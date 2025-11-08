Dear X: Yoo Jung hóa điên nữ tốt hơn kỳ vọng, đáng khen ngợi còn có sao nhí này

HHTO - Quái vật được sinh ra hay tạo ra? Câu trả lời của "Dear X" hiện hữu ngay sau những tập đầu. Gạt bỏ những e ngại về yếu tố "Mary Sue" lỗi thời, phi lý, "Dear X" khởi đầu u ám, mạch lạc, gai người, thấu cảm nhưng phẫn nộ và ám ảnh khó dứt với nỗ lực sinh tồn của Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung).

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Trong My Demon, Kim Yoo Jung bị nhận xét là quá non nớt để toát ra khí chất của một doanh nhân trẻ sắc sảo. Với Dear X, Baek Ah Jin mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và Yoo Jung không cần gồng để hóa thân thành một "điên nữ" đội lốt thiên thần.

Cô là học sinh đứng đầu toàn khối, tạo cho mình vỏ bọc rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi. Shim Sung Hee (Kim Ki Kyung) không thích hạng nhất từng là của mình bị giành lấy, cố chèn ép Ah Jin, tưởng rằng mình trên cơ nhưng không biết đó là lời khiêu chiến đẩy bản thân xuống vực thẳm.

Nét tự nhiên, trong sáng Yoo Jung tỏa ra trong vài phút thoáng qua ở những cảnh Baek Ah Jin ăn trưa, nói chuyện với bạn học làm tăng tính chân thực cho lớp mặt nạ hoàn hảo mà nhân vật này tạo dựng. Cùng là cười nhưng khi trả đũa Sung Hee, Kim Yoo Jung mang đến sắc thái khác hẳn với vẻ đắc thắng, kiêu ngạo.

Dear X mở đầu bằng đoạn giới thiệu Ah Jin là người sẽ thao túng, lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, gây ra cái chết cho 2 người và một người đang trong kế hoạch. Bố cô xuất hiện cũng luôn nhấn mạnh mọi người tránh xa Ah Jin. Tuy nhiên, cách biên kịch, đạo diễn kể chuyện quá khứ - hiện tại đan xen trong quá trình Baek Ah Jin trả đũa Sung Hee đã cho khán giả một góc nhìn mới.

Cô là đứa con của quỷ vì có bố mẹ tồi. Nhưng Ah Jin không sinh ra đã là ác ma mà bị dày vò đến mức hóa thành quỷ dữ. Cuộc đời Ah Jin như một trò chơi sinh tồn mà cô là người chơi chính. Cô bị mẹ bạo hành đến chai lì, chứng kiến bố dàn cảnh, sát hại mẹ. Khi cô coi đó là sự giải thoát thì phát hiện ông ta bàn với nhân tình sẽ bán hoặc đẩy vào trại trẻ mồ côi, nên cô cố gắng thân thiết với Jun Seo (Kim Young Dae) - con trai cưng của mẹ kế để nắm thóp bà ta.

Baek Ah Jin đáng ra đã chọn sống giả tạo, nhàm chán qua thời trung học nhưng Sung Hee gây chuyện và buộc cô phải đánh thức ác quỷ trong mình. Sung Hee nhờ quan hệ của mẹ hủy tư cách tham gia tranh biện của cô thì cô tố giác nặc danh để cả đội không một ai được dự thi. Sung Hee đem khuyết thiếu gia đình ra để chế giễu, hạ thấp Ah Jin thì cô vạch trần chuyện bố của Sung Hee ngoại tình với giáo viên tiếng Anh...

Baek Ah Jin muốn được sống, có mục tiêu để hướng đến. Bất cứ ai gây khó dễ cho cô là X và khi họ vượt quá giới hạn, trở thành xiềng xích kiềm hãm cô thì Ah Jin sẽ tìm cách xóa sổ họ. Từ mẹ rồi Sung Hee tiếp đến là Baek Sun Gyu (bố cô), X càng nguy hiểm, gây hại càng nghiêm trọng thì phương thức đáp trả càng cực đoan.

