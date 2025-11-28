Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Bright và Nene Trịnh Nãi Hinh hủy theo dõi nhau, có phải đã âm thầm chia tay?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bright và Nene từng khiến cư dân mạng dậy sóng khi công khai hẹn hò, nay lại làm dân tình xôn xao bàn tán khi có manh mối tan vỡ.

Tháng 4 năm ngoái, mỹ nam người Thái Bright và mỹ nữ người Trung Quốc Nene Trịnh Nãi Hinh đã bị lộ ảnh đang cùng nhau đi chơi ở Nhật Bản. Ngay sau đó, cả hai đều lên tiếng thừa nhận đang là một cặp và không tiếc lời khen ngợi đối phương. Bright khẳng định Nene là một trong những người quý giá nhất mà anh gặp. Nene luôn khiến Bright thấy ấm áp, an toàn và hai người mong được khán giả ủng hộ chúc phúc.

btight-3.jpg
Bright và Nene lộ manh mối hẹn hò từ chuyến du lịch

Thế nhưng số người ủng hộ thì ít mà lượng fan thất vọng, quay lưng với Bright và Nene thì nhiều hơn. Lý do vì Bright rất được yêu thích trong phim đam mỹ 2gether: The SeriesStill together (Still 2gether) đóng chung với Win, nên nhiều fan vẫn muốn ghép đôi Bright - Win và không chấp nhận Bright có bạn gái. Fan của Nene cũng không hài lòng khi cô không tập trung cho sự nghiệp mà mải mê chuyện tình cảm.

btight-6.jpg
Khán giả không ủng hộ hai người hẹn hò

Bất chấp bị khán giả phản đối, Bright và Nene vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Khi Nene tổ chức concert vào tháng 7 vừa rồi, cô còn xuống khán đài chỗ Bright ngồi để ôm bạn trai thật chặt. Ấy thế mà mới đây, netizen lại phát hiện hai người đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội, từ đó mà nghi ngờ Bright cùng Nene đã chia tay.

btight-4.jpg
Tháng 7 vừa rồi hai người còn rất hạnh phúc

Tuy người trong cuộc chưa hề lên tiếng nhưng khán giả đang xôn xao trước nghi vấn này. Anti fan của Bright và Nene thì nhắc lại chuyện xưa, rằng Bright từng khẳng định Nene là “vùng an toàn” của mình. Nhưng mọi thứ vẫn đang là tin đồn, cả Bright lẫn Nene chưa có phản hồi gì.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Bright #Nene #Bright Wn #Bright Nene #Bright Nene chia tay

Xem thêm

Cùng chuyên mục