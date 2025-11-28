Dynamite Kiss tập 7, 8: Ji Hyuk nặng lời đuổi Da Rim, Sun Woo "hỏn lọn" vì bị gạt ra

HHTO - "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ) tập 7 và 8 sẽ giảm hài hước, nhường cho đấu tranh nội tâm của Gong Ji Hyuk và Go Da Rim. Đối mặt với sự lạnh lùng và thẳng thắn của "tổng tài", Da Rim lần đầu tiên khổ sở và ý thức sâu sắc lời nói dối của mình khiến mọi chuyện tệ hại ra sao.

Dynamite Kiss tập 5 và 6 dặm thêm muối vào "bùng binh" khi tiết lộ Sun Woo (Kim Mu Joon) yêu đơn phương cô bạn thân Da Rim (Ahn Eun Jin). Anh sợ sẽ mất đi tình bạn đẹp nên không dám tỏ tình. Với Ji Hyuk (Jang Ki Yong), anh vẫn nghĩ Sun Woo ngoại tình với Ha Yeong (Woo Davi).

Đầu tập 7 của Dynamite Kiss tiếp nối cảnh Da Rim nhập viện. Cuối tập trước, Gong Ji Hyuk đã quyết định "vượt giới hạn" khi bỏ qua điện thoại của "chồng" Da Rim, chỉ muốn bản thân là người bên cô lúc này. Go Da Rim tỉnh dậy thấy anh ngủ gục bên giường bệnh, xúc động rơi nước mắt.

Cả hai có lẽ sẽ lại tiếp tục lấy lí do sự quan tâm theo lẽ thường của sếp - nhân viên để "ngụy trang" cho tình cảm ngày một lớn. TF Team có chuyến công tác thực hiện chiến dịch bảo vệ môi trường. Ji Hyuk - Da Rim cùng trồng cây, trò chuyện ngọt ngào. Tuy nhiên, video nhá hàng cho thấy cả hai sẽ ở lại rừng đến tối, nhiều khả năng họ bị lạc.

Cuối teaser là cảnh Ji Hyuk muốn hôn Da Rim cùng câu thoại "Tôi không phải người tốt đâu, lòng tôi cũng rung động". Tuy nhiên, đây có thể là chỉ là cú lừa - tức là không có nụ hôn nào ở đây cả. Bởi trong video nhá hàng có một loạt cảnh Ji Hyuk - Da Rim cố rời khu rừng khi trời càng khuya và đổ mưa. Sun Woo cũng sốt ruột đi tìm cô.

Ji Hyuk ngoái lại nhìn thấy Da Rim ngất xỉu nên hoảng sợ. Có lẽ cô vẫn ổn, bởi cảnh sau là đoạn Sun Woo tìm thấy hai người. Chàng nhiếp ảnh gia muốn kéo "vợ" đi nhưng bị Ji Hyuk gạt tay ra với gương mặt khó chịu. Sun Woo "hỏn lọn", không ưa thấy rõ bởi mang danh "chồng giả" nhưng tình cảm anh dành cho Da Rim là thật. Ở phía Ji Hyuk, chàng "tổng tài" coi Sun Woo "chẳng ra gì" vì nghĩ anh ngoại tình và chỉ giả vờ ngọt ngào với "vợ" Da Rim.

Đoạn nhá hàng có cảnh Go Da Rim hỏi địa chỉ và tìm đến nhà Ji Hyuk, dường như anh bị ốm và cô muốn đến thăm. Tuy nhiên, sự quan tâm của Da Rim bị anh từ chối phũ phàng. Câu thoại "người ta gọi đó là ngoại tình đấy" giống như lời Ji Hyuk nói với Da Rim để đuổi cô đi. Kế đến là một đêm dằn vặt của anh khi phải gồng mình để kiềm nén tình cảm và không có hành động trái đạo đức.

Sự thẳng thắn của Ji Hyuk giúp Da Rim vỡ lẽ. Cô thẫn thờ ra về và dự đoán, tập 7 và 8 sẽ là giai đoạn Da Rim nhận ra lời nói dối và những hành động vô tư của cô đã khiến Ji Hyuk khổ sở ra sao. Da Rim sẽ lựa chọn thế nào: Tiếp tục làm việc, vờ như chưa có chuyện gì hay nói ra sự thật với Ji Hyuk?

Đòn bẩy phơi bày sự thật có lẽ sẽ đến từ phía chị của anh - người đang rắp tâm muốn hạ bệ Ji Hyuk. Thư ký đã phát hiện hành động thân mật bất thường của Ji Hyuk với Da Rim và Gong Ji Hye đã yêu cầu phải thu thập thêm hình ảnh rõ hơn để làm cho ra trò. Từ đây, một giả thuyết được đặt ra là: Da Rim sẽ thừa nhận mình còn độc thân để "phản dame" nhưng phải đối mặt với nguy cơ mất việc do gian dối. Tuy nhiên, "thắng game" là dễ vì Ji Hyuk là sếp, anh hoàn toàn có thể giữ cô lại TF Team vì những đóng góp lớn suốt thời gian qua.

Teaser Dynamite Kiss tập 7.

Dynamite Kiss gồm 14 tập, lên sóng vào tối thứ Tư, thứ Năm hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.