Giới thiệu sơ bộ nữ chính và những người đàn ông làm tất cả vì cô - đây từng là điều khiến khán giả e ngại nội dung bị lỗi thời, khó chịu theo hướng "Mary Sue". Nhưng nó đã không xảy ra với 4 tập đầu của Dear X. Biến đổi tâm lý của Baek Ah Jin được xây dựng chắc chắn, ghê rợn, ám ảnh, cuốn hút.

Cô nhìn ra ai là người phù hợp trở thành hộ vệ của mình qua những cuộc gặp ngẫu nhiên. Baek Ah Jin dùng dáng vẻ vô hại, đơn thuần nhất để tiếp cận, thao túng đối phương một cách chậm rãi và khiến họ tự nguyện đề nghị cô muốn họ làm gì cho mình. Sự phục tùng, bảo vệ, yêu thương vô điều kiện Jun Seo dành cho Baek Ah Jin có cả sự thương hại, áy náy và tội lỗi khi chính mắt thấy mẹ và cha dượng liên tục muốn giết cô.

Với Kim Jae Woo (Kim Do Hoon), từ tiền đề là "đại ca" hợp tác kiếm tiền, Ah Jin tìm ra được điểm chung của hai người - nạn nhân của bạo lực gia đình. Cô tạo ra sự ràng buộc giữa hai người là mối quan hệ nương tựa nhau để chữa lành. Baek Ah Jin là một "ác quỷ" sòng phẳng. Jae Woo giúp cô, cô cũng giúp anh tìm đường lui trong vụ ngộ sát.

Diễn xuất của Kim Young Dae không tệ. Sáng nhất là những khung hình chung đầu tiên bùng nổ "phản ứng hóa học" với Kim Yoo Jung. Tuy nhiên, spotlight của 4 tập đầu vẫn thuộc về những khoảnh khắc điên loạn, thất thần, "chơi liều", đặt cược tính mạng của mình để tìm lấy một cơ hội sống tiếp của Baek Ah Jin. Khía cạnh đó được cả Yoo Jung và diễn viên nhí - Ki So Yoo "ăn không để lại vụn".

Phải "shout out" cho Ki So Yoo - cô bé 7 tuổi nhưng có thể thao túng cảm xúc người xem, phô diễn từng lớp cảm xúc phức tạp của Baek Ah Jin khi bị hành hạ về tinh thần, thể xác. Park Ho cũng đem đến Jun Seo nhí với đôi mắt long lanh, trong veo, ngây ngô đầy ấn tượng.

Quá trình "diệt X" của Baek Ah Jin không dễ dàng và cô không "out trình" trong trò chơi sinh tồn đời mình. Ah Jin 20 tuổi suýt mất tất cả vì lỗ hổng trong kế hoạch và thiếu quyền lực. Giám đốc công ty giải trí Seo đã liên tục tung dây cứu mạng Ah Jin. Dù biết sẽ bị bà ta nắm thóp, cô buộc phải bám lấy cơ hội duy nhất này - một mối quan hệ đầy nguy hiểm hứa hẹn diễn biến kịch tính tiếp nối. Lời cảnh báo Jun Seo dành cho cô ở cuối tập 4 đã mập mờ về việc cô phải trả giá cho những gì tàn độc mình đã làm. Choi Jeong Ho (Kim Ji Hoon) bị Ah Jin lợi dụng, trở thành kẻ thế tội và có vẻ sẽ không để yên.

CEO Seo sẽ từ cứu giúp trở thành X cuối cùng mà Baek Ah Jin muốn diệt trừ được nhắc ở mở đầu?

Dear X dựa trên web-comic (truyện tranh mạng) cùng tên, gồm 12 tập. Hai tập tiếp theo sẽ lên sóng vào ngày 13/11 trên TVING, Disney+.