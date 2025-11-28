Bright và Nene Trịnh Nãi Hinh hủy theo dõi nhau, có phải đã âm thầm chia tay?

Tháng 4 năm ngoái, mỹ nam người Thái Bright và mỹ nữ người Trung Quốc Nene Trịnh Nãi Hinh đã bị lộ ảnh đang cùng nhau đi chơi ở Nhật Bản. Ngay sau đó, cả hai đều lên tiếng thừa nhận đang là một cặp và không tiếc lời khen ngợi đối phương. Bright khẳng định Nene là một trong những người quý giá nhất mà anh gặp. Nene luôn khiến Bright thấy ấm áp, an toàn và hai người mong được khán giả ủng hộ chúc phúc.

Bright và Nene lộ manh mối hẹn hò từ chuyến du lịch

Thế nhưng số người ủng hộ thì ít mà lượng fan thất vọng, quay lưng với Bright và Nene thì nhiều hơn. Lý do vì Bright rất được yêu thích trong phim đam mỹ 2gether: The Series và Still together (Still 2gether) đóng chung với Win, nên nhiều fan vẫn muốn ghép đôi Bright - Win và không chấp nhận Bright có bạn gái. Fan của Nene cũng không hài lòng khi cô không tập trung cho sự nghiệp mà mải mê chuyện tình cảm.

Khán giả không ủng hộ hai người hẹn hò

Bất chấp bị khán giả phản đối, Bright và Nene vẫn rất hạnh phúc bên nhau. Khi Nene tổ chức concert vào tháng 7 vừa rồi, cô còn xuống khán đài chỗ Bright ngồi để ôm bạn trai thật chặt. Ấy thế mà mới đây, netizen lại phát hiện hai người đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội, từ đó mà nghi ngờ Bright cùng Nene đã chia tay.

Tháng 7 vừa rồi hai người còn rất hạnh phúc

Tuy người trong cuộc chưa hề lên tiếng nhưng khán giả đang xôn xao trước nghi vấn này. Anti fan của Bright và Nene thì nhắc lại chuyện xưa, rằng Bright từng khẳng định Nene là “vùng an toàn” của mình. Nhưng mọi thứ vẫn đang là tin đồn, cả Bright lẫn Nene chưa có phản hồi gì.