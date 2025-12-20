MMA 2025: Jennie khiến fan "gào rát họng", G-Dragon nhận giải thả meme "bà ngoại"

HHTO - Suýt chút nữa G-Dragon "quét sạch bàn cờ" tại MMA 2025 (Melon Music Awards), ẵm 3/4 Daesang. BOYNEXTDOOR và IVE cũng là 2 cái tên bội thu tại mùa giải năm nay.

Kết quả MMA 2025 không lệch nhiều so với dự đoán của khán giả cũng như bảng tổng kết số liệu từ trang thứ 3. "Tân binh của năm" thuộc về ALLDAY PROJECT, và Hearts2Hearts.

Rosé trượt Daesang "Bài hát của năm" dù APT. được đánh giá là ứng cử viên mạnh. Tuy nhiên, ở thị trường nội địa (Hàn Quốc), không ai có thể phủ nhận sức công phá của G-Dragon cùng Home Sweet Home trên Melon. Trưởng nhóm BIGBANG chỉ vụt mất duy nhất 1 đề cử là "Japan favorite artist by U Next", thắng 7 hạng mục trong đó có 3 Daesang (Bài hát, Nghệ sĩ, Album của năm).

﻿ Sau khi cúi chào khán giả, máy quay bắt trọn khoảnh khắc G-Dragon "chống nạnh" đi vào chuẩn meme - phong cách "ngoại GD" được fan đặt cho.

G-Dragon tất bật trình diễn, lên xuống nhận giải liên tục từ những phút đầu đến cuối cùng buổi lễ. Fan tại sân vận động và ngồi tại nhà phấn khích bao nhiêu thì G-Dragon trông có vẻ "mợt mỏi", buồn cười bấy nhiêu. Daesang được công bố liên tục, lại ngay sau set diễn của G-Dragon nên anh ngồi chưa ấm chỗ đã lại lên nhận cúp.

Những lần phát biểu trước đã chia sẻ, cảm ơn tuốt tuột tất cả mọi người nên lúc nhận Daesang cuối cùng "Bài hát của năm", anh khiến khán giả bất ngờ khi quay ngược mic về phía khán giả để ăn mừng cùng. Nam rapper "bí từ" ấp úng một hồi rồi thuận tiện chúc "Giáng sinh an lành", "Chúc mừng năm mới", cảm ơn tất cả mọi người, hát một đoạn Home Sweet Home.

Jennie trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử MMA thắng Daesang "Thu âm của năm". Nữ idol cho người hâm mộ một đêm "sĩ ngang mặt đất" khi không chỉ oanh tạc các hạng mục quan trọng mà còn bởi diện mạo xinh đẹp, khí chất ngút ngàn từ thảm đỏ đến khi nhận giải và đặc biệt là set diễn "cháy không cần xăng". Số lượng giống Jennie, Rosé mang về 3 cúp (TOP 10, Millions TOP 10 và Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc).

Một cuộc chiến nhỏ nổ ra sau khi công bố chủ nhân của hạng mục "MV xuất sắc nhất" (Best MV) thuộc về KiiiKiii. Nhiều người cho rằng ZEN của Jennie có tính nghệ thuật cao hơn. Phe đối lập cho rằng thông điệp tự do, là chính mình trong I DO ME của KiiiKiii đáng được tôn vinh, dễ hiểu và truyền cảm hứng hơn.

Bội thu cúp tại MMA 2025 không thể không nhắc đến IVE (3 cúp) và BOYNEXTDOOR (4 cúp).