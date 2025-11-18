Low G bất ngờ bị tố "thái độ" sau khi trình diễn, quản lý phản hồi thế nào?

HHTO - Mới đây, rapper Low G bất ngờ bị réo tên với lý do "thái độ" khi không nán lại sân khấu chụp ảnh cùng mọi người. Nhanh chóng, phía quản lý nam nghệ sĩ đã có động thái phản bác thông tin này.

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội Threads chê trách rapper Low G tỏ ra "thái độ", thậm chí "mắc bệnh ngôi sao" khi xuất hiện trong đêm diễn cùng sinh viên một trường đại học tại Hà Nội vào tối 14/11, thu hút hơn 500K lượt xem với hàng trăm bình luận.

Cụ thể, chủ nhân tài khoản Threads này chia sẻ lại một đoạn clip lúc Low G kết thúc phần trình diễn, nói lời tạm biệt khán giả và bắt đầu di chuyển về phía cánh gà. Tuy nhiên, cùng lúc đó, MC chương trình đã ngỏ ý mời anh nán lại sân khấu chụp ảnh giao lưu cùng mọi người. Thoạt đầu, "chủ tọa" Low G có phần bối rối, ngập ngừng nhưng nhanh chóng ra tín hiệu từ chối và rời sân khấu.

Đoạn clip gốc được một bạn fan chia sẻ, bày tỏ sự buồn bã vì "bận rộn vẫn đi xem ảnh (Low G) mà ảnh không nhiệt với mình". Nguồn clip: TikTok @eobi56

Trước tốc độ viral của bài viết có chiều hướng tiêu cực, quản lý của Low G - Dương Fynn - đã có phản hồi bên dưới phần bình luận. Dương Fynn cho biết thực chất phần giao lưu không nằm trong thỏa thuận giữa hai bên.

"Tại thời điểm đó, phía ê-kíp Low G đã yêu cầu dừng phần giao lưu này lại, Low G từ chối là theo yêu cầu từ phía ê-kíp bên dưới (bạn có thể thấy Low G nhìn xuống dưới để check với ê-kíp chứ không phải tự quyết định)" - quản lý Low G giải thích.

Đồng thời, Dương Fynn cũng gửi lời xin lỗi vì đã làm bạn khán giả hụt hẫng và hy vọng sẽ gặp nhau ở những sự kiện khác suôn sẻ hơn.

Sự việc trên trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi với nhiều luồng ý kiến. Có khán giả cho rằng việc dừng lại chụp một tấm hình sẽ không mất nhiều thời gian mà còn giúp buổi biểu diễn thêm trọn vẹn.

Nhưng ở chiều ngược lại, đông đảo netizen đồng tình với cách làm của Low G và ê-kíp - tiến hành theo đúng thỏa thuận. Các ý kiến cho rằng vấn đề ở đây phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cát-xê, quyền lợi cho các lần hợp tác sau và hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng nếu trường hợp các bên sử dụng hình ảnh không đúng mục đích.

Nhiều khán giả cũng chỉ ra trong đêm diễn sau đó 2 ngày tại một trường đại học khác, Low G đã nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên.

Một bạn khán giả chia sẻ thêm góc nhìn: "Đó giờ tui làm nhiều sự kiên, có cả sự kiện sinh viên thì nghệ sĩ thường ưu ái sinh viên hơn như lấy giá rẻ hơn, nán lại giao lưu 2-3 phút dù không có trong thoả thuận. Cái này tự nguyện/ tự chủ động từ phía nghệ sĩ thôi. Không trách được Low G vì không có thoả thuận trước thì bạn với ê-kíp bạn làm vậy vẫn đúng".