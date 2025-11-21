Dynamite Kiss tập 5, 6: Ji Hyuk nghe mùi bất thường, Go Da Rim - Sun Woo lộ sơ hở

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ) tăng vòn vọt tỉ suất người xem ở tập 3, 4. Đã có những lỗ hổng xuất hiện khiến lời nói dối của Go Da Rim lung lay. Tập 5 và 6 đánh dấu những tình huống dở khóc dở cười khi bộ tứ đụng mặt ở công ty.

Go Da Rim (Ahn Eun Jin) không có kinh nghiệm nuôi con, nên giữa TF Team toàn các bà mẹ đã "thực chiến", cô lộ rõ lóng ngóng. Trong tập 4 Dynamite Kiss, cô làm hỏng buổi livestream bán hàng khi đột ngột vào làm nhiệm vụ thay bỉm. Qua tập 5 - 6, chuyến công tác chung càng khiến Da Rim lộ nhiều sơ hở khi trò chuyện, làm việc cùng đồng nghiệp. Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong) cũng có mặt ở đó, một người thông minh như anh sẽ xâu chuỗi tất cả sự việc để nhận ra sự bất thường trong hồ sơ "đã kết hôn" của Go Da Rim?

screenshot-819.png
screenshot-817.png
screenshot-818.png

Gong Ji Hyuk đã dùng "thẻ đen" trả hết nợ cho gia đình Go Da Rim khi đuổi theo bọn cho vay nặng lãi để cứu cô. Chàng tổng tài có thêm cớ để "đày đọa" "kẻ lừa tình" họ Go. Anh hả hê đầy "trẻ trâu" nhưng cũng quan tâm cô. Nhá hàng tập 5 cho thấy Ji Hyuk bắt đầu muốn tìm hiểu sâu hơn về chuyện hôn nhân của Da Rim sau khi gặp chồng cô và nhận ra sự khác biệt trong câu chuyện cô kể và thực tế.

Vì muốn giúp bạn trả hết nợ nên Sun Woo (Kim Mu Joon) quyết định hợp tác với Yu Ha Yeong (Woo Da Vi) để mở triển lãm. Ở tập 3, mẹ muốn hủy kế hoạch của Ha Yeong do muốn làm việc với nhiếp ảnh tiếng tăm thay vì người vô danh. Có vẻ như để thuyết phục mẹ, Ha Yeong đã nghĩ kèo hợp tác với TF Team của "hôn phu trên danh nghĩa" Ji Hyuk.

screenshot-823.png﻿
screenshot-821.png﻿
screenshot-822.png

Sun Woo và Da Rim không biết họ sắp phải làm chung nên ngày hai bên gặp mặt trở thành tình huống "trên trời rơi xuống" khiến cả hai bối rối. Họ gặp Ji Hyuk ở ngay thang máy. Sun Woo nắm tay Da Rim để diễn vai người chồng tốt, trong khi Da Rim bối rối giữa "tình giả - tình thật". Ji Hyuk khó chịu ra mặt.

Khoảnh khắc bộ tứ gặp nhau thổi bùng nghi vấn trong đầu của thiếu gia - tiểu thư tài phiệt. Gong Ji Hyuk đã hoài nghi về "hồ sơ hôn nhân" của Da Rim sẵn. Ha Yeong đi đón con của Sun Woo và nghe cậu bé nói rằng mình chưa từng gặp mẹ, muốn cô làm bạn gái của bố. Thời điểm này, Ha Yeong đã xác định Sun Woo là bố đơn thân nên càng muốn gần gũi hơn với anh. Nhưng nếu Sun Woo công khai là chồng Da Rim ở công ty thì mâu thuẫn sẽ xảy ra khiến lời nói dối của Go Da Rim sụp đổ.

screenshot-820.png
Trong phần thoại được lồng vào teaser, có vẻ Da Rim - Sun Woo đã quyết định giấu chuyện "vợ chồng" (giả) với TF Team.

Dynamite Kiss tập 4 đạt rating 6.3%, cao nhất thời điểm hiện tại. Tập 5 - 6 với nhiều tình huống "thót tim" hơn có giúp phim phá mốc mới? Với thời lượng 14 tập, khán giả hi vọng sự thật sẽ sớm được tiết lộ để không gây khó chịu với các cảnh chung của hai cặp đôi, cũng như nội dung không bị kéo dài lê thê.

