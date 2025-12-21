Đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah: Thiền sư là chủ trì, thực hư V BTS bắt hoa cưới

HHTO - Chỉ một vài chi tiết nhỏ trong hôn lễ của Kim Woo Bin và Shin Min Ah được tiết lộ. Quà cười cho thấy đẳng cấp của cặp đôi sao hạng A, menu và thiệp cưới có điểm chung đáng yêu. V (BTS) đang được đồn là người bắt được hoa cưới, nhưng sự thật là gì?

Hôn lễ của Kim Woo Bin và Shin Min Ah được tổ chức riêng tư vào tối 20/12 tại Seoul (Hàn Quốc) và được bảo mật tuyệt đối khi không có bất kì hình ảnh nào của cặp đôi tại tiệc chính bị rò rỉ.

Không gian lễ đường của Kim Woo Bin và Shin Min Ah.

﻿ Chi tiết đáng ý chú khiến người hâm mộ "ôm tim" vì đáng yêu là thiết kế thực đơn trong tiệc cưới có hình Woo Bin và Min Ah là mô phỏng vẽ tay, tương tự thiệp mời. - Ảnh: X alia/ @pfpmkchv

Cặp đôi cũng chuẩn bị hàng trăm suất quà đáp lễ gửi đến khách mời. Theo túi đựng, quà tặng có mỹ phẩm Lacome - thương hiệu Shin Min Ah làm đại sứ toàn cầu và nước hoa Acqua di Parma - thương hiệu Kim Woo Bin sử dụng. Khoảng 2 tháng trước, trong buổi kí tặng fan, người hâm mộ đã nhờ tư vấn mùi nước hoa và bất ngờ được anh tặng một lọ Acqua di Parma mà mình đang dùng.

Quà tặng cho khách mời trong hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah.

Chủ trì đặc biệt của lễ cưới.

Điều đặc biệt trong hôn lễ của 2 ngôi sao chưa dừng lại, theo tờ Chosun, chủ trì của đám cưới là thiền sư nổi tiếng Pomnyun Sunim - người có mối quan hệ lâu năm với Kim Woo Bin. Nam diễn viên vô cùng tin tưởng thiền sư, là người anh dựa dẫm về mặt tinh thần trong suốt thời gian điều trị ung thư vòm họng.

Fan tò mò "út cưng" thân thiết D.O. không thể hát chúc mừng thì ai đảm nhiệm vai trò này tại hôn lễ Kim Woo Bin. Truyền thông Hàn cho biết nam ca sĩ Car, the Garden là người "nhận nhiệm vụ".

Video: rainssswang

Sự xuất hiện của V (BTS) tại hôn lễ của Kim Woo Bin - Shin Min Ah gây bất ngờ với cả truyền thông và cộng đồng fan. Người hâm mộ càng "ngơ ngẩn" hơn khi thấy anh ra về với một bó hoa trên tay. "V bắt được hoa cưới ấy hả", "Taehyung cầm hoa về kìa, có phải hoa cưới không?"... - có nhiều bình luận tương tự xuất hiện dưới video "mỹ nam 4D" của BTS rời khỏi tiệc cưới.

Tuy nhiên, khả năng cao bó hoa anh cầm là hoa cưới. Bởi trong những video khác tại sảnh chờ, những bó hoa tương tự cũng xuất hiện. Theo lời của dân mạng được cho là có mặt ở bên ngoài theo dõi, họ cho biết mỗi vị khách đều có một bó hoa giống V.

Video này do khách mời ghi lại lúc gặp V tại bên trong sảnh cưới, trên tay những vị khách đều cầm túi quà (giống ảnh trên) và một bó hoa trắng - đỏ tương tự của V.

Hôn lễ đã xong. Người hâm mộ vừa chúc phúc cho cặp đôi bước sang hành trình mới vừa ngóng chờ Kim Woo Bin - Shin Min Ah tung thêm hình cưới.