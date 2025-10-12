Running Man Vietnam tập 2: Trấn Thành thất thủ, JSOL bội thu nhưng là "đào lửa"?

Running Man Vietnam tập 2 đưa dàn người chơi bước vào trận chiến thực thụ khi bắt đầu có sự xuất hiện của hai khách mời đầu tiên là JSOL và Trang Pháp.

Với tiêu chí mỗi tập là một bộ phim, tập 2 Running Man Vietnam mùa 3 có tên Người Một Nhà, nơi kịch bản "tranh giành gia tài" của "tập đoàn R Group" được đẩy lên đỉnh điểm cùng loạt tình huống hài hước. Các thành viên hóa thân thành "cậu ấm cô chiêu", dùng cả trí lẫn lực để giành lấy cổ phần do người cha để lại.

Dàn cast được chia thành 2 đội: Đội vàng gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Trang Pháp; đội Xanh gồm Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P và JSOL. Trong khi đó, do chấn thương, Ninh Dương Lan Ngọc tạm rút lui khỏi các thử thách vận động, đảm nhiệm vai trò dẫn chuyện cùng "luật sư" Sai Sự Thật (Lê Nhân). Tuy không trực tiếp tham gia vào các trò chơi nhưng Lan Ngọc vẫn thể hiện tốt khả năng tạo mảng miếng, mang lại những màn đối đáp duyên dáng và hài hước.

Hai nhiệm vụ "may rủi" chóng vánh

Trong trò chơi đầu tiên mang tên Đại Gia Đập Hộp, có 30 chiếc hộp được đặt ngẫu nhiên - 19 hộp chứa cổ phần (tổng cộng 25%) và 11 hộp chỉ có bột mì. Ở đó, người chơi chọn hộp, có thể dừng lại để giữ cổ phần hoặc mạo hiểm mở tiếp, nếu trúng bột mì, toàn bộ cổ phần tích lũy sẽ mất trắng. Trước những màn "đánh đòn tâm lý" qua lại giữa hai đội, kết quả chung cuộc, đội vàng toàn thắng, nhận thêm 4% cổ phần. "Đại cổ đông" Atus trao cho Trang Pháp 1% còn lại giữ cho bản thân, nâng tổng cổ phần lên 11%.

Đến trận đấu bụng phồng, võ đài "bụng phồng" được xây dựng nên để các thành viên tỉ thí, giành số cổ phần còn lại từ cô Tư Ngọc - Lan Ngọc. Dàn cast chiến đấu trong giao diện bụng "khủng lồ" khi đặt một quả bóng vào trong áo. Nhiệm vụ của các đội là dùng bụng để húc nhau. Khác với trò may rủi thứ nhất, nhiệm vụ 2 đòi hỏi sức bền và sự nhanh nhẹn.

Các thành viên lần lượt bắt cặp, "đánh nhanh thắng nhanh" với kết quả: JSOL "hạ đo ván" Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát hạ gục Trang Pháp, Atus thắng Quang Trung, Trấn Thành thẳng tay loại Quân A.P. Với kết quả hòa nhau, đại diện hai đội bước vào vòng phụ, rút thăm cổ phần từ Lan Ngọc. May mắn tiếp tục mỉm cười với JSOL khi mang về cho đội xanh 5%, Atus mang về 3% cho đội vàng.

Xé bảng tên "nhanh như chớp"

Cuộc đua xé bảng tên cuối tập 2 cũng không nằm ngoài mục đích giành lấy số cổ phần của từng thành viên. Sau những lần "chơi dơ" từ 2 nhiệm vụ trước, Atus được cho là người chơi nắm giữ số cổ phần cao nhất. Vì vậy, anh trở thành mục tiêu "truy sát". Dù từng được mệnh danh là "khủng long" nhưng ở tập này, Trấn Thành lại là thành viên bị loại đầu tiên trước tốc độ ra tay nhanh - gọn - dứt khoát của Quân A.P. Tiếp đó, Quang Trung và Anh Tú Atus là người có mặt tại "nhà giam".

Cuộc đấu giữa Liên Bỉnh Phát - Trang Pháp - JSOL cũng nhanh chóng kết thúc sau những màn "xé lén" trong lúc đối phương không cảnh giác. Với độ nhanh nhạy, linh hoạt di chuyển, cậu Bảy Sol là người giành chiến thắng trong phần xé bảng tên và trở thành "người được chọn" trong vòng quay may mắn. Tuy nhiên, đây chỉ mới là "hồi 1" cho cuộc chiến gia tộc.

Ở cuối tập 2, "cú twist" xuất hiện khi Lê Nhân - trong vai người mẹ - tiết lộ gia đình chỉ có 7 người con hợp pháp nhưng lại có đến 9 người xuất hiện. Họ cần tìm ra 2 người con giả mạo đã trà trộn vào gia đình để tranh gia tài.

Tưởng chừng JSOL đã "thắng toàn tập" nhưng bất ngờ có màn "quay xe" phút cuối.

Nhiều khán giả cho rằng tập mới nhất của Running Man Vietnam dù gây cười nhưng chưa "đủ đô", nhịp độ các trò chơi diễn nhanh. Phần xé bảng tên - được đánh giá gay cấn nhất - cũng "trôi tụt", người chiến thắng chưa kịp tỏa sáng. Bên cạnh đó, việc ê-kíp đã "nhá hàng" nội dung trong phần teaser và highlight khá nhiều khiến người xem tập chính thức không còn cảm giác hồi hợp.

Dẫu vậy, với "hint" cho tập 3 - tiếp tục có phần xé bảng tên - nhiều khán giả cho rằng ê-kíp sẽ có màn "đánh úp" với những giây phút lôi cuốn, nghẹt thở sau màn dạo đầu nhẹ nhàng để chào đón khách mời.