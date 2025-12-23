Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bị chê trang phục xấu, trang điểm kém xinh, Triệu Lộ Tư đáp trả cực sắc bén

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Không ngờ Triệu Lộ Tư lại phản hồi thẳng thắn cỡ này khi bị chê trang điểm chưa xinh trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025.

trieu-lo-tu-6.jpg
trieu-lo-tu-8.jpg

Trong lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2025, Triệu Lộ Tư là nhân vật cuối cùng bước lên thảm đỏ. Vị trí này luôn dành cho người được xem là quan trọng nhất, được chú ý nhất trong cả sự kiện. Và các ngôi sao khi được chọn làm người kết màn sẽ chuẩn bị trang phục lộng lẫy, trang điểm làm tóc rực rỡ nhất có thể.

trieu-lo-tu-17.jpg
trieu-lo-tu-18.jpg
trieu-lo-tu-19.jpg
trieu-lo-tu-20.jpg

Chính vì thế, Triệu Lộ Tư ít nhiều gây thất vọng khi xuất hiện với một chiếc váy kém nổi bật so với nhiều nghệ sĩ khác trong sự kiện. Kiểu tóc và layout trang điểm của cô cũng bị cho là quá đơn giản như đang đi dạo phố chứ không phải dự lễ trao giải, thậm chí còn khiến “thánh nữ xuyên không” nhìn nhợt nhạt, thiếu sức sống dưới ánh đèn.

trieu-lo-tu-5.jpg
trieu-lo-tu-9.jpg

Quả thực khi xem đoạn video quay cận các nữ diễn viên trong khán phòng, nhìn Triệu Lộ Tư không được sắc sảo ấn tượng như Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh hay Tống Tổ Nhi. Được biết Triệu Lộ Tư đã tự trang điểm, làm tóc cho mình và ngay sau lễ trao giải, cô đã thẳng thắn phản hồi về những lời phàn nàn ngoại hình.

trieu-lo-tu-21.jpg

Nữ diễn viên khẳng định cô đã trải qua một năm quá nhiều biến động nên chẳng còn quá bận tâm về chuyện chọn váy gì, trang điểm thế nào. Với cô, những điều liên quan đến hình thức không còn quan trọng đến thế nữa.

Thậm chí Triệu Lộ Tư bị chê xấu cũng được, miễn sao phim của cô vẫn ăn khách. Triệu Lộ Tư nhận ra dù cô có mời chuyên gia trang điểm thì cũng vẫn có khán giả chê trách, như vậy còn gây ảnh hưởng đến người khác.

trieu-lo-tu-13.jpg

Nữ diễn viên cũng thừa nhận cô mới thành lập công ty quản lý riêng nên vẫn chưa thể hoạt động trơn tru chuyên nghiệp như của nhiều nghệ sĩ khác. Chưa kể trang phục thảm đỏ cũng gặp sự cố và Triệu Lộ Tư hứa sẽ cố gắng để có diện mạo rực rỡ hơn trong những sự kiện tới.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
