trực tiếp loại "con thật" mà không cần xé bảng tên.

Đối diện với luật mới, những phút đầu tiên Trấn Thành, Quang Trung, Atus, Quân A.P đã "dính bẫy", hiểu nhầm những cái tên tìm được chính là "gián điệp" mà hoài nghi lẫn nhau. Cho đến khi Quang Trung - Quang Tuấn bị loại, nút thắt của game mới được gỡ.

cover-2025-10-19t023603356.jpg

Cùng với các gợi ý và số thành viên đã bị bắt, Trấn Thành - Atus - Quân A.P khoanh vùng đối tượng là Trang Pháp và Liên Bỉnh Phát. Sau cùng, những người con thật giành chiến thắng trước phe giả.

Tập mới nhất của Running Man Vietnam mùa 3 nhận được "cơn mưa lời khen", netizen đồng loạt "quay xe" vì đã nặng lời chê nội dung tập 2. Phần đông ý kiến đánh giá tập 3 lôi cuốn, mang tính giải trí cao qua sự hiện, tung hứng tự nhiên từ dàn cast. Một số "từ vựng" mới được netizen "bỏ túi": Ùi uôi của Quân A.P, hai ơi hai của Atus. Bên cạnh đó, khâu biên tập, tổ chức trò chơi của ê-kíp dung hòa được yếu tố thể lực - trí tuệ - gây cười, tạo đất diễn đều cho từng người chơi thể hiện sở trường.

Như Quỳnh
