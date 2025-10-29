3 bộ cổ trang "nam chủ" hot: Ám Hà Truyện đuối sức, La Vân Hi kèn cựa Thành Nghị

HHTO - "Ám Hà Truyện" của Cung Tuấn, Thường Hoa Sâm nhập cuộc với đầy bất lợi. "Thủy Long Ngâm" của La Vân Hi đang là cái tên sáng nhất về chất lượng nội dung. Thành Nghị với "Thiên Địa Kiếm Tâm" (tên cũ: Vương Quyền Thiên) lại nổi bật hơn về mặt chỉ số nhân vật. Nhưng hiệu quả phát sóng của cả ba đều chưa đột phá.

Không ai ngờ cuối tháng 10 - đầu tháng 11 năm nay, 3 nền tảng lớn của Trung Quốc lại đấu nhau bằng 3 bộ cổ trang cùng thể loại, được đầu tư sản xuất, quảng cáo mạnh và đều là dự án "đại nam chủ" (nam chính là trung tâm cốt truyện).

Ám Hà Truyện là chiến mã của Youku, được trình làng khi Nhập Thanh Vân (chiếu cùng nền tảng) còn khoảng 1 tuần mới mở gói xem trước kết cục. Thời điểm lên sóng bất lợi cho cả hai dự án bởi thông thường, các nền tảng sẽ tránh phát sóng tác phẩm quan trọng chồng chéo lịch của nhau nhằm hạn chế phân tán khán giả và tối ưu quảng bá.

Sau 7 ngày chiếu, Ám Hà Truyện phá 10.000 điểm nhiệt của nền tảng. Theo Vlinkage (tính đến ngày 28/10), chỉ số phim chiếu mạng theo ngày của tác phẩm này vươn lên dẫn đầu với mức 84,18. Gặp khó khi đối đầu với 2 "con tướng mạnh" là Thủy Long Ngâm và Thiên Địa Kiếm Tâm nhưng số liệu đang phản ánh Ám Hà Truyện có phong độ chiến đấu ổn.

Về nhiệt độ Douyin phim đang chiếu, "Thiên Địa Kiếm Tâm" đang bỏ xa 2 đối thủ.

Thủy Long Ngâm chiếu trên đa nền tảng và cả chiếu đài, lượt xem trên một số trang quốc tế không được hệ thống của Trung Quốc tính điểm nên so sánh lượt xem với các đối thủ khá khó. Theo ước tính nhiệt độ mỗi ngày của Maoyan (trên toàn mạng), Thủy Long Ngâm và Thiên Địa Kiếm Tâm đang thay phiên nhau giữ ngôi vương.

Trong khi theo thống kế của Datawin, Thủy Long Ngâm dẫn đầu nhiều ngày liền. Theo tổng kết ngày chiếu 28/10, Thủy Long Ngâm dẫn đầu với mức 2,03, Thiên Địa Kiếm Tâm ở hạng 3 với 1,957 và Ám Hà Truyện hạng 4 đạt 1,821. Thống kê lượt xem mỗi ngày của Thiên Địa Kiếm Tâm trên các hệ thống thường dao động trong khoảng 18 - 20 triệu, loanh quanh ở Top 5, con số khá khiêm tốn so với tốc độ phá nhiệt 8.000 điểm trên iQIYI vào ngày đầu phát sóng.

Tuy nhiên, nếu xét chỉ số nhân vật (theo Vlinkage), Thành Nghị với Vương Quyền Phú Quý vững ngôi vương 3 ngày liên tiếp. Bảng xếp hạng ngày 28/10, Thành Nghị đứng đầu với mức 9,12, theo sau là Tô Mộ Vũ của Cung Tuấn với 9,09 và Đường Lệ Từ của La Vân Hi với 9,05. Bộ ba "nam chủ" đều đã phá mốc 9 chỉ số nhân vật suốt 3 ngày.

Trong khi đó, thống kê của Aiman lại cho thấy một cục diện khác. Thủy Long Ngâm bỏ xa đối thủ với lượng khán giả hoạt động nhỉnh hơn trong khi MangoTV là nền tảng có lượng người dùng hằng tháng ít hơn Youku và iQIYI. Lượt thảo luận của phim cũng gấp đôi so với Thiên Địa Kiếm Tâm và Ám Hà Truyện.

Số liệu phản ánh thế mạnh khác nhau của 3 bộ cổ trang về mặt số liệu. Tuy nhiên, ở mặt bằng chung, cả ba dự án này đều chưa tạo được đột phá xứng tầm với vốn đầu tư sản xuất, quảng cáo. Phản ánh rõ nhất là lượt xem đều trên dưới 20 triệu mỗi ngày, không đến nỗi "flop sập sàn" nhưng chưa đủ sức khuấy động làng phim lạnh lẽo.

Ám Hà Truyện có nội dung ổn nhưng đơn giản, dễ đoán dù khán giả không xem 2 bộ phim trước cùng "vũ trụ Thiếu Ca". Cảnh chiến đấu đẹp nhưng lạm dụng kỹ xảo làm chất võ hiệp giảm đi kha khá. Từ tập 16 trở đi, mạch phim và cảnh hành động tốt hơn nhưng sức hút không đủ để kéo thêm khán giả mới. Điểm sáng diễn xuất thuộc về dàn diễn viên gạo cội dù lên hình ít. Kỹ năng của Cung Tuấn, Thường Hoa Sâm chấp nhận được, Bành Tiểu Nhiễm tròn vai nhưng các nhân vật khác lại non và nhạt nhòa.

Thiên Địa Kiếm Tâm cho thấy sự hoàn thiện hơn Nguyệt Hồng Thiên và Hoài Thủy Trúc Đình trong hệ liệt Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Đồ họa đẹp, cảnh võ thuật tốt. Thành Nghị phát huy đúng thế mạnh. Lý Nhất Đồng xinh đẹp, duyên dáng. Các vai phụ đều ổn áp. Nhưng tổng thể nhạt nhòa. Thành Nghị lăn xả nhưng tạo hình và nét diễn không mới mẻ, vẫn ở vùng an toàn của anh.

Nội dung của Thủy Long Ngâm được nhiều khán giả đánh giá sáng nhất. Cải biên tốt, pha nhiều chất liệu giữa tiên hiệp, võ hiệp, trinh thám nhưng mắt xích liên kết tốt nên không bị rối và đủ kịch tính. Dù vậy, khuyết điểm là chạy kịch bản chậm. Kỹ xảo có thể nói là hoành tráng nhất trong 3 bộ nhưng "ăn nhiều dễ bội thực" và làm mạch phim bị kéo dài. Ngoại trừ tạo hình gây nhiều ý kiến trái chiều vì quá sắc sỡ, lòe loẹt, La Vân Hi cùng dàn cast đều thể hiện tốt vai trò của mình.

Thủy Long Ngâm, Thiên Địa Kiếm Tâm và Ám Hà Truyện vẫn còn nửa chặng đường phía trước, cơ hội xoay chuyển tình thế vẫn còn.