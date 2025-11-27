Mỹ nhân phim VTV có cảnh khóc đẹp đến khó tin, đến giọt nước mắt cũng lấp lánh

HHTO - Phim Việt hiếm có nữ diễn viên nào khóc đẹp như thế này, gương mặt xinh đẹp mà vẫn thể hiện được cảm xúc đau khổ.

Phim Việt không thiếu mỹ nhân có nụ cười tỏa nắng, nhưng lại rất ít người chinh phục được các cảnh khóc. Thậm chí có nhiều sao nữ mất điểm vì diễn cảnh rơi lệ không tạo được cảm xúc, mặt mày nhăn nhó nhưng chẳng rơi được giọt nước mắt nào. Nhưng Huyền Lizzie chính là diễn viên hiếm hoi lần nào khóc trên phim cũng được khen.

Trong tập mới của Cách Em 1 Millimet, vai Ngân của Huyền Lizzie đối mặt với biến cố lớn khi chồng cô liên tiếp lộ bản chất xấu xa, tệ bạc. Nghiêm thậm chí còn tìm cách gài bẫy Ngân, để nếu hai vợ chồng có phải ra tòa ly hôn thì Nghiêm cũng chiếm được toàn bộ tài sản. Sau khi phát hiện âm mưu của chồng, Vân đau buồn gọi cô em thân thiết đến tâm sự.

Vân sợ nếu ly hôn, cô sẽ bị coi thường vì lâu nay, cô vẫn được xem là hình mẫu lý tưởng, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Vân cũng nuối tiếc vì ngày xưa đã đánh mất Viễn và đành phải cưới Nghiêm, để bây giờ Viễn vẫn mãi hướng về cô.

Quá đau buồn với hiện thực bế tắc, Vân không thể kìm nén, vừa khóc vừa tâm sự. Khoảnh khắc Vân buồn bã nhìn xuống, một giọt nước mắt lăn dài trên má, sau đó cô lại cố gượng cười khiến cho khán giả cảm động theo nhân vật. Từ hàng mi hơi rung rung đến ánh mắt tràn ngập nỗi buồn, nụ cười cố tỏ ra ổn… Huyền Lizzie đã thể hiện trọn vẹn tâm trạng của nhân vật mà không cần phải gào khóc to tiếng, nhăn nhó mặt mày.

Trong Cách Em 1 Milimet, Huyền Lizzie được khen là đỉnh cao nhan sắc. Chỉ cần thả tóc xõa, trang điểm nhẹ, mặc đồ công sở nhưng nữ diễn viên luôn xinh như búp bê trong mọi cảnh quay. Ngũ quan hài hòa, làn da mịn, đôi mắt to tròn giúp Huyền Lizzie nhìn nghiêng hay chính diện đều rất thu hút.