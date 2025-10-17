WEAN bật khóc trong MV “Bao Lâu Rồi Em”, kể chuyện tự chữa lành bằng âm nhạc

WEAN ra mắt MV Bao Lâu Rồi Em, thể hiện sự chuyển mình trong âm nhạc, kết hợp hài hòa với yếu tố thời trang. Nam rapper tiết lộ tự tay chăm chút từ "đường hình" đến "đường tiếng".

Tối 16/10, WEAN chính thức qua trở lại đường đua âm nhạc, ra mắt MV mới mang tên Bao Lâu Rồi Em. Ca khúc do chính WEAN sáng tác và sản xuất âm nhạc, kết hợp cùng ê-kíp hình ảnh sáng tạo Antiantiart, Tripodguys và đạo diễn Phương Vũ cùng Canon.

WEAN tiết lộ ca khúc ra đời một cách tình cờ, khi anh nghe được một giai điệu trên YouTube rồi flow và freestyle theo nhạc. "Mình cứ lặp lại Bao Lâu Rồi Em, Bao Lâu Rồi Em mà không biết vì sao câu nói đó lại hiện ra trong đầu mình. Và mình cảm nhận được có thể hoàn thành bài hát này nên ngồi xuống viết luôn, thành quả là bài hát như mọi người đã được nghe".

So với BADBYE hay LAVIE, ca khúc mới không phải là sự trưởng thành mà là một cú chuyển mình trong tư duy âm nhạc của WEAN nhưng vẫn giữ được dấu ấn cá nhân. Bao Lâu Rồi Em mang nhiều cảm xúc, khai thác đề tài tình yêu và những khoảng lặng nội tâm.

Bài hát sở hữu giai điệu hiện đại, giàu chất liệu thử nghiệm, tiết tấu căng và dồn dập có nội dung xoay quanh cảm xúc của một chàng trai từng yêu hết mình nhưng nhận lại nhiều tổn thương. Câu hỏi lặp đi lặp lại "Bao lâu rồi em không là em" như một lời nhắc nhở của chàng trai, rằng cô gái đã đánh mất chính mình trong tình yêu.

Bao Lâu Rồi Em được coi là cột mốc mới trong sự nghiệp của WEAN khi lần đầu tiên anh ra mắt một MV chỉn chu về mặt hình ảnh, có concept cụ thể. Ê-kíp mang lại không gian thị giác độc đáo, phong cách dàn dựng tối giản nhưng táo bạo, các diễn viên tương tác tự nhiên. MV thể hiện sự phóng khoáng trong thời trang - hình ảnh - âm nhạc của nam rapper.

Trong đó, cảnh quay kết thúc - WEAN bật khóc sau khi đám đông giải tán - thể hiện sự cô đơn, cô độc của một chàng trai trong tình yêu, dù đã cố gắng quên bằng cách lao vào các cuộc vui. "Đó là khung hình mình rất ấn tượng và mình chỉ diễn đúng 1 lần, mọi thứ hoàn toàn tự nhiên và nguồn cảm xúc nó mạnh đến nỗi mình thấy nổi da gà và không tin được mình làm trọn vẹn đến vậy", WEAN bộc bạch.

WEAN tiết lộ phần "đắt" nhất trong MV là tinh thần thời trang được anh chăm chút từ đầu đến cuối. Không chỉ kỹ lưỡng cho bản thân và nữ chính, WEAN trực tiếp lựa chọn từng món đồ, phụ kiện, kiểu tóc, layout trang điểm, điều chỉnh cách tạo dáng cho từng diễn viên phụ ngay trên trường quay. Anh làm việc cùng đạo diễn để chọn bảng màu, chất liệu bối cảnh, đạo cụ cho từng khung hình.

Qua bài hát và MV, giọng rap Thờ Ơ muốn truyền tải một thông điệp đến giới trẻ. Đó là đôi khi chúng ta bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống, đắm chìm trong các cuộc chơi hay nỗi buồn, từ đó dễ mất kiểm soát và trốn tránh sự thật để tìm cách cảm thấy tốt hơn. Nam rapper nhìn nhận, chúng ta cần chậm lại để đối diện với chính mình, bởi cách duy nhất để "ổn hơn" không phải là trốn chạy, mà là tìm hiểu "vì sao mình chưa thấy ổn".