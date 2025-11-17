Rating tập cuối Would You Marry Me chót vót, Ji Chang Wook vượt qua Kim Yoo Jung

HHTO - Bảng xếp hạng diễn viên được chú ý nhất tuần đầu tháng 11/2025 đã xáo trộn đáng kể khi "The Manipulated" (Trò Chơi Thao Túng) và "Dear X" nhập cuộc. Về mặt rating, "Would You Marry Me" kết thúc rạng rỡ với con số cao nhất toàn chặng, "Moon River" tăng vọt.

Would You Marry Me kết thúc hạnh phúc viên mãn với đám cưới đơn giản, ngọt ngào của Wooju (Choi Woo Shik) và Meri (Jung So Min). Tỉ suất người xem trung bình toàn quốc của tập 11 bằng với tập 10 - 7.9%. Tập cuối tăng vọt, đạt 9.1% - cao nhất trong 12 tập phim và là mini series được xem nhiều nhất vào thứ Bảy tuần qua tại Hàn Quốc.

Rating của Typhoon Family (Gia Đình Bão Tố) đang luẩn quẩn như nội dung phim. Hai tập 11 và 12 ghi nhận mức rating 8.5% và 9.9%, vẫn ở mức cao, ổn định. Tuyến xây dựng sự nghiệp, phát triển công ty của Tae Poong (Lee Junho) và Oh Mi Seon (Kim Min Ha) đang nhạt dần với các tình tiết đơn giản. Tuyến tình cảm gia đình ở mức khá. Thời lượng 16 tập mới kết thúc bị đánh giá là lê thê.

Tuy nhiên, Typhoon Family vẫn vững hạng 1 trong Top 10 phim Hàn đang phát sóng được quan tâm nhất tuần đầu tháng 11, theo thống kê của Good Data Corporation. Thời điểm khảo sát số liệu, Dear X và The Manipulated chỉ mới phát hành nhưng đã lập tức leo lên vị trí thứ 2 - 3.

Tuy nhiên, ở bảng diễn viên được quan tâm nhất, thứ hạng có sự xáo trộn lớn so với tuần trước và không tương ứng với bảng phim. Nếu thời gian trước, Typhoon Family và cặp đôi chính liên tục dẫn đầu cả hai bảng thì hiện tại, hạng 1 đã được Ji Chang Wook "chiếm đóng", theo sau là Kim Yoo Jung, đẩy Lee Junho và Kim Min Ha xuống hạng 3 - 4. Yoo Jung là ngôi sao duy nhất của Dear X lọt Top 10. Cái tên khác của The Manipulated lọt Top là Do Kyung Soo (D.O.) ở hạng 5.

Good Data Corporation thống kê dựa trên dữ liệu từ các bài báo, bài đăng trên blog, cộng đồng trực tuyến, video và phương tiện truyền thông xã hội.

Trở lại đường đua rating, "con mã" đáng chú ý tuần qua còn có Moon River (Sông Trăng Hoán Mệnh). Hai tập mới của tác phẩm này có tỉ suất lượt xem tăng vọt so với tuần trước, lần lượt là 5.6% và 4.1% với tập 3 - 4. Đây là bước tiến khả quan cho kỳ vọng Moon River sẽ phá tan không khí mờ sương ảm đạm của MBC suốt thời gian qua.