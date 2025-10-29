Bành Tiểu Nhiễm phá kén ma mị đầy mê hoặc, không còn là Tiểu Phong thuần khiết

HHTO - Từ "Hoài Thủy Trúc Đình" đến "Ám Hà Truyện", bất kể là thiện hay ác thì Bành Tiểu Nhiễm vẫn liên tục khiến công chúng trầm trồ với nhan sắc tà mị đầy quyến rũ. Không chỉ có nhan sắc thăng hạng, mà Tiểu Nhiễm càng xuất hiện thì khán giả lại càng thấm thía nỗ lực phá kén, thoát khỏi cái bóng quá lớn "Tiểu Phong - Đông Cung" của nữ diễn viên.

Năm 2025 là năm tái xuất khá thành công của "công chúa Tây Châu" Bành Tiểu Nhiễm, khi cô không chỉ tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mà còn liên tục gây ấn tượng trên địa hạt phim ảnh. Với hai vai diễn mang phong thái ma mị, mê hoặc, nữ diễn viên không ngừng khiến khán giả trầm trồ với nỗ lực phá kén khỏi hình ảnh "Tiểu Phong" với ánh mắt thuần khiết năm nào.

Bành Tiểu Nhiễm tái xuất đầy bất ngờ tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2025.

Ám Hà Truyện - Kỳ vọng bứt phá với vai nữ chính

Trên thị trường phim Hoa Ngữ gần đây, Ám Hà Truyện là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Nội dung phim xoay quanh tổ chức sát thủ khét tiếng Ám Hà - nơi mà ba gia tộc Tô, Tạ, Mộ cùng phân chia quyền lãnh đạo. Trong khi hai gia tộc kia giỏi y thuật hoặc kiếm thuật, thì Mộ gia lại nổi danh nhờ vào khả năng tinh thông quỷ đạo. Chính vì thế mà gia chủ Mộ gia tương lai - Mộ Vũ Mặc (Bành Tiểu Nhiễm) cũng luôn xuất hiện với dáng vẻ tà mị, "câu hồn đoạt phách".

Với thực lực đã đạt đến cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh, những màn trêu ghẹo của Vũ Mặc tưởng chừng vô hại nhưng thực chất lại là "cạm bẫy" thứ thiệt.

Bành Tiểu Nhiễm "hớp hồn" khán giả với phong thái đối lập đầy thú vị - thoắt lả lơi đầy quyến rũ, thoắt đã sắc bén, lạnh lùng. Khoác lên mình bộ y phục màu tím gồm nhiều lớp áo choàng mỏng ánh bạc lấp lánh, Mộ Vũ Mặc thoạt nhìn toát lên vẻ đẹp của một tiên nữ vô thực. Song, bên dưới lớp mặt nạ Mão Thố tinh xảo kia lại là đôi mắt tinh tường, lạnh lẽo của người đứng đầu Mộ gia trong truyền thuyết.

Không chỉ có nhan sắc thăng hạng, mà ngay cả diễn xuất và giọng gốc của nữ diễn viên cũng góp phần tạo nên thành công cho nhân vật Mộ Vũ Mặc. Ở phân cảnh bình thường, Bành Tiểu Nhiễm mang đến đôi mắt mở to tròn cùng giọng nói ngọt ngào pha chút lười biếng, khiến đối phương buông bỏ phòng bị như bị thôi miên.

Giọng gốc của Bành Tiểu Nhiễm gây ấn tượng.

Ngược lại, trong những giây phút giao đấu căng thẳng cùng Đường Liên Nguyệt, Mộ Vũ Mặc lại thể hiện rõ bản lĩnh mạnh mẽ, sắc lạnh và tiếng nói cũng dần đanh lại, trở nên dứt khoát hơn. Vai nữ chính của Bành Tiểu Nhiễm có ít đất diễn trong một bộ phim "song nam chủ", nhưng cô vẫn thành công khiến cho khán giả nhớ đến bằng diễn xuất và dấu ấn của riêng mình.

Hoài Thủy Trúc Đình - Cameo ác nữ vẫn "ăn trọn" từng khung hình

Trước khi đến với Ám Hà Truyện, Bành Tiểu Nhiễm đã từng gây sốt khi thủ vai "điên nữ" Già Lam của Hoài Thủy Trúc Đình. Trong phim, Già Lam không chỉ có tài phép mà còn nổi bật bởi thiết lập thuần phản diện. Vì mối thù sâu đậm với nước Ngự Yêu, dù chỉ còn là tàn hồn, Già Lam vẫn có khả năng điều khiển ý thức của toàn bộ phái Mặt Nạ, khiến họ phải tự tay đánh giết lẫn nhau và rồi hy sinh gần hết.

Già Lam nổi bật với ánh nhìn lạnh như băng, phối cùng lối trang điểm mắt đậm màu tựa như huyết lệ, làm bật lên dáng vẻ cuồng dại nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Chỉ là khách mời nhưng vai diễn Già Lam đã để lại cho khán giả ấn tượng sâu đậm nhờ vẻ "đẹp điên". Quá nửa thời lượng là cô đang mờ mắt vì báo thù, thỏa thuê trên nỗi đau đớn của người khác nhưng khán giả vẫn không tài nào ghét được Già Lam vì nhan sắc ấn tượng của Bành Tiểu Nhiễm.

Đến với Già Lam, Bành Tiểu Nhiễm cho khán giả thấy một khía cạnh sâu hơn trong diễn xuất của mình với phong thái rực lửa hận thù, mất hết lý trí.

Sau cơn "địa chấn" Đông Cung năm 2019, sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm bất ngờ lao dốc khi "người đỡ đầu" cho cô - Phạm Băng Băng "ngã ngựa" vì trốn thuế. Sau vài năm ở ẩn, nữ diễn viên tái xuất màn ảnh nhỏ nhưng đều không gây được tiếng vang. Cho đến tận năm 2025, nữ diễn viên hai lần gây náo loạn đều khiến công chúng trầm trồ bởi diễn xuất và nhan sắc cải thiện rõ rệt.

Trong khi khán giả dần lãng quên Bành Tiểu Nhiễm, cô vẫn miệt mài tìm cách làm mới bản thân ở mọi lĩnh vực. Dù là trong diễn xuất hay họa báo, dự sự kiện, Tiểu Nhiễm luôn nỗ lực bứt phá khỏi hình ảnh cũ, thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến công chúng nhận ra rằng mình không chỉ là Tiểu Phong váy đỏ thanh khiết, ngây thơ năm nào, mà còn có thể là "nốt chu sa" quyến rũ, là ma nữ thiện ác bất phân, nữ tướng quân kiêu hãnh, hay thậm chí là những nhân vật mang hơi thở hiện đại, đa chiều.