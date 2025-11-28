Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

MAMA 2025: Rosé ẵm Daesang như dự đoán, ENHYPEN "phá chuỗi lửa" của BTS

Lin

HHTO - Ngày đầu tiên của MAMA 2025 đã công bố chủ nhân của 2/4 chiếc Daesang. Các tiết mục được tiết chế hiệu ứng và sửa lời để hợp với nỗi buồn chung của người dân tại Hong Kong (Trung Quốc).

MAMA 2025 ngày đầu tiên diễn ra vào tối 28/11 với mở đầu là phút mặc niệm các nạn nhân trong thảm kịch cháy chung cư tại Hong Kong. Toàn bộ nghệ sĩ đều đeo ruy-băng đen nhỏ.

g62kziawkaex7wx.jpg

Như nhiều người dự đoán, Daesang "Bài hát của năm" (Song Of The Year) được trao cho APT. của Rosé (kết hợp Bruno Mars). Cô không trực tiếp tham gia nhưng vẫn gửi video cảm ơn đến ban tổ chức. Rosé là nữ nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử MAMA giành được giải thưởng này. Tại MAMA 2024, Rosé và Bruno Mars đã trực tiếp tham gia vào "phút chót", trình diễn APT. và nhận được chiếc cúp Global Sensation (tạm dịch: Chấn động toàn cầu).

enhypen-2.png

Daesang Fans' Choice of the Year gọi tên ENHYPEN. Suốt 7 năm kể từ khi hạng mục này xuất hiện, chủ nhân luôn thuộc về BTS (6 năm liên tiếp từ khi hạng mục này ra đời) hoặc thành viên BTS (Jimin - MAMA 2024). ENHYPEN "phá chuỗi" nhưng điểm chung vẫn là nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn HYBE ẵm cúp.

rookie.jpg
cortis.jpg

MAMA 2025 phá lệ, gộp giải "Tân binh xuất sắc nhất" thay vì tách riêng nam - nữ. Tuy nhiên, trái với nhiều đồn đoán rằng đây là "cơ cấu" cho ALLDAY PROJECT - nhóm nhạc hỗn hợp của Teddy, chủ nhân của giải thưởng gọi tên 2 gương mặt Hearts2Hearts và CORTIS.

MAMA 2025 ngày 2 sẽ sôi nổi hơn với 2 daesang và nhiều hạng mục có sự kèn cựa gắt. Các tiết mục đặc biệt, sân khấu kết hợp được ngóng chờ nhất cũng rơi vào ngày 29/11.

Kết quả MAMA 2025 ngày 1:

Daesang Bài hát của năm: APT. - Rosé, Bruno Mars

Daesang Fans’ Choice Of The Year: ENHYPEN

Fans' Choice Female Top 10: Hearts2Hearts, BABYMONSTER, aespa, I-DLE, Irene, IU, ILLIT, ITZY, LE SSERAFIM, TWICE

Fans' Choice Male Top 10: ENHYPEN, RIIZE, Stray Kids, ZEROBASEONE, Baekhyun, SEVENTEEN, Jin, j-hope, G-Dragon, NCT DREAM

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist): CORTIS, Hearts2Hearts

Nhóm nam được yêu thích (Favorite Male Group): BOYNEXTDOOR

Nhóm nữ được yêu thích (Favorite Female Group): IVE

Favorite Global Performer Female: IVE

Global Trend Song: Rebel Heart - IVE

Telasa Global Favorite Artist: ENHYPEN

Inspiring Achievement: SUPER JUNIOR

cover-1.jpg
Lin
#MAMA #MAMA 2025 #lễ trao giải MAMA #kết quả MAMA 2025 #kết quả MAMA #Rosé #Daesang #ENHYPEN

