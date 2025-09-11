Sao Nhập Ngũ tập 6: Hai "đội trưởng" Trang Pháp - Chi Pu tranh tài gay cấn

HHTO - Trong tập 6 "Sao Nhập Ngũ", màn so kè giữa hai đội do Trang Pháp và Chi Pu làm đội trưởng trong "Hội thao xếp đạn pháo lên xe tăng" khiến người xem thích thú, Trang Pháp có màn "lội ngược dòng".

Sao Nhập Ngũ mùa All Stars mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ với format mới: Ngoài 8 đội trưởng chính thức, các nhân vật trải nghiệm khác sẽ có khóa huấn luyện ngắn trung bình từ 2 - 3 ngày. Và sau khi kết thúc ngày trải nghiệm thứ 2, Thanh Duy, Mạc Văn Khoa và Hải Đăng Doo đã nói lời chia tay chương trình.

Thay vào đó, chương trình chào đón sự xuất hiện của 4 đồng chí nghệ sĩ mới tham gia "nhập ngũ" là rapper Double2T, ca sĩ Tăng Phúc, streamer PewPew và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Từng tham gia Sao Nhập Ngũ 2023, Hoa hậu Thiên Ân bày tỏ: "Đây là lần thứ hai Ân đến với Sao Nhập Ngũ. Lần này Ân đã chuẩn bị kỹ hơn, sẵn sàng để học hỏi và chiến đấu cùng đồng đội".

Diệu Nhi - Hậu Hoàng quên cái nóng

Trong tập này, sau khi hoàn thành Hội thao boxing, tìm ra 2 "nhà vô địch" là Trang Pháp và Anh Tú, các nghệ sĩ tiếp tục đến với Hội thao kéo pháo, với khẩu pháo nặng 3.200 kg. Thử thách này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần đồng đội và sự quyết tâm cao độ.

Với tinh thần "Tiến!", "Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo/ Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi", hai đội chơi mang đến cuộc đua kéo pháo với kết quả đầy bất ngờ.

Khẩu đội 1 gồm Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Độ Mixi và Double2T có khởi đầu khó khăn, mất nhiều thời gian khi còn ở vạch xuất phát. Diệu Nhi và Hậu Hoàng "than trời" về độ nặng, độ nóng khi chạm vào khẩu pháo. Nhưng về sau, càng đi lại càng thuận lợi, cả đội lấy được đà xuống dốc và cán đích trong 2 phút 30 giây.

Phía Khẩu đội 2 gồm Anh Tú, Hòa Minzy, LyLy và Bình An xuất phát trước, băng băng "vượt đèo vượt núi". Dẫu vậy, khi di chuyển qua vũng lầy, khẩu pháo nặng nề bất ngờ bị kẹt lại, khiến cả đội "dậm chân tại chỗ" trong thời gian dài - dù chỉ cách vạch đích khoảng 2m. Sau cùng, với sự hỗ trợ từ các chiến sĩ của Khẩu đội 1, 24 chiến sĩ đã hợp sức đưa xe pháo vượt qua vũng lầy, về đích trong 4 phút 30 giây.

Sau phần thi, LyLy thừa nhận "cái mệt của chúng tôi không là gì so với ông cha ta". Bình An khẳng định: "Đôi khi trong khó khăn mới thấy tinh thần đồng đội, đồng chí lên cao".

Trang Pháp "lội ngược dòng"

Song song đó, các nghệ sĩ còn lại tham gia Hội thao xếp đạn pháo lên xe tăng - một thử thách đòi hỏi kỷ luật, sự chính xác và tinh thần hiệp đồng tuyệt đối. Cuộc thi đấu diễn ra giữa hai kíp xe: Kíp 043 gồm Trang Pháp, PewPew, Huỳnh Anh và Linh Ngọc Đàm; kíp 114 có Chi Pu, Thiên Ân, Tăng Phúc và Tim. Ở thử thách này, Trang Pháp và Chi Pu đảm nhận nhiệm vụ "Trưởng xe" của 2 kíp, gây ấn tượng với tác phong tự tin, quyết liệt, giọng hô dõng dạc.

Diễn biến của hội thao khiến khán giả hồi hộp theo dõi. Bởi, trong phần tập luyện, đội của Trang Pháp có phần "lép vế" hơn so với đội do Chi Pu dẫn dắt, cả về tác phong lẫn tốc độ, bị chỉ huy phê bình. Thế nhưng, tình thế đảo ngược khi cuộc đua chính thức bắt đầu. Kíp 043 nhanh chóng chiếm ưu thế, các đồng chí thực hiện thao tác gọn gàng, phối hợp ăn khớp trong từng bước di chuyển, hoàn thành phần thi trong 5 phút 15 giây.

Trong khi đó, kíp 114 liên tiếp gặp bất lợi: Thao tác đội mũ chậm, nhầm vị trí khi vào xe và phân chia nhiệm vụ, phối hợp chưa ăn ý. Những sai sót ấy khiến họ mất 8 phút 12 giây để hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng Chi Pu thẳng thắn nhận lỗi về sự chậm trễ của đội mình và coi đây là kỷ niệm quý giá cùng đồng đội - một bài học để trưởng thành hơn trong những thử thách tiếp theo.