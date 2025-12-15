Không vào Best 5, Mason Nguyễn và CONGB vẫn thắng lớn sau Anh Trai “Say Hi” 2025

HHTO - Đêm Chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025 khép lại không chỉ bằng danh sách những gương mặt chiến thắng, mà còn mở ra nhiều cuộc thảo luận rôm rả xoay quanh các thí sinh không góp mặt trong Best 5. Trong đó, Mason Nguyễn và CONGB đang là hai cái tên có độ thảo luận sôi nổi bậc nhất hiện tại.

Đêm chung kết trao giải Anh Trai “Say Hi” 2025 diễn ra tối 13/12/2025 đã chính thức khép lại một hành trình âm nhạc bốn tháng đầy sôi động với kết quả Best 5 được bình chọn nhiều nhất bao gồm Negav, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K và Vũ Cát Tường.

Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho những gương mặt chiến thắng, khán giả cũng không khỏi tiếc nuối khi cặp bài trùng Mason Nguyễn và CONGB - 2 thí sinh liên tục kề cận trong Top 3 - 6 ở giai đoạn trước khi ẩn vote bất ngờ "nắm tay nhau" ra khỏi Best 5.

Khán giả tiếc nuối khi CONGB và Mason Nguyễn không thể vào Best 5.

Dù vậy, chính sự “hụt giải” này đã khiến Mason Nguyễn và CONGB trở thành chủ đề gây nuối tiếc được bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết trên các diễn đàn giải trí và bền tảng Threads. Việc cả hai “tuột” khỏi danh sách Best 5 nhanh chóng khơi lên nhiều luồng phân tích chuyên môn, so sánh các màn trình diễn và tranh luận trên các diễn đàn trực tuyến. Điều này kéo theo sự tò mò của nhóm khán giả "qua đường" vốn không theo dõi chương trình khiến lượt xem, lượt nghe và mức độ tương tác tăng rõ rệt trong giai đoạn hậu chung kết, góp phần nâng cao độ nhận diện của cả hai.

MasonB trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi sau khi kết quả Best 5 được công bố.

Trước khi tham gia Anh Trai “Say Hi” 2025, CONGB đã có một lượng người hâm mộ nhất định nhờ những hành trình thi đấu ấn tượng tại các chương trình sống còn ở Hàn Quốc. Trong khi đó, Mason Nguyễn đã có nhiều năm hoạt động trong Underground và được được biết đến với biệt danh "feat vương" khi góp mặt collab trong nhiều bản hit trước khi dừng chân đáng tiếc ngay trước thềm Chung kết Rap Việt 2024. Tuy nhiên, nền tảng người hâm mộ của cả hai vẫn chưa thật sự vững chắc.

Anh Trai “Say Hi” 2025 trở thành cú hích quan trọng, giúp lượng người theo dõi của hai nam nghệ sĩ tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, trong giai đoạn bình chọn Best 5, người hâm mộ của Mason Nguyễn và CONGB đã chủ động triển khai nhiều dự án ủng hộ, phối hợp chặt chẽ để đưa cả hai nổi bật trên các Bảng xếp hạng về độ thảo luận và cạnh tranh suất Best 5. Dù kết quả chưa trọn vẹn, quá trình này cho thấy sự lớn mạnh và gắn kết rõ rệt của Cổ Đông (fandom của Mason Nguyễn) và Unicong (fandom của CONGB) sau mùa “cày vote”.

Anh Trai "Say Hi" 2025 giúp fandom của cả hai thêm vững chắc.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, mối quan hệ thân thiết giữa Mason Nguyễn và CONGB cũng là điểm cộng lớn trong việc xây dựng thiện cảm công chúng. Những tương tác tự nhiên, cử chỉ tinh tế và cách ứng xử chừng mực của cả hai trong suốt chương trình nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Fan couple của Mason Nguyễn và CONGB trở thành một trong những cộng đồng fan couple đông đảo nhất mùa giải, đồng thời luôn duy trì sự ủng hộ song song cho cả 2 nghệ sĩ. Những khoảnh khắc như Mason Nguyễn chỉnh trang phục cho CONGB khi ghi hình hay cả hai cùng chờ nhau ra về sau đêm Chung kết đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với lượt tương tác cao.

Khoảnh khắc "gia trưởng" của Mason Nguyễn khi giục CONGB ra về cùng gây sốt.

Hành trình tại chương trình cho thấy Mason Nguyễn và CONGB không chỉ sở hữu năng lực trình diễn mà còn có khả năng xây dựng kết nối cảm xúc với khán giả. Việc cùng góp mặt trong Top 10 và nhận giải The Best Group Performance cho tiết mục HERMOSA, hay giải The Best Performer của riêng CONGB là minh chứng rõ ràng cho tài năng của cả hai, dù không thể chạm tay vào chiếc cúp cao nhất.

Những gương mặt trưởng thành từ “vũ trụ Say Hi” như Dương Domic, Pháp Kiều hay Captain Boy đã cho thấy danh hiệu không phải điều kiện tiên quyết để bứt phá khi thành công dù không lọt Best 5. Khi kết hợp được tài năng và thiện cảm công chúng, Mason Nguyễn và CONGB vẫn có bước đà quan trọng để bứt phá trong sự nghiệp âm nhạc.