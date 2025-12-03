Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khán giả phát mệt với các vai nữ chính đỏng đảnh khó chiều trên phim giờ vàng

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi khán giả đã quá mệt mỏi với Lam trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thì một nữ chính khó chiều, nhõng nhẽo còn hơn cả Lam xuất hiện trong phim Gia Đình Trái Dấu.

Gia Đình Trái Dấu là phim nối sóng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh và chẳng ngờ lại có nữ chính khá giống nhau. Ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, người xem đã phát mệt với Lam, người phụ nữ 30 tuổi mà vẫn như thiếu nữ 18 hay dỗi hờn, thích được chiều chuộng, vô lo vô nghĩ chẳng hề bận tâm đến người xung quanh. Thật may là cuối phim, Lam đã thay đổi, trưởng thành chín chắn và biết nghĩ cho người khác hơn.

gio-ngang-4.jpg
Lam từng khiến người xem phát mệt vì quá nhõng nhẽo.

Ấy thế mà đến khi xem Gia Đình Trái Dấu thì bà Ánh trong phim lại khiến netizen giật mình vì chẳng khác gì "Lam phiên bản tuổi trung niên". Dù đã ở tuổi trung niên, hai con đã lớn nhưng bà Ánh vẫn sống hồn nhiên vô tư như trẻ con. Bà không đi làm, ngày ngày nghĩ ra đủ thứ để yêu cầu chồng con phải nuông chiều chạy theo ý muốn của mình, chẳng khác gì một công chúa nhõng nhẽo trong nhà. Chồng đang căng thẳng lo lắng vì công việc không như ý, bà Ánh vẫn gọi đến cháy máy. Chỉ cần có ai đó không làm theo, hoặc tỏ ý mệt mỏi chán nản là bà Ánh sẽ khóc lóc giận dỗi.

gia-dinh-4.jpg
Nhưng bà Ánh của Gia Đình Trái Dấu còn khó chiều hơn.

Dù biết rằng biên kịch cố tình khắc họa bà Ánh quen sống trong nuông chiều sung sướng để đến khi đối mặt với biến cố gia đình, nhân vật sẽ phải thay đổi thì khán giả vẫn mệt mỏi với motip nữ chính thân phận người thường mà đỏng đảnh như công chúa. Trước kia, khán giả từng bức xúc khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh để nữ chính Lam đã 30 tuổi, lập gia đình mà vẫn vô tư quá độ thì bây giờ, bà Ánh còn là phiên bản nâng cấp của Lam, hễ xuất hiện là gây ức chế.

gia-dinh-1.jpg
Khán giả sốt ruột chờ bà Ánh thay đổi.

Chính vì thế, netizen đang chờ đợi sóng gió ập đến với Gia Đình Trái Dấu càng sớm càng tốt, bởi chồng con có thể nuông chiều bà Ánh còn khán giả sẽ chịu không nổi mà bỏ phim.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim truyền hình #Gia Đình Trái Dấu #Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #phim VTV #nữ chính tranh cãi

