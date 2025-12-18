Tình yêu trọn vẹn của Low G - Dương Fynn: Được phụ huynh đồng hành, chúc phúc

HHTO - Những dòng chia sẻ từ nhà báo Hoàng Anh - mẹ rapper Low G về hành trình lớn lên đến khi lập gia đình của con trai khiến fan xúc động, ngưỡng mộ.

Được gia đình chúc phúc

Chiều 18/12, hai ngày sau khi Low G công khai "về chung nhà" với bạn gái Dương Fynn, mẹ của nam rapper đã có những dòng tâm tình gửi gắm hai con. Những lời kể mộc mạc, giản dị của bác gái nhanh chóng chạm đến trái tim khán giả, hiểu hơn về giọng rap An Thần.

Trên trang cá nhân, mẹ Low G tự hào kể về hành trình lớn lên của con trai - Hoàng Long. Theo tiết lộ, Low G từ nhỏ đã là một cậu bé hiểu chuyện, thương mẹ, suy nghĩ chu đáo từ chuyện học tập đến công việc.

"Mẹ nhớ, năm 2014, tốt nghiệp chuyên Anh ĐH quốc gia, Long không chọn ĐH RMIT dù được học bổng 50%. Long chọn ĐH Ngoại thương vì không muốn mẹ tốn thêm chi phí còn lại. Kể từ đó, Long không xin tiền mẹ. Mẹ mua quần áo mới, Long nói quần áo là thứ con nghĩ cuối cùng khi có tiền. Sách quý, máy quay phim, thiết bị âm thanh, học phí cho những khóa học ngoại ngữ, nghệ thuật là điều đầu tiên Long nghĩ tới và tự đi làm thêm để trang trải. Long mặc áo Hip-hop rộng thùng thình, luôn tự mình giặt giũ thơm tho. Long ra phố đôi chân nhảy nhót trong âm nhạc, rồi về nhà nhẹ như một cơn gió, ngoan lắm, chưa từng khiến mẹ buồn phiền" - mẹ Low G nhớ lại.

Về con đường sự nghiệp, mẹ Low G cho hay sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã từ chối công việc tại một ngân hàng để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Còn về chuyện yêu đương, Low G khi được mẹ hỏi thăm thì chỉ "cười không nói gì".

Mẹ Low G cũng kể về khoảnh khắc con trai bắt đầu "biết yêu" với những suy nghĩ ngây ngô: "Long hỏi dì Hạnh thế nào là yêu? Có phải là khi con tim đập thật nhanh và biết nhớ. Thế rồi 2020, con tim Long đã đập thật nhanh và biết nhớ… Từ đó, Long dành thời gian phần lớn cho công việc và Dương".

Chuyện tình yêu êm đềm và đẹp đẽ của Hoàng Long - Hoàng Dương kể từ đó luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình. Mẹ Low G dành nhiều lời khen cho con dâu tương lai: "Hành trang của Hoàng Dương ngoài tình yêu thương của gia đình và Long, là kiến thức, chăm chỉ lầm việc và chịu khó học hỏi, trau dồi để trưởng thành mỗi ngày. Cả hai đều âm thầm đi từ con số 0".

Cuối thư, mẹ Low G gửi lời chúc phúc đến hai con.

Tình yêu "tớ thích cậu - tớ cảm ơn" kéo dài nửa thập kỷ

Quen biết nhau khi hoạt động trong tổ đội Last Fire Crew, Dương Fynn từng là người chủ động mở lời với câu nói "tớ thích cậu" nhưng nhận được câu từ chối khéo "tớ cảm ơn" từ Low G. Sau đó, Dương Fynn thậm chí còn nhiều lần bị Low G cho "ăn bơ", nhiều tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được hồi âm vì đằng ấy "lời rep".

Đến năm 2020, cả hai chính thức công khai hẹn hò. Chuyện tình yêu của đôi bạn đồng niên từ đó luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Vào khoảng từ tháng 11/2020, Dương Fynn dần lui về phía cánh gà, bắt đầu đảm nhận vai trò mới - bạn gái kiêm quản lý của nam rapper.

Chia sẻ về các vấn đề liên quan đến tài chính, Dương Fynn cho biết cả hai luôn tách bạch giữa tình yêu và công việc, các khoản thu - chi đều được chia đều. Năm 2024, cặp đôi chính thức dọn về sống chung một mái nhà và "tậu xế hộp" tiền tỉ.

Bên cạnh tình yêu đẹp, Dương Fynn và Low G còn truyền tải nguồn năng lượng tích cực đến khán giả khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường dễ thương, những quan điểm về mối quan hệ lành mạnh.

Cả hai từng chia sẻ rằng Low G là người giúp Dương Fynn học cách nhẹ nhàng. Ngược lại, vì Dương Fynn, Low G bắt đầu thích nghe K-Pop, tập nói thẳng và chia sẻ cảm xúc của mình nhiều hơn. Nam rapper cũng không ít lần "hộ tống" bạn gái đi "đu idol", tạo nên những tình huống "dở khóc dở cười" cho cô bạn gái "fan-girl".

Với cột mốc vào tối 15/12, chủ nhân bản hit Simp Gái 808 đã cầu hôn bạn gái tại chính nơi gặp nhau lần đầu - phòng nhảy của Last Fire. Khoảnh khắc Low G hồi hợp - Dương Fynn vỡ òa trong những lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp nhanh chóng nhận "bão tim". Hiện tại, khán giả đang hào hứng chờ đợi đám cưới cổ tích của cặp đôi rapper - quản lý.