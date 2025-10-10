Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Concert EXSH: Bích Phương - Quỳnh Anh Shyn ngược quá khứ, "Em Xinh" anime đổ bộ

Như Quỳnh - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Trang phục tổng duyệt trong đêm concert Em Xinh "Say Hi" của dàn nghệ sĩ nữ đang phủ sóng mạng xã hội với nhiều chủ đề: Hot girl những năm 2000, nhân vật anime, tượng vàng,...

Concert Em Xinh "Say Hi" D-2 diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đang là sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước ngày chính thức lên nhạc (11/10), dàn Em Xinh đã có những buổi tổng duyệt cùng nhau. Đáng chú ý, "đặc sản" săn giải The Best Outfit Rehearsal vẫn là chủ đều được các nghệ sĩ trong "vũ trụ Say Hi" hưởng ứng mỗi mùa concert.

Mới đây, "chị cả" Bích Phương khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung bộ ảnh cực chất cùng Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ. Các Em Xinh còn "đào trend tận gốc" khi sử dụng "teencode" để viết dòng chú thích "gỉL xY|\|k iu" (tạm dịch: girl xinh yêu).

Một bạn khán giả thích thú: "Cứ phải có tí gọi là lollipop mới đúng 8X - 9X, thiếu mỗi quả kính không mắt".

cover-23.jpg

Giao diện mới của Bích Phương, Mỹ Mỹ và Quỳnh Anh Shyn khiến nhiều fan "nhìn thấy mình trong đó" trong những năm 2000: Quần cạp trễ, tóc sư tử mái lệch, áo thun dài bó sát, dép sọc. "Hot girl Audition" Bích Phương còn tiết lộ ngày xưa nhảy được B-Boy 4K khiến fan trầm trồ.

558868115-1182339697288049-8515858034982156630-n.jpg

Trong khi đó, nhiều Em Xinh lựa chọn "biến hình" thành những nhân vật nổi tiếng trong phim/anime/game: Ngô Lan Hương mang đến hình ảnh "phi phai Kelly", Juky San gây ấn tượng với tạo hình của nhân vật Yowai Mo, 52Hz là Sukuna, Đào Tử A1J hóa nữ tiếp viên hàng không trong phim Tử Chiến Trên Không.

cover-21.jpg
Chi Xê, Saabirose, Ngô Lan Hương, Đào Tử A1J tự tin khoe cá tính.
558974028-1282745606983874-4608714520481521894-n.jpg
Vẻ ngoài cuốn hút của Juky San nhanh chóng nhận nhiều lượt thả tim.
559922506-1422948016499405-5004250349015441161-n.jpg
Em Xinh 52Hz và Hoàng Duyên "chơi lớn" khi trực tiếp "đổ mực", "tắm vàng" lên cơ thể.
cover-22.jpg
"Chill girl" Châu Bùi hóm hỉnh thuyết trình về trang phục áo ngủ, quần hồng, đắp mặt nạ: "Lỡ ngủ quên không lên đồ kịp, kệ mình nhắm mắt đi tổng duyệt luôn".
1467.jpg
Như Quỳnh - Ảnh: Tổng hợp
