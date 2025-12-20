MMA 2025: Jennie khiến fan "gào rát họng", G-Dragon nhận giải thả meme "bà ngoại"

Kết quả MMA 2025 không lệch nhiều so với dự đoán của khán giả cũng như bảng tổng kết số liệu từ trang thứ 3. "Tân binh của năm" thuộc về ALLDAY PROJECT, và Hearts2Hearts.
Rosé trượt Daesang "Bài hát của năm" dù APT. được đánh giá là ứng cử viên mạnh. Tuy nhiên, ở thị trường nội địa (Hàn Quốc), không ai có thể phủ nhận sức công phá của G-Dragon cùng Home Sweet Home trên Melon. Trưởng nhóm BIGBANG chỉ vụt mất duy nhất 1 đề cử là "Japan favorite artist by U Next", thắng 7 hạng mục trong đó có 3 Daesang (Bài hát, Nghệ sĩ, Album của năm).
G-Dragon tất bật trình diễn, lên xuống nhận giải liên tục từ những phút đầu đến cuối cùng buổi lễ. Fan tại sân vận động và ngồi tại nhà phấn khích bao nhiêu thì G-Dragon trông có vẻ "mợt mỏi", buồn cười bấy nhiêu. Daesang được công bố liên tục, lại ngay sau set diễn của G-Dragon nên anh ngồi chưa ấm chỗ đã lại lên nhận cúp.
Những lần phát biểu trước đã chia sẻ, cảm ơn tuốt tuột tất cả mọi người nên lúc nhận Daesang cuối cùng "Bài hát của năm", anh khiến khán giả bất ngờ khi quay ngược mic về phía khán giả để ăn mừng cùng. Nam rapper "bí từ" ấp úng một hồi rồi thuận tiện chúc "Giáng sinh an lành", "Chúc mừng năm mới", cảm ơn tất cả mọi người, hát một đoạn Home Sweet Home.
Jennie trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử MMA thắng Daesang "Thu âm của năm". Nữ idol cho người hâm mộ một đêm "sĩ ngang mặt đất" khi không chỉ oanh tạc các hạng mục quan trọng mà còn bởi diện mạo xinh đẹp, khí chất ngút ngàn từ thảm đỏ đến khi nhận giải và đặc biệt là set diễn "cháy không cần xăng". Số lượng giống Jennie, Rosé mang về 3 cúp (TOP 10, Millions TOP 10 và Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc).
Một cuộc chiến nhỏ nổ ra sau khi công bố chủ nhân của hạng mục "MV xuất sắc nhất" (Best MV) thuộc về KiiiKiii. Nhiều người cho rằng ZEN của Jennie có tính nghệ thuật cao hơn. Phe đối lập cho rằng thông điệp tự do, là chính mình trong I DO ME của KiiiKiii đáng được tôn vinh, dễ hiểu và truyền cảm hứng hơn.
Bội thu cúp tại MMA 2025 không thể không nhắc đến IVE (3 cúp) và BOYNEXTDOOR (4 cúp).
Kết quả MMA 2025:
Daesang Album of the year (Album của năm): Übermensch - G-Dragon
Daesang Artist of the year(Nghệ sĩ của năm): G-Dragon
Daesang Song of the year (Bài hát của năm): Home Sweet Home - G-Dragon
Daesang Record of the year (Thu âm của năm): Jennie
Bonsang Top 10: G-Dragon, IVE, aespa, PLAVE, BOYNEXTDOOR, RIIZE, NCT WISH, Jennie, Rosé, Lim Young Woong
Millions Top 10: IVE, Jennie, G-Dragon, PLAVE, RIIZE, BOYNEXTDOOR, Rosé, IU, Lim Young Woong, SEVENTEEN
New Artist of the year (Tân binh của năm): ALLDAY PROJECT, Hearts2Hearts
Stage of the year (Sân khấu của năm): aespa
Best solo - male (Nam nghệ sĩ solo xuất sắc nhất): G-Dragon
Best solo - female (Nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất): Rosé
Best group - female (Nhóm nữ xuất sắc nhất): IVE
Best group - male (Nhóm nam xuất sắc nhất): BOYNEXTDOOR
Best Producer (Nhà sản xuất xuất sắc nhất): Zico
Best Songwriter (Nhà soạn nhạc xuất sắc nhất): G-Dragon
Best Performance - female (Nhóm nữ trình diễn xuất sắc nhất): ILLIT
Best Performance - male (Nhóm nam trình diễn xuất sắc nhất): RIIZE
Best MV: I DO ME - KiiiKiii
Best OST: GOLDEN - HUNTR/X
Best Music style (Phong cách âm nhạc xuất sắc nhất): 10cm, ALLDAY PROJECT
Hot Trend: WOODZ
1theK Global Icon: KiiiKiii
Track zero choice: Hanroro
Japan favorite artist by U Next: BOYNEXTDOOR
Global rising artist (Nghệ sĩ đang lên toàn cầu): IDID
Global artist: aespa
Kakaobank everyone's star: NCT WISH
Best POP Artist: Ed Sheeran
J-POP Favorite Artist: Kenshi Yonezu