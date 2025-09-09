Running Man Vietnam 3: Trấn Thành chính thức đổi biệt danh, Anh Tú Atus "hơn thua"

HHTO - Trong phần hậu trường Running Man Vietnam 3 - Chạy Ngay Đi vừa được công bố, "Khủng Long" Trấn Thành khẳng định bản thân đã có biệt danh mới.

Trên chuyến xe của Running Man Vietnam mùa 3 (Chạy Ngay Đi), các thành viên nam gồm Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn, Quân A.P, Anh Tú Atus và Quang Trung đã có màn đặt biệt danh mới cho Trấn Thành. Sau khi xem khoảnh khắc thực hiện thử thách ở hồ bơi của đàn anh, Liên Bỉnh Phát đã liên tưởng với hình ảnh của... bò biển.

"Đúng, tui y như con bò biển, cái bụng giống "y thinh". Năm nay chắc "meme" tui nhiều nhất. Khi mà anh bơi bướm, anh còn cảm nhận có cái gì đó... thòng xuống. Còn hãng thời trang nào dám mời tui nữa. Khủng Long coi như là quá khứ. Đuông Dừa yếu ớt quá. Bò Biển là hợp luôn" - Trấn Thành khẳng định.

Anh Tú Atus cũng thể hiện sự đồng tình với nickname mới - Bò Biển của Trấn Thành. Nam diễn viên dí dỏm: "Sao giống quá vậy. Tròn mà chắc nịch luôn".

Trấn Thành và dàn người chơi Running Man Vietnam 3 thích thú với biệt danh mới. Nguồn video: BTC.

Sau khi "Khủng Long" đã được đổi tên thành "Bò Biển", cựu "Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát cũng mong muốn có biệt danh mới. Quan sát thân hình có phần gầy gò của đàn em ở mùa mới, Trấn Thành gợi ý tên Jun Đầu Bạc - nhân vật cụ rùa Kame từng biến hình trong Bảy Viên Ngọc Rồng.

Ở các màn phỏng vấn hậu trường, các người chơi Running Man Vietnam mùa 3 đã nhiều lần "hơn thua" nhau. Chia sẻ cảm nhận về Anh Tú Atus, Trấn Thành khẳng định: "Chồng Diệu Nhi mà đòi chơi với chồng của Hari Won? Cái tên em là đã cho biết kết quả rồi. Em là "Tút" (Atus) - tức là "tút" ở đằng kia".

Trước câu hỏi về việc phải chơi game cùng Đuông Dừa - Khủng Long Trấn Thành, Anh Tú Atus chia sẻ: "Anh Thành đối với mình thì cũng... bình thường thôi. Mình nghĩ là khoảng 30 giây. Nhưng mà để lên hình được, mình sẽ cố gắng kéo giãn thời gian ra khoảng tầm 5 phút".

Anh Tú Atus - Trấn Thành "hơn thua" ở hậu trường. Nguồn video: BTC.

Dù chương trình chưa lên sóng, các thành viên đã có sẵn "rổ meme". Nguồn ảnh: BTC.

Các phần tấu hài này khiến khán giả thích thú. Đa số khẳng định, dù có người chơi mới lẫn người chơi cũ, bảy thành viên đều đã "hoà tan" và thân thiết với nhau. Nhiều netizen còn phát hiện, dù chưa có nhiều "mảng miếng", Quân A.P và Quang Tuấn lại có khả năng "cười mồi", tạo được hiệu ứng hài hước cho các đoạn nói chuyện. Trong khi đó, cặp "anh trai" Quang Trung - Atus lại thích "hơn thua" và tiểu phẩm với các người chơi khác.