Phim mới của dàn diễn viên Dear X: Yoo Jung làm trùm móc túi, Do Hoon hóa đặc vụ

HHTO - Các dự án nối gót "Dear X" (X thân mến) của dàn diễn viên đều là những tác phẩm thuộc "hàng khủng" đáng chờ đợi. "Ác nữ" Kim Yoo Jung tiếp tục thử sức với thể loại tâm lý giật gân (thriller). Các "hoàng tử/ hộ vệ" của cô có xu hướng tìm đến dự án yên bình hơn với dòng rom-com hoặc bromance.

Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung tiếp tục thử thách bản thân với thể loại tâm lý hành động, giật gân - 100 Days of Lies. Đây là tựa phim do Studio Dragon sản xuất, gồm 16 tập, dự kiến phát sóng trong năm 2026 vào khung giờ cuối tuần trên đài tvN và phát hành song song trên TVING, Netflix.

Ngoài Kim Yoo Jung, dàn cast chính của 100 Days of Lies còn có sự tham gia của Park Jin Young, Kim Hyun Joo và Jin Seok Gyu.

100 Days of Lies lấy bối cảnh Gyeongseong (nay là Seoul). Kim Yoo Jung được mời đóng vai chính - trùm móc túi trở thành gián điệp cho phong trào độc lập bằng cách trà trộn vào làm việc tại Văn phòng Tổng đốc Nhật Bản tại Hàn Quốc khi đó.

Nữ diễn viên cũng nhận được lời đóng chính cho bộ điện ảnh Revenger của đạo diễn Hong Eui Jung (Voice of Silence), cùng với Cho Yeo Jeong. Thông tin casting có từ đầu tháng 10/2025, tuy nhiên công ty quản lý của 2 diễn viên trả lời truyền thông rằng họ đang cân nhắc.

Kim Do Hoon

Kim Do Hoon nhận được lời mời đóng chính cho bộ phim Retired Agent Management Team (tên tạm thời). Phim dự kiến lên sóng trên tvN vào mùa Hè năm 2026. Đây là bộ bromance, hành động, giật gân kể về màn hợp tác giữa một đặc vụ về hưu Gen X và một đặc vụ Gen Z cùng truy tìm kẻ phản bội ẩn mình 25 năm trong tổ chức. Đối với người này, đó là cơ hội để lấy lại vinh quang năm xưa, với người kia, đó là cơ hội để hoàn thành ước mơ trở thành đặc vụ thực sự.

Vai đặc vụ về hưu - Kim Chul Soo đang được đàm phán với Cha Seung Won. Bề ngoài, ông là một chủ tiệm rửa xe yêu cuộc sống yên bình. Nhưng thực chất Chul Soo là cựu đặc vụ huyền thoại của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), người giấu móng vuốt sư tử dưới lớp da cừu.

Kim Do Hoon được đề nghị vào vai Go Yo Han, một thành viên của Đội Quản lý đặc vụ đã nghỉ hưu của NIS. Anh có tài nhưng quá tự tin, bốc đồng nên bị gán mác là "kẻ khoe khoang", "thích gây sự chú ý". Tuy nhiên, sâu bên trong anh là nỗi lo lắng và khát khao được công nhận giá trị.

Anh có 2 bộ phim đóng chính phát sóng trong năm nay là "To The Moon" và "Dear X". Hiện tại, chưa có thông tin về dự án tiếp theo của anh.

Kim Ji Hoon

Năm 2025 có đến 4 bộ phim do Kim Ji Hoon tham gia (gồm đóng chính và cameo) lên sóng, gột rửa hoàn toàn hình tượng ác nam với loạt vai lương thiện. Năm sau, "chủ tiệm cà phê" của Dear X sẽ trở về với dạng nhân vật đen tối trong Affairs Not the Only Secret - dự án chiếu trên Coupang Play gồm 8 tập. Đạo diễn của tác phẩm này là Lee Chang Hee - người đứng sau thành công của Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân, Người Lạ Đến Từ Địa Ngục.

Kim Ji Hoon sẽ vào vai Jae Hyeong - chồng của Gyeong Hui (Kim Hye Soo đóng). Nghi ngờ chồng ngoại tình, cô theo dõi anh thì phát hiện anh ta đang xử lý một thi thể. Nhưng anh ta lại nói rằng con gái là người ra tay. Để bảo vệ sự nghiệp và hôn nhân, họ quyết định chôn xác trong khu vườn của biệt thự và bắt đầu một chuỗi sự việc không tưởng khác.

Hwang In Yeop

Chàng siêu sao số khổ của Dear X - Hwang In Yeop sẽ chữa lành trái tim khán giả với tựa phim hài, lãng mạn Dream To You. Dự án đã bắt đầu ghi hình một thời gian.

Người qua đường bắt gặp Hwang In Yeop và Hyeri trong trang phục học sinh khi ghi hình cho "Dream To You".

Thời niên thiếu, Woo Soobin (Hwang In Yeop) và Joo Yi Jae (Hyeri) cùng nuôi ước mơ làm đạo diễn. Nhưng một chuyện xảy khiến họ xa nhau. Subin vẫn nỗ lực hết mình hoàn thành ước mơ. Anh nổi danh ở tuổi 30, vang danh với bộ phim đầu tay tại liên hoan phim quốc tế. Soobin về Hàn Quốc tìm kiếm tình đầu Yi Jae nhưng cô của hiện tại không như anh nghĩ. Yi Jae là một phóng viên tài giỏi với trái tim có một khoảng trống về ước mơ từng có của hai người.

Nam thần học đường In Yeop trở lại. Chưa hết, anh sẽ hội ngộ với Lee Yeol Eum - người vào vai bạn gái cũ của anh trong Dear X. Cô ở "vũ trụ" Dream To You cũng là một diễn viên hàng đầu. Năm 2026 dự kiến sẽ có một bộ phim Yeol Eum đóng chính phát sóng là Paradise.

Hong Jong Hyun

"Tổng tài ác ma" của Dear X sẽ trở lại với bộ phim của kênh Channel A - Positively Yours. Bộ rom-com dựa trên webtoon cùng tên kể về hai người đã thề không bao giờ kết hôn lại va phải nhau do Choi Jin Hyuk và Oh Yeon Seo đóng chính. Hong Jong Hyun vào vai Lee Min Wook, bạn thơ ấu của nữ chính Hee Won, tạo thành tam giác tình yêu.

Ban đầu, nhân vật này được giao cho Yoon Ji On. Tuy nhiên, nam diễn viên đã xin rút khỏi bộ phim do bê bối lái xe khi say và Hong Jong Hyun được mời thay thế, tiến hành ghi hình lại toàn bộ.