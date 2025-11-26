Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tập cuối đầy biến cố: Ngân đòi chia tay, Mỹ Anh suy sụp

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Những tưởng tập cuối là lúc các nhân vật của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tìm thấy cuộc sống bình yên sau nhiều biến cố, nhưng hàng loạt biến cố vẫn xảy ra.

Khán giả vẫn đinh ninh tập cuối Gió Ngang Khoảng Trời Xanh sẽ chỉ toàn những chi tiết hạnh phúc ngọt ngào khi Mỹ Anh và Đăng trở lại bên nhau, Dũng và Ngân chuẩn bị kết hôn trong khi Lam cùng Toàn đón con đầu lòng. Nhưng hóa ra biến cố vẫn ập đến vào phút cuối cùng.

Preview của tập 48 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh dồn dập các tình tiết khiến khán giả ngơ ngác, chẳng lẽ đến cuối cùng phim vẫn để nhân vật gặp bế tắc? Mỹ Anh những tưởng đã chữa lành được cho bản thân, và lòng đã mềm lại sau hàng loạt hành động chuộc lỗi của chồng cũ thì lại có cảnh cô tự nhốt mình trong phòng khóc lóc.

gio-ngang-5.jpg
Đăng rất nỗ lực nhưng Mỹ Anh chưa thể mở lòng?

Trước sự lo lắng của Ngân và Lam, Mỹ Anh tâm sự rằng cô rất mệt vì luôn phải tỏ ra ổn trong khi thực sự không phải thế. Bao năm qua, dù là khi đang kết hôn với Đăng hay đã chia tay, Mỹ Anh luôn khoác lên vỏ bọc mạnh mẽ, rằng cô đủ bản lĩnh để vượt qua mọi chuyện và mọi người chẳng cần lo lắng gì cho mình. Có lẽ nào sau bao nỗ lực hàn gắn của Đăng, Mỹ Anh vẫn không thể tha thứ cho những gì anh đã làm?

gio-ngang-4.jpg
Ngân đột ngột đòi chia tay Dũng.

Còn Ngân cũng khiến cho Dũng sững sờ khán giả ngơ ngác khi đòi chia tay vì cho rằng tình cảm hai bên chưa đủ sâu sắc, chỉ là đang chạy đua với áp lực kết hôn. Chi tiết này khiến netizen vừa mới rung rinh trước những hành động dễ thương của hai người đã chuyển sang chỉ trích Ngân 30 tuổi mà vẫn cư xử như trẻ con, tập trước vừa nhận lời làm bạn gái Dũng tập này đã đòi dừng lại.

Nhưng rất có thể đây chỉ là những tình tiết tung hỏa mù của ê-kíp để khán giả thêm tò mò về tập cuối Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Đó sẽ là những thử thách cuối cùng trước khi các nhân vật nhận được món quà mang tên hạnh phúc.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #tập cuối Gió ngang khoảng trời xanh #phim VTV #Phương Oanh #Việt Hoa

