Dynamite Kiss tập 5, 6: Bùng binh càng rối não vì Ji Hyuk nghĩ Da Rim bị cắm sừng

HHTO - "Tổng tài" Gong Ji Hyuk sẽ phải "điên đầu" mà nghĩ về những mâu thuẫn trong câu chuyện của Da Rim - Sun Woo và cả cảnh "không nên thấy" vào buổi tối dưới tán cây anh đào. "Bùng binh tay tư" rối tung hơn những gì khán giả vẫn tưởng ở tập trước.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Dynamite Kiss (Nụ Hôn Bùng Nổ) tập 5 mở đầu bằng tình tiết không thể "cờ-ring" hơn khi Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong) đến cứu Go Da Rim (Ahn Eun Jin). Bọn cho vay muốn bán nội tạng của cô thế nợ thì anh vung thẻ đen "mua sống" toàn bộ, bế cô rời đi. Mối nguy từ giang hồ được giải quyết nhưng "chủ nợ" của Da Rim đã chuyển qua "anh sếp". Gong Ji Hyuk dùng giao dịch mua nội tạng để khẳng định "cô Da Rim là của tôi", mượn cớ bảo vệ nội tạng mà "hành" cô lên xuống nhưng nhìn sao cũng thấy anh đang lo cho sức khỏe của cô.

﻿ Cứu Da Rim khiến Gong Ji Hyuk vật lộn cả đêm về hành động của mình và quyết định lấy lý do trách nhiệm để khỏa lấp nguyên nhân thật là sự quan tâm và tình cảm lớn dần dành cho cô.

Sơ suất của Da Rim khiến buổi livestream hỏng nhưng hiệu ứng truyền thông từ câu chuyện thật của các bà mẹ lại tốt. Gong Ji Hyuk dùng điều này để giành được tín nhiệm từ hội đồng quản trị. Trong buổi ra ngoài lao động cùng team, Da Rim giúp một bà mẹ mà vô tình nảy ra ý tưởng kết hợp việc bảo vệ môi trường với sản phẩm.

Cô và Gong Ji Hyuk có thời gian vui vẻ cùng nhau dưới gốc cây mà anh và mẹ cùng trồng nhiều năm trước. "Tổng tài" Ji Hyuk nhớ ra điều Da Rim nói chính là triết lý kinh doanh mẹ anh từng làm năm xưa, cũng là cốt lõi ban sơ của tập đoàn. Anh trình bày ý tưởng này trong cuộc họp, được bố và các cổ đông ủng hộ, dĩ nhiên, ngoại trừ người chị cùng cha khác mẹ.

Ý tưởng xuất phát từ Da Rim nên anh cũng giao cho cô trọng trách dẫn dắt các mẹ xây dựng bài thuyết trình sản phẩm. Triển lãm bị hủy nhưng Yu Ha Yeong (Woo Davi) đã phải lòng chàng nhiếp ảnh nên mượn dịp Ji Hyuk cần một người chụp ảnh mẫu, cô giới thiệu Sun Woo (Kim Mu Joon) với điều kiện cho mình gia nhập dự án.

Từ buổi gặp Jun, Ha Yeong đã hỏi khéo Sun Woo về chuyện mẹ của bé, hoàn toàn chắc chắn anh là bố đơn thân. Tuy nhiên, Sun Woo không ngờ lại gặp Ha Yeong ở tập đoàn, "bốn mặt một lời" với Ji Hyuk - Da Rim. Anh vội kéo Ha Yeong ra ngoài để xin cô giữ bí mật, thậm chí là không nói với Da Rim rằng cô biết họ là vợ chồng giả.

Sau bữa ăn tối của chuyến công tác, Ji Hyuk ra ngoài đi dạo phát hiện Ha Yeong hôn Sun Woo. Đúng lúc, Go Da Rim đi đến. Chàng tổng tài bèn ôm lấy cô, xoay mặt cô đi hướng khác, khép lại tập 5.

"Bùng binh tay tư" này sẽ rối tung hơn ở tập 6. Người khởi đầu - Go Da Rim hiện là người vô tư nhất. Ji Hyuk vẫn đang phải đấu tranh rất nhiều khi tình cảm dành cho Da Rim ngày một nhiều thêm nhưng phải kiềm nén để không "ăn trái cấm". Giờ đây, anh lại phải tranh đấu nhiều hơn với suy nghĩ Sun Woo - người chồng (giả) Da Rim rất mực tin tưởng lại đang ngoại tình với Ha Yeong - cô em gái thân thiết (kiêm hôn thê phụ huynh chọn).

Preview tập 6 hé lộ đoạn nhỏ anh gặp Ha Yeong - Sun Woo đi cùng thang máy. Họ nói chuyện hoàn toàn bình thường nhưng trong đầu Ji Hyuk lại tưởng tượng ra cảnh vụng trộm. Teaser có đoạn "tổng tài" Gong Ji Hyuk dường như cố "giác ngộ" Ha Yeong và bị cô hỏi ngược vì sao lại quá quan tâm Da Rim. Anh nói vì cô là thành viên của đội nhưng thực tế chắc chắn không phải.

Sau nụ hôn dưới hoa anh đào lãng mạn, Sun Woo có vẻ sẽ từ chối tình cảm của Ha Yeong. Bởi từ tập 5, khán giả có thể thấy chàng nhiếp ảnh dường như đơn phương Da Rim. Anh khó chịu, buồn lòng khi thấy cô và Ji Hyuk thân thiết. Việc đến tập đoàn làm việc dường như cũng có ý cận kề cô hơn. Trong teaser tập 6, một cảnh nhỏ trông như Sun Woo "mập mờ" bày tỏ về việc muốn "hơn là bạn".

Teaser Dynamite Kiss tập 6.

Ha Yeong là một người đơn giản, liệu cô có buột miệng nói ra sự thật về chuyện đóng giả vợ chồng của Sun Woo - Da Rim. Hay Gong Ji Hyuk sẽ tự nhận thấy điều bất thường trong cách Ha Yeong hành xử. Trước đó, khi nói chuyện với Sun Woo, anh đã nhận ra mâu thuẫn trong câu chuyện của Sun Woo - Da Rim. Ji Hyuk cố ý nói ẩn danh về chuyến đi Jeju theo lời Da Rim nhưng Sun Woo hoàn toàn không biết.

Dynamite Kiss tập 6 phát sóng vào tối nay (27/11). Phim gồm 14 tập, chiếu vào thứ Tư, thứ Năm hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi qua Netflix.