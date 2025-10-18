Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

JUSTB và "hiện tượng J-Pop" KID PHENOMENON đổ bộ sân khấu Tân Binh Toàn Năng

Như Lê

HHTO - Sân khấu “Tân Binh Toàn Năng” sẽ chào đón nhóm nhạc K-Pop JUSTB và nhóm nhạc J-Pop KID PHENOMENON, hứa hẹn mang đến những tiết mục đáng nhớ cho người hâm mộ.

JUSTB là nhóm nhạc nam 6 thành viên ra mắt từ tháng 6/2021, thuộc thế hệ thứ năm (Gen 5 K-Pop). Các thành viên đều là những tài năng đã được tôi luyện qua các chương trình sống còn khắc nghiệt: Jeon Doyum (DY) là Quán quân của Under Nineteen, Geonu và Siwoo là cựu thí sinh của I-Land.

just-b-xuat-hien-tai-cong-dien-2-tan-binh-toan-nang-2.jpg

JUSTB đã giành được nhiều giải thưởng như Blooming Star Award tại Hanteo Music Awards 2023 2024, cùng Rising Star Award tại Korea Model Awards 2022. Năm 2024, nhóm đã hợp tác với ATBO để thành lập nhóm dự án The CrewOne và tham gia chương trình thi đấu Road to Kingdom: Ace of Ace của Mnet.

poster-world-tour-cua-just-b.png
JUSTB vừa hoàn thành chuyến lưu diễn toàn cầu 2025 JUSTB WORLD TOUR [JUST ODD] trước khi xuất hiện tại Công Diễn 2 Tân Binh Toàn Năng.

Bên cạnh JUSTB, sân khấu Tân Binh Toàn Năng còn chào đón sự xuất hiện của KID PHENOMENON - một đại diện tiêu biểu đến từ thị trường J-Pop. KID PHENOMENON (KID PHENOMENON from Exile Tribe) là một nhóm nhạc nam 7 thành viên, ra mắt vào tháng 8/2023, thuộc tập đoàn giải trí LDH danh tiếng của Nhật Bản. Nhóm được hình thành từ cuộc thi tuyển chọn lớn nhất lịch sử của LDH, mang tên iCON Z ~Dreams For Children~.

kid-phenomenom-xuat-hien-tai-cong-dien-2-tan-binh-toan-nang.jpg

KID PHENOMENON được biết đến qua ca khúc Sonzai Shoumei đạt hạng 1 trên Spotify Viral Chart tại Nhật Bản và được chọn làm ca khúc kết thúc mùa 2 của TV anime nổi tiếng Rurouni Kenshin: Meiji Swordsman Romantic Story. Nhóm cũng đã tổ chức thành công tour lưu diễn và fanmeeting KID PHENOMENON from EXILE TRIBE với 10 buổi trình diễn tại 11 thành phố thuộc Nhật Bản.

hinh-anh-nhom-kid-phenomenom-1.png

Tại Tân Binh Toàn Năng, thế hệ mới của cả ba dòng nhạc K-Pop, J-Pop và V-Pop sẽ hội tụ trong một khuôn khổ thi đấu và sáng tạo chung. Trong khi Việt Nam từng đăng cai nhiều sự kiện lớn và concert của các nghệ sĩ quốc tế, những sự kiện này thường mang tính chất festival hoặc concert trình diễn. Việc chương trình đặt ba dòng nhạc và các thế hệ nghệ sĩ mới của họ (JUSTB, KID PHENOMENON, cùng nhóm Tân Binh Thăng Cấp) vào một khuôn khổ thi đấu có thể xem là một cột mốc mới.

Ngoài ra, chương trình cũng đáp ứng các tiêu chuẩn như: Minh bạch pháp lý, tuân thủ bản quyền quốc tế cho đến hậu cần và kỹ thuật đẳng cấp (sân khấu, âm thanh, ánh sáng) dành cho màn trình diễn idol.

doi-hinh-tan-binh-thang-cap-3.jpg
tan-binh-thang-cap-dien-ca-khuc-exposure-tai-cong-dien-1.jpg
Nhóm Tân Binh Thăng Cấp trình diễn tiết mục Exposer tại Công Diễn 1 Tân Binh Toàn Năng.
23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
