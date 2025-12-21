Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah: Thiền sư là chủ trì, thực hư V BTS bắt hoa cưới

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Chỉ một vài chi tiết nhỏ trong hôn lễ của Kim Woo Bin và Shin Min Ah được tiết lộ. Quà cười cho thấy đẳng cấp của cặp đôi sao hạng A, menu và thiệp cưới có điểm chung đáng yêu. V (BTS) đang được đồn là người bắt được hoa cưới, nhưng sự thật là gì?

Hôn lễ của Kim Woo Bin và Shin Min Ah được tổ chức riêng tư vào tối 20/12 tại Seoul (Hàn Quốc) và được bảo mật tuyệt đối khi không có bất kì hình ảnh nào của cặp đôi tại tiệc chính bị rò rỉ.

ly.jpg
screenshot-2025-12-21-175314.png
screenshot-2025-12-21-175302.png
Không gian lễ đường của Kim Woo Bin và Shin Min Ah.
﻿thiep.jpg
menu.jpg
Chi tiết đáng ý chú khiến người hâm mộ "ôm tim" vì đáng yêu là thiết kế thực đơn trong tiệc cưới có hình Woo Bin và Min Ah là mô phỏng vẽ tay, tương tự thiệp mời. - Ảnh: X alia/ @pfpmkchv

Cặp đôi cũng chuẩn bị hàng trăm suất quà đáp lễ gửi đến khách mời. Theo túi đựng, quà tặng có mỹ phẩm Lacome - thương hiệu Shin Min Ah làm đại sứ toàn cầu và nước hoa Acqua di Parma - thương hiệu Kim Woo Bin sử dụng. Khoảng 2 tháng trước, trong buổi kí tặng fan, người hâm mộ đã nhờ tư vấn mùi nước hoa và bất ngờ được anh tặng một lọ Acqua di Parma mà mình đang dùng.

qua-cuoi.jpg
qua-1.jpg
Quà tặng cho khách mời trong hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah.
screenshot-2025-12-21-182828.png
Chủ trì đặc biệt của lễ cưới.

Điều đặc biệt trong hôn lễ của 2 ngôi sao chưa dừng lại, theo tờ Chosun, chủ trì của đám cưới là thiền sư nổi tiếng Pomnyun Sunim - người có mối quan hệ lâu năm với Kim Woo Bin. Nam diễn viên vô cùng tin tưởng thiền sư, là người anh dựa dẫm về mặt tinh thần trong suốt thời gian điều trị ung thư vòm họng.

Fan tò mò "út cưng" thân thiết D.O. không thể hát chúc mừng thì ai đảm nhiệm vai trò này tại hôn lễ Kim Woo Bin. Truyền thông Hàn cho biết nam ca sĩ Car, the Garden là người "nhận nhiệm vụ".

Video: rainssswang

Sự xuất hiện của V (BTS) tại hôn lễ của Kim Woo Bin - Shin Min Ah gây bất ngờ với cả truyền thông và cộng đồng fan. Người hâm mộ càng "ngơ ngẩn" hơn khi thấy anh ra về với một bó hoa trên tay. "V bắt được hoa cưới ấy hả", "Taehyung cầm hoa về kìa, có phải hoa cưới không?"... - có nhiều bình luận tương tự xuất hiện dưới video "mỹ nam 4D" của BTS rời khỏi tiệc cưới.

Tuy nhiên, khả năng cao bó hoa anh cầm là hoa cưới. Bởi trong những video khác tại sảnh chờ, những bó hoa tương tự cũng xuất hiện. Theo lời của dân mạng được cho là có mặt ở bên ngoài theo dõi, họ cho biết mỗi vị khách đều có một bó hoa giống V.

Video này do khách mời ghi lại lúc gặp V tại bên trong sảnh cưới, trên tay những vị khách đều cầm túi quà (giống ảnh trên) và một bó hoa trắng - đỏ tương tự của V.

Hôn lễ đã xong. Người hâm mộ vừa chúc phúc cho cặp đôi bước sang hành trình mới vừa ngóng chờ Kim Woo Bin - Shin Min Ah tung thêm hình cưới.

cover-1471.jpg
Sam
#Kim Woo Bin #Shin Min Ah #hôn lễ Kim Woo Bin Shin Min Ah #đám cưới Kim Woo Bin Shin Min Ah #quà cưới Kim Woo Bin Shin Min Ah #hoa cưới Shin Min Ah #V BTS #V #chủ trì hôn lễ Kim Woo Bin Shin Min Ah

Xem thêm

Cùng chuyên mục