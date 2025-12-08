Yoo Jung lấy lại hạng 1 diễn viên hot nhất, rating phim mới của Park Seo Joon tạm ổn

HHTO - "Taxi Driver 3" vẫn đang một đường đi lên ở tuần chiếu thứ 3. Bảng xếp hạng diễn viên được quan tâm nhất tuần 4 tháng 11 chứng kiến sự bứt phá bất ngờ của D.O. cùng "The Manipulated" (Trò Chơi Thao Túng).

Taxi Driver 3 (Ẩn Danh) phá kỷ lục chính mình khi ghi nhận mốc rating mới nhất 12% ở tập 6, cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tỉ suất người xem tập 5 đạt 8.9%. Tác phẩm này cũng là chương trình được xem nhiều nhất trên tất cả các kênh tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 12 với nhóm khán giả ở độ tuổi 20 - 49.

Taxi Driver 3 giữ vững hạng nhất ở bảng xếp hạng phim đang phát sóng được quan tâm nhất tuần 4 tháng 11. Dự đoán sẽ khó có tác phẩm nào soán ngôi được "Biệt đội taxi Cầu Vồng" cho đến khi phim kết thúc. Top 4 của bảng phim y nguyên tuần chiếu trước. Cũng theo thống kê của Good Data Corporation, bảng xếp hạng diễn viên được quan tâm nhất có nhiều biến động. Kim Yoo Jung (Dear X) lấy lại ngôi vương từ tay Lee Je Hoon (Taxi Driver 3). Phản diện D.O. vụt lên 8 hạng, xếp thứ 3, trong khi nam chính của The Manipulated - Ji Chang Wook tụt 1 hạng - đứng thứ 9.

Bảng xếp hạng phim và diễn viên được quan tâm nhất tuần 4 tháng 11.

Last Summer kết thúc với con số ảm đạm 1.7%. Moon River chạy bền tốt dù đối đầu trực diện với Taxi Driver 3. Hai tập mới nhất ghi nhận rating lần lượt là 6.0% và 5.3%. Còn 4 tập nữa là kết thúc, với tần suất đổi hồn đi hoán hồn về hiện tại của nam - nữ chính, Moon River tiếp tục khiến người xem cười sảng cho đến phút cuối.

Cuối tuần qua chứng kiến màn xuất quân của 2 cái tên mới. Pro Bono (Luật Sư Công Ích) do Jung Kyung Ho đóng chính lên sóng. Kiểu nhân vật không quá mới trong sự nghiệp của anh. Luật sư Kang Da Wit là thiên tài, hơi dị hợm vừa nghiêm túc, quyến rũ vừa hài hước. Sắp xếp các vụ kiện không mới nhưng thú vị, dàn nhân vật phụ tài năng. Pro Bono khởi động với rating 4.5% và 6.2% đầy khả quan.

Surely Tomorrow là bộ rom-com do Park Seo Joon và Woo Ji An đóng chính. Rating 2 tập đầu lần lượt đạt 2.7% và 3.3%, tạm ổn nhưng không có tính cạnh tranh cao với những đối thủ mạnh khi chiếu cuối tuần. Nội dung khởi đầu của phim khá nhẹ nhàng. Park Seo Joon - Woo Ji An đẹp đôi, "phản ứng hóa học" tốt. Điểm trừ là phần nhìn bị Knet phàn nàn là như ngồi trong lồng hấp vì dùng filter dày để che đi nếp nhăn cho diễn viên khi quay cảnh thời đại học.