Quỳnh Anh Shyn: “Thuyền trưởng” có tâm, du lịch chỉ để "công khai hộ" cặp đôi Tăng Duy Phương

Lan Anh

HHTO - Mới đây, bộ ảnh du lịch Thái của Quỳnh Anh Shyn gây sốt khi vô tình “bóc” loạt khoảnh khắc ngọt ngào của “The Best OTP” Em Xinh: Bích Phương - Tăng Duy Tân.

Mạng xã hội những ngày qua bất ngờ “bùng nổ” trước bộ ảnh du lịch tại Thái Lan của Quỳnh Anh Shyn và nhóm bạn thân showbiz. Chuyến đi vốn tưởng chỉ là kỳ nghỉ cuối năm, nhưng bất ngờ trở thành màn “công khai ngầm” đầy duyên dáng dành cho cặp đôi Tăng Duy Tân - Bích Phương.

Trong hành trình khám phá xứ Chùa Vàng, Quỳnh Anh Shyn đồng hành cùng những gương mặt quen thuộc như Vũ Thảo My, Bích Phương, Hứa Kim Tuyền… Tuy nhiên, tâm điểm của loạt ảnh lại nằm ở những khoảnh khắc của Tăng Duy Tân và Bích Phương - được chính tay “nữ thuyền trưởng” Quỳnh Anh Shyn ghi lại một cách vô cùng có tâm.

587784792-18551328022046508-5899174967747797661-n.jpg
Những bức ảnh du lịch gây chú ý của Quỳnh Anh Shyn.

Ở mỗi bức ảnh được đăng tải, dân mạng đều tinh ý nhận ra bóng dáng của cặp đôi “Tăng Duy Phương”. Khi thì Tăng Duy Tân đặt tay ôm eo đàn chị một cách tự nhiên, đặc biệt cả hai luôn đi cùng nhau trong mọi khung cảnh.

589149677-18551328013046508-6578844349978233637-n.jpg
Những khoảnh khắc tình cảm của "The Best OTP" Em Xinh.
590402505-18551328127046508-8185005342324906814-n.jpg
Thậm chí Tăng Duy Tân còn có hành động khoác eo Bích Phương đầy ngọt ngào.

Điều khiến fan thích thú hơn chính là cách Quỳnh Anh Shyn “vô tình hay cố ý” vẫn luôn để cặp đôi lọt vào khung hình - ngay cả những bức ảnh tưởng chừng chỉ chụp riêng mình. Nhiều khán giả hài hước bình luận: “Người ta đi du lịch để nghỉ ngơi, còn Quỳnh Anh Shyn đi du lịch để đu couple giùm fan”.

588645025-18551327986046508-16497186772422083-n.jpg
Quỳnh Anh Shyn hóa "thuyền trưởng" uy tín trong mắt fan.

Chuyến đi lần này còn có sự góp mặt của Em Xinh Vũ Thảo My. Sau chuyến đi, "bà chúa thơ ngang" còn dành tặng cho Quỳnh Anh Shyn một bài thơ chỉ để khen ngợi khả năng dẫn đoàn trong chuyến đi.

1-51.png
Khán giả cho rằng sau chương trình Em Xinh "Say Hi", các nữ nghệ sĩ ngày càng thân thiết hơn, thậm chí lập thành những hội chị em thân thiết.

Trước đó, hội “Em Xinh” từng có chuyến du lịch biển với F4, gồm Mỹ Mỹ, Orange, Bích Phương và Quỳnh Anh Shyn. Khi ấy, Quỳnh Anh Shyn cũng chính là người… công khai hộ những khoảnh khắc tình tứ của ba cặp đôi còn lại. Thời điểm này, Vũ Thảo My vắng mặt và fan còn trêu rằng nữ ca sĩ không đi cùng vì là người duy nhất “chưa có người yêu”.

1-49.png
Việc Vũ Thảo My góp mặt trong chuyến Thái Lan cuối năm được xem như lời đáp trả "dí dỏm" dành cho những bình luận chọc ghẹo trước đó.
image-25.jpg
Trước đó, các Em Xinh cũng từng "gây bão" với chuyến nghỉ dưỡng vào mùa hè.

Riêng về Tăng Duy Tân - Bích Phương, từ sau chương trình Em Xinh "Say Hi", đặc biệt là khi cả hai cùng xuất hiện trong vai trò khách mời, cặp đôi liên tục để lộ những tín hiệu “mở”, những chia sẻ tương tác đầy ngọt ngào. Dù vậy, cả hai vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ. Điều này càng khiến công chúng tò mò, còn đồng nghiệp xung quanh thì đua nhau "công khai hộ".

image-23.jpg
image-24.jpg
Ở chuyến du lịch trước đó, dù chỉ úp mở ảnh chụp cùng nhau nhưng cặp đôi được cả showbiz thi nhau "đẩy thuyền﻿".
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Lan Anh
#Quỳnh Anh Shyn #Tăng Duy Tân #Bích Phương #Em Xinh Say Hi #Tăng Duy Phương

