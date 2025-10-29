Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

3 bộ cổ trang "nam chủ" hot: Ám Hà Truyện đuối sức, La Vân Hi kèn cựa Thành Nghị

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - "Ám Hà Truyện" của Cung Tuấn, Thường Hoa Sâm nhập cuộc với đầy bất lợi. "Thủy Long Ngâm" của La Vân Hi đang là cái tên sáng nhất về chất lượng nội dung. Thành Nghị với "Thiên Địa Kiếm Tâm" (tên cũ: Vương Quyền Thiên) lại nổi bật hơn về mặt chỉ số nhân vật. Nhưng hiệu quả phát sóng của cả ba đều chưa đột phá.

Không ai ngờ cuối tháng 10 - đầu tháng 11 năm nay, 3 nền tảng lớn của Trung Quốc lại đấu nhau bằng 3 bộ cổ trang cùng thể loại, được đầu tư sản xuất, quảng cáo mạnh và đều là dự án "đại nam chủ" (nam chính là trung tâm cốt truyện).

am-ha-truyen-1.jpg

Ám Hà Truyện là chiến mã của Youku, được trình làng khi Nhập Thanh Vân (chiếu cùng nền tảng) còn khoảng 1 tuần mới mở gói xem trước kết cục. Thời điểm lên sóng bất lợi cho cả hai dự án bởi thông thường, các nền tảng sẽ tránh phát sóng tác phẩm quan trọng chồng chéo lịch của nhau nhằm hạn chế phân tán khán giả và tối ưu quảng bá.

Sau 7 ngày chiếu, Ám Hà Truyện phá 10.000 điểm nhiệt của nền tảng. Theo Vlinkage (tính đến ngày 28/10), chỉ số phim chiếu mạng theo ngày của tác phẩm này vươn lên dẫn đầu với mức 84,18. Gặp khó khi đối đầu với 2 "con tướng mạnh" là Thủy Long NgâmThiên Địa Kiếm Tâm nhưng số liệu đang phản ánh Ám Hà Truyện có phong độ chiến đấu ổn.

thanh-nghi.jpg
Về nhiệt độ Douyin phim đang chiếu, "Thiên Địa Kiếm Tâm" đang bỏ xa 2 đối thủ.

Thủy Long Ngâm chiếu trên đa nền tảng và cả chiếu đài, lượt xem trên một số trang quốc tế không được hệ thống của Trung Quốc tính điểm nên so sánh lượt xem với các đối thủ khá khó. Theo ước tính nhiệt độ mỗi ngày của Maoyan (trên toàn mạng), Thủy Long NgâmThiên Địa Kiếm Tâm đang thay phiên nhau giữ ngôi vương.

Trong khi theo thống kế của Datawin, Thủy Long Ngâm dẫn đầu nhiều ngày liền. Theo tổng kết ngày chiếu 28/10, Thủy Long Ngâm dẫn đầu với mức 2,03, Thiên Địa Kiếm Tâm ở hạng 3 với 1,957 và Ám Hà Truyện hạng 4 đạt 1,821. Thống kê lượt xem mỗi ngày của Thiên Địa Kiếm Tâm trên các hệ thống thường dao động trong khoảng 18 - 20 triệu, loanh quanh ở Top 5, con số khá khiêm tốn so với tốc độ phá nhiệt 8.000 điểm trên iQIYI vào ngày đầu phát sóng.

thuy-long-ngam-3.jpg

Tuy nhiên, nếu xét chỉ số nhân vật (theo Vlinkage), Thành Nghị với Vương Quyền Phú Quý vững ngôi vương 3 ngày liên tiếp. Bảng xếp hạng ngày 28/10, Thành Nghị đứng đầu với mức 9,12, theo sau là Tô Mộ Vũ của Cung Tuấn với 9,09 và Đường Lệ Từ của La Vân Hi với 9,05. Bộ ba "nam chủ" đều đã phá mốc 9 chỉ số nhân vật suốt 3 ngày.

Trong khi đó, thống kê của Aiman lại cho thấy một cục diện khác. Thủy Long Ngâm bỏ xa đối thủ với lượng khán giả hoạt động nhỉnh hơn trong khi MangoTV là nền tảng có lượng người dùng hằng tháng ít hơn Youku và iQIYI. Lượt thảo luận của phim cũng gấp đôi so với Thiên Địa Kiếm TâmÁm Hà Truyện.

Số liệu phản ánh thế mạnh khác nhau của 3 bộ cổ trang về mặt số liệu. Tuy nhiên, ở mặt bằng chung, cả ba dự án này đều chưa tạo được đột phá xứng tầm với vốn đầu tư sản xuất, quảng cáo. Phản ánh rõ nhất là lượt xem đều trên dưới 20 triệu mỗi ngày, không đến nỗi "flop sập sàn" nhưng chưa đủ sức khuấy động làng phim lạnh lẽo.

cung-tuan.jpg

Ám Hà Truyện có nội dung ổn nhưng đơn giản, dễ đoán dù khán giả không xem 2 bộ phim trước cùng "vũ trụ Thiếu Ca". Cảnh chiến đấu đẹp nhưng lạm dụng kỹ xảo làm chất võ hiệp giảm đi kha khá. Từ tập 16 trở đi, mạch phim và cảnh hành động tốt hơn nhưng sức hút không đủ để kéo thêm khán giả mới. Điểm sáng diễn xuất thuộc về dàn diễn viên gạo cội dù lên hình ít. Kỹ năng của Cung Tuấn, Thường Hoa Sâm chấp nhận được, Bành Tiểu Nhiễm tròn vai nhưng các nhân vật khác lại non và nhạt nhòa.

thanh-nghi-321.jpg

Thiên Địa Kiếm Tâm cho thấy sự hoàn thiện hơn Nguyệt Hồng ThiênHoài Thủy Trúc Đình trong hệ liệt Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Đồ họa đẹp, cảnh võ thuật tốt. Thành Nghị phát huy đúng thế mạnh. Lý Nhất Đồng xinh đẹp, duyên dáng. Các vai phụ đều ổn áp. Nhưng tổng thể nhạt nhòa. Thành Nghị lăn xả nhưng tạo hình và nét diễn không mới mẻ, vẫn ở vùng an toàn của anh.

lav.jpg

Nội dung của Thủy Long Ngâm được nhiều khán giả đánh giá sáng nhất. Cải biên tốt, pha nhiều chất liệu giữa tiên hiệp, võ hiệp, trinh thám nhưng mắt xích liên kết tốt nên không bị rối và đủ kịch tính. Dù vậy, khuyết điểm là chạy kịch bản chậm. Kỹ xảo có thể nói là hoành tráng nhất trong 3 bộ nhưng "ăn nhiều dễ bội thực" và làm mạch phim bị kéo dài. Ngoại trừ tạo hình gây nhiều ý kiến trái chiều vì quá sắc sỡ, lòe loẹt, La Vân Hi cùng dàn cast đều thể hiện tốt vai trò của mình.

Thủy Long Ngâm, Thiên Địa Kiếm Tâm Ám Hà Truyện vẫn còn nửa chặng đường phía trước, cơ hội xoay chuyển tình thế vẫn còn.

cover-2.jpg
Lin
#Ám Hà Truyện #Thủy Long Ngâm #Thiên Địa Kiếm Tâm #Thủy Long Ngâm số liệu #Thiên Địa Kiếm Tâm số liệu #Ám Hà Truyện số liệu #Cung Tuấn #Thường Hoa Sâm #La Vân Hi #Thành Nghị #Lý Nhất Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục