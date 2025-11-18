Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Low G bất ngờ bị tố "thái độ" sau khi trình diễn, quản lý phản hồi thế nào?

Như Quỳnh

HHTO - Mới đây, rapper Low G bất ngờ bị réo tên với lý do "thái độ" khi không nán lại sân khấu chụp ảnh cùng mọi người. Nhanh chóng, phía quản lý nam nghệ sĩ đã có động thái phản bác thông tin này.

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội Threads chê trách rapper Low G tỏ ra "thái độ", thậm chí "mắc bệnh ngôi sao" khi xuất hiện trong đêm diễn cùng sinh viên một trường đại học tại Hà Nội vào tối 14/11, thu hút hơn 500K lượt xem với hàng trăm bình luận.

Cụ thể, chủ nhân tài khoản Threads này chia sẻ lại một đoạn clip lúc Low G kết thúc phần trình diễn, nói lời tạm biệt khán giả và bắt đầu di chuyển về phía cánh gà. Tuy nhiên, cùng lúc đó, MC chương trình đã ngỏ ý mời anh nán lại sân khấu chụp ảnh giao lưu cùng mọi người. Thoạt đầu, "chủ tọa" Low G có phần bối rối, ngập ngừng nhưng nhanh chóng ra tín hiệu từ chối và rời sân khấu.

Đoạn clip gốc được một bạn fan chia sẻ, bày tỏ sự buồn bã vì "bận rộn vẫn đi xem ảnh (Low G) mà ảnh không nhiệt với mình". Nguồn clip: TikTok @eobi56

Trước tốc độ viral của bài viết có chiều hướng tiêu cực, quản lý của Low G - Dương Fynn - đã có phản hồi bên dưới phần bình luận. Dương Fynn cho biết thực chất phần giao lưu không nằm trong thỏa thuận giữa hai bên.

"Tại thời điểm đó, phía ê-kíp Low G đã yêu cầu dừng phần giao lưu này lại, Low G từ chối là theo yêu cầu từ phía ê-kíp bên dưới (bạn có thể thấy Low G nhìn xuống dưới để check với ê-kíp chứ không phải tự quyết định)" - quản lý Low G giải thích.

Đồng thời, Dương Fynn cũng gửi lời xin lỗi vì đã làm bạn khán giả hụt hẫng và hy vọng sẽ gặp nhau ở những sự kiện khác suôn sẻ hơn.

cover-1.jpg

Sự việc trên trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi với nhiều luồng ý kiến. Có khán giả cho rằng việc dừng lại chụp một tấm hình sẽ không mất nhiều thời gian mà còn giúp buổi biểu diễn thêm trọn vẹn.

Nhưng ở chiều ngược lại, đông đảo netizen đồng tình với cách làm của Low G và ê-kíp - tiến hành theo đúng thỏa thuận. Các ý kiến cho rằng vấn đề ở đây phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cát-xê, quyền lợi cho các lần hợp tác sau và hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng nếu trường hợp các bên sử dụng hình ảnh không đúng mục đích.

Nhiều khán giả cũng chỉ ra trong đêm diễn sau đó 2 ngày tại một trường đại học khác, Low G đã nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên.

583212555-17917974054196809-952962394341874222-n.jpg

Một bạn khán giả chia sẻ thêm góc nhìn: "Đó giờ tui làm nhiều sự kiên, có cả sự kiện sinh viên thì nghệ sĩ thường ưu ái sinh viên hơn như lấy giá rẻ hơn, nán lại giao lưu 2-3 phút dù không có trong thoả thuận. Cái này tự nguyện/ tự chủ động từ phía nghệ sĩ thôi. Không trách được Low G vì không có thoả thuận trước thì bạn với ê-kíp bạn làm vậy vẫn đúng".

1469.jpg
Như Quỳnh
#Low G #thái độ #biểu diễn #quản lý #sự kiện #Dương Fynn

Xem thêm

Cùng chuyên mục