Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

MMA 2025: Jennie khiến fan "gào rát họng", G-Dragon nhận giải thả meme "bà ngoại"

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Suýt chút nữa G-Dragon "quét sạch bàn cờ" tại MMA 2025 (Melon Music Awards), ẵm 3/4 Daesang. BOYNEXTDOOR và IVE cũng là 2 cái tên bội thu tại mùa giải năm nay.

Kết quả MMA 2025 không lệch nhiều so với dự đoán của khán giả cũng như bảng tổng kết số liệu từ trang thứ 3. "Tân binh của năm" thuộc về ALLDAY PROJECT, và Hearts2Hearts.

Rosé trượt Daesang "Bài hát của năm" dù APT. được đánh giá là ứng cử viên mạnh. Tuy nhiên, ở thị trường nội địa (Hàn Quốc), không ai có thể phủ nhận sức công phá của G-Dragon cùng Home Sweet Home trên Melon. Trưởng nhóm BIGBANG chỉ vụt mất duy nhất 1 đề cử là "Japan favorite artist by U Next", thắng 7 hạng mục trong đó có 3 Daesang (Bài hát, Nghệ sĩ, Album của năm).

﻿screenshot-2025-12-20-200749.png
screenshot-2025-12-20-201145.png
Sau khi cúi chào khán giả, máy quay bắt trọn khoảnh khắc G-Dragon "chống nạnh" đi vào chuẩn meme - phong cách "ngoại GD" được fan đặt cho.

G-Dragon tất bật trình diễn, lên xuống nhận giải liên tục từ những phút đầu đến cuối cùng buổi lễ. Fan tại sân vận động và ngồi tại nhà phấn khích bao nhiêu thì G-Dragon trông có vẻ "mợt mỏi", buồn cười bấy nhiêu. Daesang được công bố liên tục, lại ngay sau set diễn của G-Dragon nên anh ngồi chưa ấm chỗ đã lại lên nhận cúp.

Những lần phát biểu trước đã chia sẻ, cảm ơn tuốt tuột tất cả mọi người nên lúc nhận Daesang cuối cùng "Bài hát của năm", anh khiến khán giả bất ngờ khi quay ngược mic về phía khán giả để ăn mừng cùng. Nam rapper "bí từ" ấp úng một hồi rồi thuận tiện chúc "Giáng sinh an lành", "Chúc mừng năm mới", cảm ơn tất cả mọi người, hát một đoạn Home Sweet Home.

jennie-giai.jpg

Jennie trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử MMA thắng Daesang "Thu âm của năm". Nữ idol cho người hâm mộ một đêm "sĩ ngang mặt đất" khi không chỉ oanh tạc các hạng mục quan trọng mà còn bởi diện mạo xinh đẹp, khí chất ngút ngàn từ thảm đỏ đến khi nhận giải và đặc biệt là set diễn "cháy không cần xăng". Số lượng giống Jennie, Rosé mang về 3 cúp (TOP 10, Millions TOP 10 và Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc).

idome.jpg

Một cuộc chiến nhỏ nổ ra sau khi công bố chủ nhân của hạng mục "MV xuất sắc nhất" (Best MV) thuộc về KiiiKiii. Nhiều người cho rằng ZEN của Jennie có tính nghệ thuật cao hơn. Phe đối lập cho rằng thông điệp tự do, là chính mình trong I DO ME của KiiiKiii đáng được tôn vinh, dễ hiểu và truyền cảm hứng hơn.

Bội thu cúp tại MMA 2025 không thể không nhắc đến IVE (3 cúp) và BOYNEXTDOOR (4 cúp).

Kết quả MMA 2025:

Daesang Album of the year (Album của năm): Übermensch - G-Dragon

Daesang Artist of the year(Nghệ sĩ của năm): G-Dragon

Daesang Song of the year (Bài hát của năm): Home Sweet Home - G-Dragon

Daesang Record of the year (Thu âm của năm): Jennie

Bonsang Top 10: G-Dragon, IVE, aespa, PLAVE, BOYNEXTDOOR, RIIZE, NCT WISH, Jennie, Rosé, Lim Young Woong

Millions Top 10: IVE, Jennie, G-Dragon, PLAVE, RIIZE, BOYNEXTDOOR, Rosé, IU, Lim Young Woong, SEVENTEEN

New Artist of the year (Tân binh của năm): ALLDAY PROJECT, Hearts2Hearts

Stage of the year (Sân khấu của năm): aespa

Best solo - male (Nam nghệ sĩ solo xuất sắc nhất): G-Dragon

Best solo - female (Nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất): Rosé

Best group - female (Nhóm nữ xuất sắc nhất): IVE

Best group - male (Nhóm nam xuất sắc nhất): BOYNEXTDOOR

Best Producer (Nhà sản xuất xuất sắc nhất): Zico

Best Songwriter (Nhà soạn nhạc xuất sắc nhất): G-Dragon

Best Performance - female (Nhóm nữ trình diễn xuất sắc nhất): ILLIT

Best Performance - male (Nhóm nam trình diễn xuất sắc nhất): RIIZE

Best MV: I DO ME - KiiiKiii

Best OST: GOLDEN - HUNTR/X

Best Music style (Phong cách âm nhạc xuất sắc nhất): 10cm, ALLDAY PROJECT

Hot Trend: WOODZ

1theK Global Icon: KiiiKiii

Track zero choice: Hanroro

Japan favorite artist by U Next: BOYNEXTDOOR

Global rising artist (Nghệ sĩ đang lên toàn cầu): IDID

Global artist: aespa

Kakaobank everyone's star: NCT WISH

Best POP Artist: Ed Sheeran

J-POP Favorite Artist: Kenshi Yonezu

cover-1471.jpg
Lin
#MMA 2025 #MMA #kết quả MMA #kết quả MMA 2025 #MMA 2025 daesang #Daesang MMA #G-Dragon #Jennie #Tân binh của năm #ALLDAY PROJECT #ADP #IVE #aespa #BOYNEXTDOOR #KiiiKiii #Daesang

Xem thêm

Cùng chuyên mục