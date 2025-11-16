Kai EXO và Minho SHINee bị tố quỵt tiền bỏ trốn, SM tức tốc bảo vệ "gà nhà"

HHTO - "Quỵt tiền bỏ trốn" là nguyên văn lời cáo buộc "từ trên trời rơi xuống" của một show diễn chỉ trích Kai và Minho. Điều này không chỉ khiến fan vô cùng tức giận, mà chính SM cũng phải ngay lập tức lên tiếng để bảo vệ danh tiếng cho nghệ sĩ của mình.

Mới đây, SM đã đưa ra một thông cáo chính thức, giải thích về sự việc hủy lịch trình biểu diễn tại Peru của hai nghệ sĩ Kai (EXO) và Minho (SHINee). Động thái này được cho là đang đáp trả những cáo buộc của ban tổ chức show diễn nhắm tới hai nam idol và xoa dịu những phản ứng căng thẳng gần đây của người hâm mộ tại đất nước này.

Đoạn thông cáo được SM đăng tải bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh ngay lập tức đã thu hút hàng loạt tương tác và bình luận của khán giả Peru cho sự việc đang "nóng hổi".

Cụ thể, Kai và Minho vốn có mặt trong dàn line-up của lễ hội âm nhạc Overpass Lima, cùng với nhiều thần tượng khác như Youngjae & Mark Tuan (GOT7) và fromis_9. Sự kiện được ấn định tổ chức vào ngày 11/09, tuy nhiên lại bất ngờ bị hủy hoàn toàn chỉ vài ngày "trước giờ G".

Sau khi hủy show, Overpass Lima hoàn toàn chậm trễ trong việc hoàn tiền vé khiến các khán giả căng thẳng và phải nhờ báo chí vào cuộc.

Điều đáng nói, ban tổ chức của lễ hội là THE HUB đã nhiều lần đổ lỗi cho Kai và Minho là lý do show diễn bị hủy bỏ. Đỉnh điểm nhất là lời cáo buộc của luật sư phía THE HUB ngay tại sóng truyền hình quốc gia Arriba Mi Gente, cho rằng hai nam thần tượng đã từ chối tham dự dù đã nhận 100% tiền cát-xê dẫn đến buổi lễ không thể tiếp tục. Người này còn nhiều lần nhấn mạnh hành động của Kai và Minho là "quỵt tiền bỏ trốn".

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất bình ngay trên sóng truyền hình khi nhận câu trả lời bất ngờ từ luật sư của ban tổ chức buổi diễn.

Lời tố cáo nghiêm trọng của phía THE HUB đã khiến cho SM phải ngay lập tức vào cuộc. Trong thông cáo chính thức, SM cho biết phía nghệ sĩ đã hoàn toàn thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Thậm chí khi Overpass Lima không rõ ràng về lịch trình biểu diễn, Kai và Minho đã tiếp tục tích cực thảo luận với ban tổ chức cho đến phút cuối cùng nhằm tìm ra giải pháp khả thi vì sự chờ đợi của người hâm mộ.

"Ông lớn" giải trí cho rằng chính THE HUB đã không đảm bảo quyền lợi của nghệ sĩ và tự ý hủy show. Điều này đồng nghĩa cáo buộc "quỵt tiền bỏ trốn" nhắm đến Kai và Minho trên đài truyền hình quốc gia là hoàn toàn sai lệch. SM tuyên bố sẽ cân nhắc những biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của nghệ sĩ.

Lời giải thích của SM nhận được sự đồng tình từ chính những khán giả Peru - những người đang là "nạn nhân" của sự thiếu chuyên nghiệp từ ban tổ chức chương trình. SM vốn là một trong những công ty giải trí hàng đầu với kinh nghiệm dày dặn trong việc tổ chức biểu diễn, nên việc công ty này để nghệ sĩ dính phải cáo buộc "quỵt tiền" là vô căn cứ.

THE HUB gây phẫn nộ vì lấy nghệ sĩ làm lá chắn khỏi những cáo buộc vi phạm quyền lợi người tiêu dùng và thiếu minh bạch trong thông tin hủy show.

Người hâm mộ yêu cầu THE HUB tập trung giải quyết thiệt hại cho khán giả và ngưng đưa ra các lập trường quanh co, không rõ ràng đổ lỗi nghệ sĩ. Làn sóng khiếu nại đã dâng cao đến mức ban tổ chức show diễn đang đối mặt với án phạt từ Viện Quốc gia Bảo vệ Cạnh tranh và Sở hữu Trí tuệ (INDECOPI) vì không hoàn tiền cho khán giả theo đúng quy định tại quốc gia này.