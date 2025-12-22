Ảnh cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah: Váy hơn 700 triệu, hoa cưới quen thuộc

HHTO - Khoảnh khắc cặp đôi Shin Min Ah và Kim Woo Bin tay trong tay bước vào lễ đường khiến dân tình "đổ rạp". Đặc biệt, chiếc váy cưới trị giá hơn 700 triệu đồng của Shin Min Ah cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Hôn lễ của Shin Min Ah và Kim Woo Bin chính là sự kiện "gây bão" mạng xã hội những ngày qua. Sáng 22/12, công ty quản lý AM Entertainment công bố thêm 2 ảnh chất lượng cao trong đám cưới của "cặp đôi vàng". Kim Woo Bin điển trai xuất sắc, vóc dáng cao ráo chuẩn người mẫu. Cô dâu Shin Min Ah xuất hiện đầy rạng rỡ trong mẫu váy cưới trắng tinh khôi. Nụ cười có nét giống nhau của cặp đôi là minh chứng cho "tướng phu thê" không thể giấu.

Chú rể Kim Woo Bin lịch lãm với tuxedo. Cô dâu Shin Min Ah chọn dáng váy A-line cúp ngực, giúp tôn trọn bờ vai trần và vòng eo thon. Toàn bộ thân váy được phủ họa tiết hoa 3D làm thủ công, tạo hiệu ứng thị giác tựa những bông tuyết đang rơi trên nền vải trắng tinh khôi.

Shin Min Ah tiết chế phụ kiện, chỉ đeo dây chuyền kim cương mảnh cùng khăn voan dài chạm đất chất liệu tulle cao cấp, khiến tổng thể vừa thanh thoát vừa sang trọng, không bị lấn át bởi phần thân váy cầu kỳ. Theo Sports Chosun, Shin Min Ah đã chọn thiết kế thuộc bộ sưu tập váy cưới Xuân 2026 của thương hiệu Elie Saab có giá hơn 42,24 triệu won (khoảng hơn 700 triệu đồng).

Hoa cưới là bó linh lan nhỏ, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, hạnh phúc viên mãn. Đây cũng là loài hoa được nhiều sao Hàn - Việt lựa chọn trong ngày thành hôn.

Elie Saab cũng chính là thương hiệu từng được Son Ye Jin lựa chọn trong đám cưới.

Bên cạnh những khoảnh khắc sánh đôi đẹp như mơ trên lễ đường, một vài hình ảnh hiếm hoi được lan truyền trên mạng đã mở ra cái nhìn chân thực hơn về "đám cưới thế kỷ". Không gian lễ cưới được phủ trắng toàn bộ, hoa trắng, nến lung linh và cách bố trí bàn tiệc tinh gọn, đơn giản nhưng vẫn sang trọng.

Bức ảnh hé lộ cách trang trí trong đám cưới của 2 ngôi sao.

Không chỉ vậy, thực đơn đám cưới còn là điểm nhấn gây sốt khi được trang trí bằng hình vẽ tay đáng yêu. Những món ăn xuất hiện trong tiệc chiêu đãi đều thuộc hàng cao cấp như cua, bánh crêpe, cá bơn áp chảo, súp kem nấm truffle, bít tết bò Angus... Đồ uống gồm cà phê, trà và rượu vang tạo nên một buổi tiệc không chỉ đẹp mắt mà còn "ngon lành".

Theo thông tin lan truyền, mỗi khách mời dự lễ cưới đều được tặng một phần quà đáp lễ đặc biệt từ cô dâu chú rể. Bộ quà được cho là gồm nhiều sản phẩm cao cấp của Lancôme và Acqua di Parma, đi kèm tấm thiệp nhỏ với lời nhắn: "Cảm ơn vì đã chia sẻ khoảng thời gian quý báu này với chúng tôi".

Bên cạnh sự sang trọng, đám cưới Shin Min Ah và Kim Woo Bin còn ghi dấu bằng nghĩa cử đẹp. Theo truyền thông, cặp đôi đã quyên góp 300 triệu won (hơn 5 tỷ đồng) cho các tổ chức từ thiện trước hôn lễ như một cách lan tỏa niềm hạnh phúc.