Concert Em Xinh "Say Hi": FC LyHan "chơi lớn" với roadshow, booth chụp ảnh hoành tráng

Lan Anh

HHTO - Concert Em Xinh “Say Hi” sắp diễn ra, các FC “làm nóng” không khí bằng loạt dự án tiếp ứng hoành tráng từ roadshow siêu xe đến booth check-in độc lạ.

Chỉ còn ít ngày nữa, concert Em Xinh "Say Hi" sẽ chính thức diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc City, đánh dấu sân khấu đầu tiên của các nghệ sĩ. Không chỉ chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ, khán giả còn có dịp chứng kiến loạt hoạt động tiếp ứng thần tượng công phu, sáng tạo đến từ các fandom.

511004955-1322877336506474-7000833976621479506-n.jpg
Concert đầu tiên của Em Xinh "Say Hi" đang cận kề.

Trong số đó, FC LyHan khiến không khí trước thềm concert nóng hơn bao giờ hết khi “chơi lớn” bằng roadshow siêu xe ngay tại Vạn Phúc. Đường phố sẽ rộn ràng bởi sự xuất hiện của chiếc BMW 650i mui trần - phiên bản nâng cấp đặc biệt để dành riêng cho màn cổ vũ thần tượng. Song song đó, FC nữ ca sĩ còn dựng booth check-in hoành tráng với tên gọi “Linh Quang Ẩn Nhật”.

Theo chia sẻ, “Linh Quang” là hào quang tỏa ra từ chính LyHan - ánh sáng của nội tâm, của hành trình nghệ thuật bền bỉ. Trong khi đó, “Ẩn Nhật” gợi nhắc đến những giá trị đôi khi bị che khuất nhưng luôn hiện hữu.

546643356-17862323748469298-5552852505686669297-n.jpg
noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-26-1.png
FC LyHan đầu tư công phu cho dự án tiếp ứng thần tượng. Nguồn: @onlyhan.allforlyhan.
noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-28-2.png
FC Orange﻿ "chơi lớn" không kém. Nguồn: @camumuoi.fansite

FC của 52Hz đem đến booth check-in “Ocean Dream” với phong cách đại dương xanh thẳm. Concept này gắn liền với âm sắc trầm sâu, trong trẻo như biển cả - vốn là “thương hiệu” trong âm nhạc của cô nàng.

44bcd4712bf8a0a6f9e9.jpg
FC 52Hz mang đến một "giấc mộng đại dương" vừa nhìn đã liên tưởng ngay đến nữ ca sĩ. Nguồn: @fc52hzcavo

Mỗi FC có cách riêng để gửi gắm tình yêu cho thần tượng bằng những dự án sáng tạo. Saabirose, Muộii hay Bảo Anh đều được fan lựa chọn những tạo hình ấn tượng trong các Live stage để dựng booth foodtruck độc đáo. Nếu Muộii được tái hiện hình ảnh từ tiết mục So Đậm - nơi gắn liền với màn trình diễn viral nhất của cô, thì FC Saabirose lại lấy cảm hứng từ ca khúc Duyên để xây dựng project “Thanh Duyên Dương Nguyệt”.

5fb73be0d6695d370478.jpg
FC Muộii chọn tạo hình So Đậm của cô nàng cho dự án lần này. Nguồn: @dau.ximuoii
noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-27-1.png
“Thanh Duyên Dương Nguyệt”, vừa gợi nét duyên dáng, vừa toát lên chất rap/hiphop đầy phá cách của nữ rapper xứ Huế. Nguồn: @fcsaabirose.saawu.

Concert Em Xinh "Say Hi" sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13/09. Với sự đầu tư công phu từ các FC cùng những dự án tiếp ứng đầy cảm hứng, khán giả có quyền kỳ vọng đây sẽ là một đại tiệc âm nhạc bùng nổ, nơi mỗi khoảnh khắc đều ngập tràn màu sắc sáng tạo và tình yêu dành cho nghệ sĩ.

0d22cb2d23a4a8faf1b5.jpg
Chiếc booth của Project "Echoes To Resonance - The MAIQUINN Continuum" đậm chất "nữ hoàng". Nguồn: @fcmaiquinn_halo
0894daeb3d62b63cef73.jpg
Foodtruck của Juky San﻿ "chở" theo sự ngọt ngào hệt như chính nữ ca sĩ. Nguồn: @dear.sanshine_
541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Lan Anh
#Concert Em Xinh #Say Hi #Fandom #dự án tiếp ứng #Roadshow siêu xe #Vạn Phúc City #Booth check-in

