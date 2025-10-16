Quỳnh Anh Shyn xoay xở ra sao tại show Victoria's Secret khi trang sức thất lạc?

Tối 15/10, trên Story Instagram, Quỳnh Anh Shyn thể hiện thái độ lo lắng, kể về trải nghiệm không vui trong chuyến công tác mới đây: "Tôi bị móc vali lấy trang sức. Bắt đầu một chuyến đi Mỹ thật bão táp". Quỳnh Anh Shyn cho biết vì dịp này cô phải di chuyển nhiều mà thời gian san sát nhau nên mọi chuyện diễn ra cập rập, trong lần đi Mỹ, trợ lý lại không thể theo cùng. Do đó, vì sợ muộn máy bay nên cô "để hết đồ vào hành lý ký gửi, kể cả trang sức" nhưng cuối cùng vẫn trễ giờ.

Quỳnh Anh Shyn kể thêm: "Lúc muộn máy bay đã thấy điềm nhẹ rồi, thì sang tới Mỹ thấy vali của mình bị mở khóa, mở ra thì trang sức vàng đi hết, để lại đúng 2 chiếc vòng bạc". Người đẹp sinh năm 1996 không thể xác định được thời gian, địa điểm bị mất trộm, có thể trang sức "bay màu" từ sân bay ở Việt Nam hoặc sân bay ở Mỹ. Sau đó, cô đã liên hệ các bên để nhờ hỗ trợ và đang chờ "phép màu", "của" có thể về lại với chủ nhưng đến hiện tại (chiều 16/10) các món đồ vẫn "bặt vô âm tín".

Dù gặp sự cố, Quỳnh Anh Shyn vẫn xuất hiện chỉn chu, bùng nổ nhan sắc tại sự kiện.

Gác lại sự cố ngoài ý muốn, Quỳnh Anh Shyn vẫn tập trung cho sự kiện của nhà mốt Victoria's Secret diễn ra tại thành phố New York, Mỹ trong vai trò khách mời. Trên các nền tảng mạng xã hội, người đẹp liên tục cập nhật lịch trình, phần trình diễn của các người mẫu, nghệ sĩ tham gia trình diễn.

Quỳnh Anh Shyn khui quà từ nhà mốt trước khi tham dự show.

Quỳnh Anh Shyn "biến hình" ấn tượng tại Victoria's Secret Fashion Show 2025. Dù không sử dụng phụ kiện, trang sức, người đẹp vẫn nhận về nhiều lời khen nhờ kiểu tóc độc đáo.

Quỳnh Anh Shyn hóa fangirl, không thể rời mắt khỏi sân khấu trình diễn của Momo﻿ (TWICE﻿).

Đoạn fancam của Quỳnh Anh Shyn nhận "bão tim", fan còn tinh ý phát hiện: "Quỳnh Anh với TWICE có duyên ghê trời. Gặp nhau ở bao nhiêu sự kiện luôn rồi".

Quỳnh Anh Shyn liên tục trầm trồ trước màn sải bước của dàn người mẫu quốc tế Bella Hadid, Gigi Hadid, Candice.

Sau khi kết thúc sự kiện tại Mỹ, "tắc kè hoa" Quỳnh Anh Shyn cho biết phải "chạy ào ra sân bay" quay về nước, chuẩn bị cho một sự kiện vào tối 17/10 tại TP.HCM, cùng có sự góp mặt của stylist Hoàng Ku, "anh trai" HURRYKNG, "anh tài" Duy Khánh.