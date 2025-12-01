Taxi Driver 3 "phá đảo" từ rating đến bảng xếp hạng, Yoo Jung bị "truất ngôi"

HHTO - "Taxi Driver 3" (Ẩn Danh 3) gia nhập đường đua ở tuần 3 tháng 11 chiếm lấy Top 1 trên mọi mặt trận ở thị trường nội địa. "Typhoon Family" (Gia Đình Bão Tố) kết thúc với rating cao nhất toàn mùa ở mốc rating 2 chữ số.

Typhoon Family có cú giảm mạnh rating ở tập 15, chỉ còn 6.6% khiến không ít khán giả tưởng rằng tác phẩm này sẽ khó bứt phá thêm. Tuy nhiên, tỉ suất người xem trung bình toàn quốc đã tăng vọt ở tập 16 khi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng rating phim chạm mốc 2 chữ số. Với 10.3%, Typhoon Family kết lại ở mốc cao nhất toàn mùa, khép lại với happy ending cho tất cả nhân vật.

The Dream Life of Mr. Kim (Cuộc Đời Mơ Ước Của Ông Kim) cũng khép lại với rating cao nhất toàn mùa là 7.6%. Trong khi Last Summer (Mùa Hè Cuối Cùng) ngày một đi xuống khi rating liên tục giảm, còn 1,5% và 1.7% ở tập 9 và 10.

Đối đầu trực diện với "bom tấn" Taxi Driver 3, Moon River khó vụt lên nhưng vẫn giữ phong độ ổn định với tỉ suất lượt xem 2 tập mới là 5.5% và 5.4%. Với Taxi Driver 3, "biệt đội taxi Cầu vồng" "phóng zìn zìn" lên mốc rating 11.6% ở tập 4. Rating tập 3 là 8.6%. Tác phẩm này vẫn đang bảo vệ thành công danh hiệu phim truyền hình ngắn tập (miniseries) được xem nhiều nhất tuần.



Không ngoài dự đoán của khán giả, độ nóng của Taxi Driver 3 tại thị trường nội địa vượt qua mọi đối thủ. Theo thống kê của Good Data Corporation, ở bảng xếp hạng phim truyền hình/ OTT được quan tâm nhất tuần 3 của tháng 11, Taxi Driver 3 chiếm hạng 1. Quán quân tuần trước - As You Stood By bị đẩy xuống hạng 10. Typhoon Family và Dear X vững chân ở hạng 2 và 3.

Tại bảng diễn viên, Lee Je Hoon đã "truất ngôi" Kim Yoo Jung. Cô lùi xuống hạng 2 và vẫn là ngôi sao duy nhất của Dear X có tên trong Top 10. Hai "hắc mã" của tuần gọi tên bộ đôi Dynamite Kiss (Nụ Hôn Bùng Nổ) - Ahn Eun Jin và Jang Ki Yong. Cả hai đồng loạt tăng 8 hạng, lần lượt đứng vị trí thứ 4 và 5.