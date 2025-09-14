Loạt khoảnh khắc hài hước của Phương Mỹ Chi tại concert Em Xinh "Say Hi"

HHTO - Tối 13/9, concert "Em Xinh Say Hi D-1" tại TP.HCM diễn ra với loạt tiết mục hoành tráng. Quán quân Phương Mỹ Chi không chỉ khoe giọng hát "chất" mà còn liên tục "tấu hài", mang đến loạt khoảnh khắc hài hước khiến khán giả thích thú.

Tối 13/9, concert Em Xinh "Say Hi" D-1 diễn ra tại TP.HCM đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc cho các Xinhiu (tên FC chương trình). Bên cạnh dàn line-up đình đám, chương trình còn được đầu tư mạnh tay về công nghệ sân khấu.

Hệ thống bàn nâng được lập trình tự động giúp các nghệ sĩ di chuyển mượt mà, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt, đồng thời mở ra nhiều không gian sáng tạo cho phần trình diễn. Kết hợp với hệ thống ánh sáng hiện đại, mỗi tiết mục đều trở thành một trải nghiệm mới lạ.

Hiệu ứng đặc biệt khi đeo kính trải nghiệm tại concert Em Xinh Say Hi D-1.

Toàn cảnh concert﻿ Em Xinh Say Hi.

Trong tiết mục trình diễn được mong chờ, Quán quân Em Xinh "Say Hi" - Phương Mỹ Chi chính là "thỏi nam châm" thu hút nhiều tiếng cười. Không chỉ tỏa sáng bằng giọng hát, "chị Bảy" còn liên tục tạo ra những khoảnh khắc hài hước cho Tổ Cò (tên FC riêng của Phương Mỹ Chi) và cả cộng đồng Xinhiu.

"Chị Bảy" nhanh chóng tập hợp cùng chị em để hoàn thành tiết mục biểu diễn.

Một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất đêm diễn đến từ màn vinh danh hạng mục "The Best OTP Em Xinh" - giải thưởng dành cho cặp đôi có độ "chemistry" ăn ý nhất, dựa trên sự cổ vũ của khán giả. Dù không giành chiến thắng, bộ ba Phương Mỹ Chi - Pháo - LAMOON vẫn chiếm tình cảm khán giả. Khi được MC Trấn Thành hỏi "chọn ai", "chị Bảy" dí dỏm trả lời rằng nếu biết quý bên nào trọng bên nào hơn thì đã không phải chia ra ngày chẵn - ngày lẻ. Câu ứng biến này khiến cả khán phòng bật cười và ngay lập tức gắn cho Gen Z danh hiệu "trap girl" của đêm diễn.

OTP "cặp táp" của Phương Mỹ Chi - Pháo - LAMOON gây chú ý.

Ở tiết mục I’ll Be There, Phương Mỹ Chi cùng Orange, Han Sara và LAMOON đã gây bất ngờ khi thay đổi trang phục ngay trên sân khấu. Màn "xé túi mù" này khiến các Xinhiu phấn khích. Trong lúc giao lưu, Trấn Thành nhận xét tiết mục đủ sức cạnh tranh với Ngáo Ngơ của dàn Anh Trai. Đáp lại, Phương Mỹ Chi không giấu được sự "hơn thua", khiến Trấn Thành phải bật cười trêu lại: "Chi ơi con bị sân".

Phương Mỹ Chi "muốn hơn hẳn".

Tại phần trao giải "Best Rehearsal Outfit", Phương Mỹ Chi hóa thân thành Na Tra và gọi đây là "một lần bồng bột nữa" của bản thân. "Chị Bảy" còn hài hước cho biết mình đã "làm phép để trời tạnh mưa", mong khán giả ghi nhận. Sự "tự tin vô lý" này nhanh chóng bị Trấn Thành phản đối, càng làm bầu không khí thêm sôi động.

Phương Mỹ Chi cùng Tổ Cò đem ớt đến concert Em Xinh "Say Hi".

Một điểm nhấn khác đến từ phần trình diễn Ếch Ngoài Đáy Giếng. Với giai điệu sôi động, Phương Mỹ Chi khuấy đảo sân khấu bằng năng lượng tràn đầy, vũ đạo máu lửa. Thế nhưng, chính vì tiết mục kéo dài "mãi không hết", nữ ca sĩ đã phải hài hước "quỳ lạy" chương trình cầu xin được nghỉ. Khoảnh khắc này lập tức trở thành "meme sống" trong mắt khán giả, chứng minh sự duyên dáng và nhanh nhạy trên sân khấu.

Khoảnh khắc Quán quân Em Xinh "thất điên bát đảo" trên sân khấu khiến khán giả bật cười.