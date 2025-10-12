Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Running Man Vietnam tập 2: Trấn Thành thất thủ, JSOL bội thu nhưng là "đào lửa"?

Như Quỳnh

HHTO - Running Man Vietnam tập 2 đưa dàn người chơi bước vào trận chiến thực thụ khi bắt đầu có sự xuất hiện của hai khách mời đầu tiên là JSOL và Trang Pháp.

Với tiêu chí mỗi tập là một bộ phim, tập 2 Running Man Vietnam mùa 3 có tên Người Một Nhà, nơi kịch bản "tranh giành gia tài" của "tập đoàn R Group" được đẩy lên đỉnh điểm cùng loạt tình huống hài hước. Các thành viên hóa thân thành "cậu ấm cô chiêu", dùng cả trí lẫn lực để giành lấy cổ phần do người cha để lại.

Dàn cast được chia thành 2 đội: Đội vàng gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Trang Pháp; đội Xanh gồm Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P và JSOL. Trong khi đó, do chấn thương, Ninh Dương Lan Ngọc tạm rút lui khỏi các thử thách vận động, đảm nhiệm vai trò dẫn chuyện cùng "luật sư" Sai Sự Thật (Lê Nhân). Tuy không trực tiếp tham gia vào các trò chơi nhưng Lan Ngọc vẫn thể hiện tốt khả năng tạo mảng miếng, mang lại những màn đối đáp duyên dáng và hài hước.

Hai nhiệm vụ "may rủi" chóng vánh

Trong trò chơi đầu tiên mang tên Đại Gia Đập Hộp, có 30 chiếc hộp được đặt ngẫu nhiên - 19 hộp chứa cổ phần (tổng cộng 25%) và 11 hộp chỉ có bột mì. Ở đó, người chơi chọn hộp, có thể dừng lại để giữ cổ phần hoặc mạo hiểm mở tiếp, nếu trúng bột mì, toàn bộ cổ phần tích lũy sẽ mất trắng. Trước những màn "đánh đòn tâm lý" qua lại giữa hai đội, kết quả chung cuộc, đội vàng toàn thắng, nhận thêm 4% cổ phần. "Đại cổ đông" Atus trao cho Trang Pháp 1% còn lại giữ cho bản thân, nâng tổng cổ phần lên 11%.

cover-78.jpg

Đến trận đấu bụng phồng, võ đài "bụng phồng" được xây dựng nên để các thành viên tỉ thí, giành số cổ phần còn lại từ cô Tư Ngọc - Lan Ngọc. Dàn cast chiến đấu trong giao diện bụng "khủng lồ" khi đặt một quả bóng vào trong áo. Nhiệm vụ của các đội là dùng bụng để húc nhau. Khác với trò may rủi thứ nhất, nhiệm vụ 2 đòi hỏi sức bền và sự nhanh nhẹn.

cover-76.jpg

Các thành viên lần lượt bắt cặp, "đánh nhanh thắng nhanh" với kết quả: JSOL "hạ đo ván" Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát hạ gục Trang Pháp, Atus thắng Quang Trung, Trấn Thành thẳng tay loại Quân A.P. Với kết quả hòa nhau, đại diện hai đội bước vào vòng phụ, rút thăm cổ phần từ Lan Ngọc. May mắn tiếp tục mỉm cười với JSOL khi mang về cho đội xanh 5%, Atus mang về 3% cho đội vàng.

Xé bảng tên "nhanh như chớp"

Cuộc đua xé bảng tên cuối tập 2 cũng không nằm ngoài mục đích giành lấy số cổ phần của từng thành viên. Sau những lần "chơi dơ" từ 2 nhiệm vụ trước, Atus được cho là người chơi nắm giữ số cổ phần cao nhất. Vì vậy, anh trở thành mục tiêu "truy sát". Dù từng được mệnh danh là "khủng long" nhưng ở tập này, Trấn Thành lại là thành viên bị loại đầu tiên trước tốc độ ra tay nhanh - gọn - dứt khoát của Quân A.P. Tiếp đó, Quang Trung và Anh Tú Atus là người có mặt tại "nhà giam".

cover-79.jpg

Cuộc đấu giữa Liên Bỉnh Phát - Trang Pháp - JSOL cũng nhanh chóng kết thúc sau những màn "xé lén" trong lúc đối phương không cảnh giác. Với độ nhanh nhạy, linh hoạt di chuyển, cậu Bảy Sol là người giành chiến thắng trong phần xé bảng tên và trở thành "người được chọn" trong vòng quay may mắn. Tuy nhiên, đây chỉ mới là "hồi 1" cho cuộc chiến gia tộc.

Ở cuối tập 2, "cú twist" xuất hiện khi Lê Nhân - trong vai người mẹ - tiết lộ gia đình chỉ có 7 người con hợp pháp nhưng lại có đến 9 người xuất hiện. Họ cần tìm ra 2 người con giả mạo đã trà trộn vào gia đình để tranh gia tài.

cover-77.jpg
Tưởng chừng JSOL đã "thắng toàn tập" nhưng bất ngờ có màn "quay xe" phút cuối.

Nhiều khán giả cho rằng tập mới nhất của Running Man Vietnam dù gây cười nhưng chưa "đủ đô", nhịp độ các trò chơi diễn nhanh. Phần xé bảng tên - được đánh giá gay cấn nhất - cũng "trôi tụt", người chiến thắng chưa kịp tỏa sáng. Bên cạnh đó, việc ê-kíp đã "nhá hàng" nội dung trong phần teaserhighlight khá nhiều khiến người xem tập chính thức không còn cảm giác hồi hợp.

Dẫu vậy, với "hint" cho tập 3 - tiếp tục có phần xé bảng tên - nhiều khán giả cho rằng ê-kíp sẽ có màn "đánh úp" với những giây phút lôi cuốn, nghẹt thở sau màn dạo đầu nhẹ nhàng để chào đón khách mời.

1467.jpg
Như Quỳnh
#Running Man Vietnam tập 2 #Trấn Thành #JSOL #Lan Ngọc #running man vietnam mùa 3

Xem thêm

Cùng chuyên mục