Dynamite Kiss tập 3, 4: Da Rim bị Ji Hyuk "dí", tổng tài khổ bị biến thành "bé ba"

HHTO - Gong Ji Hyuk không ngờ rằng người anh luôn tìm kiếm lại nằm trong các bà mẹ thuộc tổ chiến lược đặc biệt của công ty. Tập 3 và 4 của "Dynamite Kiss" (Nụ Hôn Bùng Nổ) có nhiều tình huống hài hước nhưng cũng sẽ khiến khán giả "ngứa ngáy" khi Go Da Rim phải nói dối và làm tổn thương "anh sếp" để bảo toàn công việc.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Dynamite Kiss bắt đầu vào mạch chính từ tập 3 với các tình huống tréo ngoe hơn. Ở tập 2, Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong) hoảng hốt, buồn bã vì cô gái tạo nên "phản ứng hóa học thuốc nổ" với anh đột ngột biến mất trong khi vài phút trước họ còn đang ngọt ngào, nồng cháy. Mối tình "sét đánh" quá chớp nhoáng khiến anh không kịp xin phương thức liên lạc mà chỉ có thể lần theo câu chuyện cô kể về "cây ông nội" và tiệm tạp hóa nhỏ để tìm kiếm cô.

Go Da Rim (Ahn Eun Jin) cũng vấn vương 2 ngày ngọt ngào bên anh, tiếc nuối vì rời đi vội chẳng kịp tạm biệt. Suốt tập 2, họ liên tục bỏ lỡ nhau để rồi cuối tập, cơ hội tái hợp đã đến. Da Rim nộp đơn xin việc vào đội chiến lược đặc biệt của tập đoàn nhà họ Gong. Cô chắc chắn trúng tuyển vì ngoài có con thì kinh nghiệm bằng không - hoàn hảo cho vị trí "làm loạn ngầm" mà chị của Ji Hyuk hướng đến nhằm làm khó em trai.

Gong Ji Hye (Jung Ga Hee) không ưa Ji Hyuk ra mặt vì anh luôn được bố săn đón trong khi bản thân cô nỗ lực hết lòng vì tập đoàn. Bố muốn anh quay về tập đoàn làm việc thì cô nghe lời sắp xếp cho anh một vị trí nhưng là vị trí dự kiến điên đầu sau khi gặp một bà mẹ liên tục xin nghỉ vì vướng bận con cái, trông rất khó chịu và oái oăm.

Trong tập 3, Go Da Rim vui vẻ, chỉn chu đến nhận việc thì phát hiện Gong Ji Hyuk chính là sếp của TF Team. Cả hai gặp riêng và câu trả lời chấn động của Da Rim ra đời: "Tôi nói chưa có bạn trai chứ có bảo chưa có chồng đâu". Ji Hyuk gục ngã tại chỗ. Chàng tổng tài kiêu ngạo, tự luyến, khó lắm mới trải qua cảm giác nổ tung bởi một nụ hôn, kỳ vọng vào một chuyện tình nay lại bị cô trêu đùa, biến thành "tiểu tam".



Theo nhá hàng, cô cố trụ trong 6 tháng để có đủ tiền trả viện phí cho mẹ. Gong Ji Hyuk khó chịu vì bị lừa, hành Da Rim lên xuống nhằm khiến cô phải nghỉ việc. Da Rim cũng không thể chịu nổi mà nạt lại anh nhưng cô vẫn tiếp tục nín nhịn để hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình. Gong Ji Hyuk sẽ trải qua những ngày trong ngoài bất nhất. Anh tức giận vì nghĩ mình bị lừa nhưng trái tim vẫn không ngừng rung động và để ý đến Da Rim.

Về phía Kim Sun Woo (Kim Mu Joon), anh thảng thốt khi biết cô bạn thân lấy mình và con trai ra để điền vào hồ sơ xin việc. Tuy nhiên, việc này không quá ảnh hưởng nhiều đến anh nên Sun Woo đồng ý. Trong trailer trước khi Dynamite Kiss khởi chiếu, có đoạn Sun Woo - Da Rim đang lén quan sát ai đó và thậm chí đụng độ với Ji Hyuk. Chàng nhiếp ảnh gia hợp tác diễn kịch với Da Rim. Khoảnh khắc hai người cùng em bé Kim Jun chơi đùa vui vẻ như một gia đình được Ji Hyuk trông thấy, khiến chàng tổng tài chạnh lòng.

Trong tập 2, Yu Ha Yeong (Woo Da Vi) - hôn thê được chỉ định của Ji Hyuk muốn gặp Sun Woo để bàn về tổ chức triển lãm do cảm nhận được hơi ấm và sự độc đáo trong tác phẩm của anh. Họ sẽ gặp nhau trong tập 3 - 4.

Ha Yeong và Ji Hyuk không có tình cảm với nhau. Nàng tiểu thư chán ngán với sự xa hoa, tìm đến điều bình yên và có khả năng thấu cảm tốt sẽ rung động với Sun Woo. Theo trailer, bộ tứ này sẽ sớm tụ họp trong một dự án chung ở công ty, hứa hẹn có nhiều tình huống rung động và ngang trái. Lời nói dối sẽ được lật mở thế nào?

Dynamite Kiss gồm 14 tập, lên sóng vào thứ Tư, thứ Năm hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.