Dear X phần 2: Baek Ah Jin trở lại sau thời gian ở ẩn, trả thù chồng tài phiệt?

HHTO - "Dear X" (X thân mến) kết thúc với một dấu phẩy, đó là cách biên kịch - đạo diễn cố ý gợi mở để khán giả tự viết thêm diễn biến mình muốn hay là "trứng phục sinh" (easter egg) về mùa mới? Kim Yoo Jung đã hé lộ điều gì sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng?

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Loạt hình still cut mới nhất của Dear X được TVING tung ra đã xác nhận Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) đã đến thăm mộ chính mình. Bàn tay đeo nhẫn vàng được tiết lộ ở tập cuối cùng giao diện sang chảnh, slay cho thấy cuộc sống sau vụ bê bối và tai nạn của cô không tệ so với thời là minh tinh màn bạc, ít nhất là về mặt vật chất.

Ảnh still cut xác nhận Baek Ah Jin đến thăm mộ chính mình với trang phục giống với chiếc bóng phản chiếu qua tủ kính.

Trang Instagram của TVING đăng kèm chú thích: "Grand Finale, the final act begins" (tạm dịch: Hạ màn hoành tráng, kết thúc là khởi đầu". Đây có phải tín hiệu nhà sản xuất đánh tiếng về phần mới với sự trở lại của "ác quỷ" Baek Ah Jin?

Dear X chuyển nhanh từ cảnh công bố đoạn video hé lộ Baek Ah Jin còn sống sau vụ tai nạn đến cảnh cô đi viếng mộ, tạo cảm giác mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên về mặt logic, từ thời điểm phim tài liệu phát sóng đến khi cơ quan điều tra tuyên bố một người mất tích do tai nạn giao thông nghiêm trọng tử vong sẽ phải mất thời gian khoảng 1 - 5 năm. Trừ khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nạn nhân không còn dấu hiệu sự sống, thời gian công bố tử vong sẽ sớm hơn.

Tức là, Baek Ah Jin phải ở ẩn một thời gian khá dài. Tài chính sống trong thời gian đó do ai cung cấp? Là chồng tài phiệt Moon Do Hyeok (Hong Jong Hyun)? Khả năng cao không phải. Với khát vọng được sống và làm chủ cuộc chơi, Ah Jin sẽ không đời nào quay lại cái lồng giam đó. Cô không đeo nhẫn cưới khi đi thăm mộ là một dấu hiệu cho thấy Ah Jin đã thoát khỏi Moon Do Hyeok suốt thời gian ở ẩn.

Nhẫn cưới là dấu hiệu "đánh dấu chủ quyền" của Moon Do Hyeok.

Tay trái của Ah Jin đã không còn nhẫn cưới.

Là diễn viên hàng đầu, Baek Ah Jin hẳn có khối tài sản không nhỏ. Có khả năng cô đã chuyển nhượng một phần tài sản qua tên người khác trước khi sự việc xảy ra. Phần tài sản đó giúp cô sống dư dả khi ở ẩn, đảm bảo rằng việc sử dụng sẽ không tạo ra manh mối để cảnh sát hay phía Moon Do Hyeok phát hiện. Hoặc là Baek Ah Jin đã tìm được "hộ vệ" mới.

Moon Do Hyeok có thể không phải kẻ cung cấp đoạn clip Ah Jin còn sống sau tai nạn. Bởi nếu là hắn chủ động thì cấp dưới đã không phải gọi điện thông báo lại rằng không tìm thấy dấu vết nào ở hiện trường.

Ah Jin leo lên từ vách đá với cơ thể đầy máu, không thể không để lại dấu vết gì. Điều ấy có nghĩa là ai đó đã giúp cô "dọn dẹp". Người chống lưng mới cho Ah Jin có thể sẽ lại là một kẻ biến thái muốn có được cô tương tự Moon Do Hyeok nhưng uy quyền lớn hơn, đủ để giúp cô ẩn mình khỏi sự lùng sục điên cuồng của chồng.

Cảnh kết phim là khoảnh khắc cô thoát ra chiếc xe, leo lên vách đá, nhìn từ trên xuống với nụ cười man rợ ẩn ý cho việc Ah Jin sẽ luôn tìm cách leo lên đỉnh cao mình muốn. Baek Ah Jin của Dear X phần 2 sẽ lại thao túng, dựa vào ai đó để đổi danh tính, trèo cao hơn. Một cuộc đụng độ với Moon Do Hyeok sẽ xảy ra khi hắn ta muốn "bắt búp bê" về lại lâu đài khi cô xuất hiện?

Những người là xiềng xích hay hỗ trợ Baek Ah Jin đều "bán muối" trong khi ác quỷ như cô còn sống thảnh thơi là điều khán giả không hài lòng. Nhiều người muốn được thưởng thức quá trình cô chịu trừng phạt thực sự, sống không bằng chết ở phần mới.

Dear X được dựa trên webtoon cùng tên. Nguyên tác không có phần 2, nhà sản xuất cũng chưa có thông báo chính thức nào nên mọi tin tức về mùa mới hay bản mở rộng chỉ là suy đoán. Những tình tiết đề cập phía trên có thể chỉ là gợi ý để fan phim suy luận, viết tiếp kết cục theo mong muốn. Baek Ah Jin leo lên đỉnh cao mới nhưng rồi sẽ lại bị đẩy xuống vực nếu hết giá trị hoặc muốn "trên cơ", vì chẳng còn ai có thể trung thành tuyệt đối với cô.

Về phía Kim Yoo Jung, trong vlog ngày quay những cảnh cuối cùng, khi được hỏi có điều gì muốn gửi đến Baek Ah Jin hay không, cô nói: "Tôi không đứng về phía cô ấy đâu nhé. Tôi rất biết ơn vì có thể thoát khỏi cô ta. Cô ấy đã "hành hạ" tôi rất nhiều. Giờ thì tôi có thể thoải mái xem Dear X với tư cách Kim Yoo Jung rồi", không có "mập mờ" nào về Dear X mùa 2.