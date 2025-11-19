Dear X: Suy đoán nam chính là trùm, thao túng Ah Jin - Yoo Jung trật lất với bản gốc

HHTO - Gần đây, dân mạng đang "rỉ tai" nhau "thuyết âm mưu" nam chính Yoon Jun Seo (Kim Young Dae) là "trùm cuối". Anh không phải người bị Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) thao túng mà là người thao túng ngược lại Ah Jin. "Fact check" suy luận này không khó vì "Dear X" dựa trên webtoon cùng tên và ê-kíp Hàn thường không sửa quá nhiều tình tiết mang tính then chốt khi chuyển thể.

*Bài viết có tiết lộ trước nội dung

Dear X lan tỏa sức hút vươn ra ngoài thị trường nội địa. Khi đến xứ tỷ dân, các "pháp sư Trung Hoa" đã đặt ra giả thuyết Yoon Jun Seo (Kim Young Dae) mới là "kẻ điên", "trùm thao túng" thực sự. Cuốn sách của anh có tên "Đồng phạm Y" nói về anh và Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung). Họ cho rằng nếu anh là Y thì "X" chính là Baek Ah Jin.

Tấm poster làm minh chứng cho suy đoán.

Trong poster phim, Jun Seo quàng tay qua người Baek Ah Jin tạo thành dấu "X". Trong phim, các đối tượng bị cô loại bỏ đều có ngôn ngữ cơ thể hoặc biểu tượng của dấu "X" xuất hiện. Cnet cho rằng "X" ở poster là ngụ ý cho hai người - họ là "X" của nhau.

Ánh mắt của anh luôn ẩn chứa nhiều suy tính giống như anh mới là người đứng sau tất cả, kiểm soát cả Baek Ah Jin, khiến cô tưởng mình là người chơi nhưng hóa ra chỉ là quân cờ.

Giả thuyết của "các pháp sư Trung Hoa" bắt đầu lan rộng tới khán giả theo dõi Dear X ở các quốc gia khác. Suy luận này "lệch pha" khi so với nguyên tác, nhưng cũng không hoàn toàn sai.

Trong truyện tranh (webtoon) gốc, Yoon Jun Seo không phải "trùm cuối", không sắp đặt mọi chuyện hay kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, đúng như suy luận về ẩn ý của tấm poster, anh là "X" của Ah Jin và ngược lại, sẽ biến Ah Jin thành "X" của mình.

Nhìn cô không ngừng thèm khát quyền lực và lún sâu vào tội lỗi, Yoon Jun Seo quyết định phản bội cô. Anh thông qua một chương trình để công khai những chuyện sai trái của Ah Jin khiến sự nghiệp của cô sụp đổ nhưng thực chất là muốn cô tỉnh ngộ, chuộc lỗi cùng mình.

Tuy nhiên, Ah Jin không chịu thua. Cô muốn nhảy sông tự sát để lật ngược chỉ trích của dư luận. Jae Oh (Kim Do Hoon) đã kịp ngăn cô lại và biến mất cùng Ah Jin. Jun Seo không ngờ việc mình làm vô ích, anh suy sụp, mệt mỏi khi đẩy Ah Jin đến đường cùng. Việc không có chút manh mối nào về tung tích của cô khiến anh mất phương hướng bởi cả đời anh luôn nương theo cô.

Jun Seo tự tử nhưng được cứu. Một thời gian sau, trong buổi ký tặng của anh, Ah Jin đưa con đến gặp anh. Tuy nhiên, cô lại biến mất và coi đây là cách trả thù của mình, khiến anh phải dằn vặt và suốt đời anh không bao giờ được nhận con.



Biên kịch, đạo diễn phim Hàn không thường chỉnh sửa quá nhiều kịch bản khi chuyển thể. Họ sẽ lược bỏ tình tiết quá cũ hoặc nhạy cảm và hầu như sẽ giữ nguyên các tình tiết then chốt mang tính bước ngoặt, có thể sẽ căn chỉnh thoại, chi tiết nhỏ dẫn đến điểm thắt/ gỡ nút.

Dear X đi được nửa chặng đường và vẫn theo khá sát nguyên tác. Nhiều khả năng plot twist Jun Seo phản bội được giữ nguyên. Một số khán giả đã đọc webtoon gốc hi vọng sẽ chỉnh lại một chút đoạn kết của Baek Ah Jin bởi trong truyện tranh, dù danh tiếng sụp đổ và phải sống ẩn nhưng đây vẫn là kết cục khá thảnh thơi cho những điều sai trái cô đã làm.