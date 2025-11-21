Từ Tomie đến Ah Jin - Dear X tìm ra trung bình nữ sinh đừng đụng vào của màn ảnh

Tomie, Nanno (Cô Gái Đến Từ Hư Vô - Girl From Nowhere), Baek Ah Jin (X Thân Mến -Dear X) đều có điểm chung ngoại hình: Tóc duỗi thẳng đen nhánh, mái bằng, có nốt ruồi dưới mắt trái. Cả ba đều quậy tung ngôi trường trung học của mình, bất cứ ai tác động tiêu cực đến họ đều nhận hậu quả thê thảm.

Nếu bối cảnh xuyên suốt của Tomie và Cô Gái Đến Từ Hư Vô là các ngôi trường trung học thì quãng thời gian đi học của Baek Ah Jin chỉ vỏn vẹn ở 2 tập đầu của Dear X. Điểm giống nhau ở ngoại hình cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Mái tóc đen dài thẳng tắp và mái bằng của Ah Jin bản truyền hình được làm sát với bản vẽ ở truyện tranh gốc. Nốt ruồi dưới mắt trái là nốt ruồi tự nhiên của Kim Yoo Jung. Thú vị là, nốt ruồi duyên của Nanno cũng là nốt ruồi tự nhiên của nữ diễn viên Kitty Chicha Amatayakul.

Baek Ah Jin bản người thật do Kim Yoo Jung thể hiện được tạo hình giống hệt webtoon.

"Giao diện" tương tự nhau, xinh đẹp nhưng "hệ điều hành" của 3 nhân vật này khác biệt rõ. Tomie có bản sao được tạo ra từ cơ thể còn sót lại của cô, dù đó chỉ là một sợi tóc. Mỗi Tomie tin rằng bản thân là đỉnh nhất và những Tomie khác đều là bản sao kém cỏi của mình. Tomie là hiện thân mặt tối của con người - đố kị, ích kỷ..., cô xuất hiện như đòn bẩy khiến cảm xúc của đối phương đạt đến cực điểm của khoái lạc lẫn cực đoan.

Hơn 10 nữ diễn viên Nhật Bản nhập vai Tomie ở bản live action qua từng năm. Thành công của series này góp phần đưa kiểu tóc đen duỗi thẳng, mái bằng, nốt ruồi dưới mắt trái trở thành "dấu hiệu nhận biết" cho nữ sinh không nên động vào trên màn ảnh.

Nanno (Kitty Chicha) có khá nhiều điểm tương đồng với Tomie. Khác biệt lớn nhất là Nanno "người" hơn, được thể hiện rõ ở Cô Gái Đến Từ Hư Vô 2 khi có nữ sinh giống cô xuất hiện. Quyền năng của Nanno rất lớn khi cô có thể đi vào cả giấc mơ hay mở ra một thế giới riêng để "mở phiên tòa" của mình. Nanno vừa là nguồn cơn vừa là nạn nhân của bi kịch. "Con gái quỷ thần" xuất hiện như thử thách đối với con người, ai sẽ cưỡng lại cám dỗ, ai bị phơi bày bản chất xấu xa để nhận án phạt nặng nhất.

Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) hoàn toàn là một ác quỷ vô nhân tính. Giai đoạn trung học là thời gian cô tập tành cho việc lợi dụng, thao túng người khác. Những người bị "trừng phạt" là "X" đi quá giới hạn, cản trở nghiêm trọng đến việc cô tiến lên phía trước. Baek Ah Jin chỉ quan tâm đến lợi ích và cảm xúc của bản thân. Cô thỏa mãn khi hạ gục kẻ ngáng đường, trả đũa bất cứ ai dám chơi xấu mình nhưng với những người tốt bị cô lợi dụng hay thực lòng đối xử tốt với cô, dù họ sống hay chết, khổ đau hay hạnh phúc, Ah Jin chẳng buồn ngó đến khi đã hết giá trị lợi dụng.