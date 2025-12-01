Taxi Driver 3 "phá đảo" từ rating đến bảng xếp hạng, Yoo Jung bị "truất ngôi"

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - "Taxi Driver 3" (Ẩn Danh 3) gia nhập đường đua ở tuần 3 tháng 11 chiếm lấy Top 1 trên mọi mặt trận ở thị trường nội địa. "Typhoon Family" (Gia Đình Bão Tố) kết thúc với rating cao nhất toàn mùa ở mốc rating 2 chữ số.

Typhoon Family có cú giảm mạnh rating ở tập 15, chỉ còn 6.6% khiến không ít khán giả tưởng rằng tác phẩm này sẽ khó bứt phá thêm. Tuy nhiên, tỉ suất người xem trung bình toàn quốc đã tăng vọt ở tập 16 khi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng rating phim chạm mốc 2 chữ số. Với 10.3%, Typhoon Family kết lại ở mốc cao nhất toàn mùa, khép lại với happy ending cho tất cả nhân vật.

typhoon-1.jpg

The Dream Life of Mr. Kim (Cuộc Đời Mơ Ước Của Ông Kim) cũng khép lại với rating cao nhất toàn mùa là 7.6%. Trong khi Last Summer (Mùa Hè Cuối Cùng) ngày một đi xuống khi rating liên tục giảm, còn 1,5% và 1.7% ở tập 9 và 10.

Đối đầu trực diện với "bom tấn" Taxi Driver 3, Moon River khó vụt lên nhưng vẫn giữ phong độ ổn định với tỉ suất lượt xem 2 tập mới là 5.5% và 5.4%. Với Taxi Driver 3, "biệt đội taxi Cầu vồng" "phóng zìn zìn" lên mốc rating 11.6% ở tập 4. Rating tập 3 là 8.6%. Tác phẩm này vẫn đang bảo vệ thành công danh hiệu phim truyền hình ngắn tập (miniseries) được xem nhiều nhất tuần.

ava-2025-12-01t131419614.png

Không ngoài dự đoán của khán giả, độ nóng của Taxi Driver 3 tại thị trường nội địa vượt qua mọi đối thủ. Theo thống kê của Good Data Corporation, ở bảng xếp hạng phim truyền hình/ OTT được quan tâm nhất tuần 3 của tháng 11, Taxi Driver 3 chiếm hạng 1. Quán quân tuần trước - As You Stood By bị đẩy xuống hạng 10. Typhoon FamilyDear X vững chân ở hạng 2 và 3.

Tại bảng diễn viên, Lee Je Hoon đã "truất ngôi" Kim Yoo Jung. Cô lùi xuống hạng 2 và vẫn là ngôi sao duy nhất của Dear X có tên trong Top 10. Hai "hắc mã" của tuần gọi tên bộ đôi Dynamite Kiss (Nụ Hôn Bùng Nổ) - Ahn Eun Jin và Jang Ki Yong. Cả hai đồng loạt tăng 8 hạng, lần lượt đứng vị trí thứ 4 và 5.

591160035-18142297612449453-5130884832030907717-n.jpg
591141000-18142297618449453-7531357609220437663-n.jpg
Bảng xếp hạng phim/ diễn viên hot nhất tuần 3 tháng 11 có biến động lớn.
cover-1.jpg
Sam
#Taxi Driver 3 #rating phim Hàn #rating Taxi Driver 3 #Ẩn Danh #rating Ẩn Danh 3 #Kim Yoo Jung #rating phim #Dear X #Moon River #Typhoon Familly #Lee Junho #Kim Min Ha #Dynamite Kiss #Ahn Eun Jin #Jang Ki Yong

