Knet "cà khịa" NewJeans trở về ADOR, yêu cầu xin lỗi LE SSERAFIM, ILLIT

HHTO - Tưởng như sẽ tiếp tục tranh chấp pháp lý, các thành viên NewJeans bất ngờ "quay xe" và quyết định trở về ADOR khiến cư dân mạng bất ngờ. Trên các diễn đàn, Knet không ngần ngại lôi lại loạt phát ngôn cũ, thậm chí "cà khịa" các thành viên nên xin lỗi LE SSERAFIM và ILLIT vì những ảnh hưởng trước đó.

Trên các diễn đàn mạng như "dậy sóng" khi thông tin các thành viên NewJeans "gương vỡ lại lành" với công ty chủ quản lần lượt được đăng tải. Chiều 12/11, phía ADOR đã ra thông báo liên quan đến việc Haerin và Hyein sẽ tiếp tục hoạt động dưới trướng công ty sau thời gian thảo luận kỹ lưỡng.

Hai em út của NewJeans là những người đầu tiên "quay xe", chính thức khép lại chuỗi ngày tranh chấp pháp lý với công ty chủ quản.

Không lâu sau khi thông tin Haerin và Hyein trở lại ADOR được công bố, ba thành viên còn lại của NewJeans gồm Minji, Hanni và Danielle cũng lần lượt xác nhận với truyền thông về ý định quay trở lại công ty. Trong thông báo, các cô gái chia sẻ: "Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, chúng tôi đã quyết định quay trở lại ADOR. Một thành viên hiện đang ở Nam Cực khiến thông báo của chúng tôi bị trì hoãn và ADOR vẫn chưa phản hồi, vì vậy chúng tôi buộc phải đưa ra một thông báo riêng".

Trước động thái từ ba thành viên còn lại, phía ADOR cho biết họ đang tiến hành xác minh ý định trở lại của Minji, Hanni và Danielle. Ngày 13/11, truyền thông Hàn tiết lộ thêm, Hyein và Haerin đã thảo luận trở lại từ 1 tuần trước. Tuy nhiên, phía ADOR muốn chờ đến sát hạn chót (13/11) để chắc chắn rằng họ có gửi đơn kháng cáo cho phán quyết trước đó của phiên tòa hay không. Trong khi phía Minji, Hanni, Danielle không hề có động thái thảo luận trước với ADOR cho đến lúc công khai với truyền thông vào tối 12/11.

Nhiều cư dân mạng cho rằng quyết định tái hợp của NewJeans chủ yếu xuất phát từ phán quyết sơ thẩm của Tòa án Trung tâm Seoul - nhóm thua kiện trong vụ tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý. Theo đó, hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực, buộc nhóm phải tiếp tục hoạt động cùng ADOR và gánh toàn bộ chi phí kiện tụng.

Cuộc chiến pháp lý giữa NewJeans và ADOR kéo dài hơn 1 năm. Mâu thuẫn liên quan đến quyền kiểm soát hoạt động và quản lý sáng tạo, đặc biệt sau cáo buộc của HYBE tố Min Hee Jin muốn chiếm quyền quản lý, âm mưu tách ADOR cùng NewJeans ra khỏi tập đoàn. Trong suốt thời gian kiện tụng, nhóm nhiều lần bày tỏ cảm giác áp lực và tuyệt vọng sau khi Min Hee Jin bị cách chức, đồng thời cảm thấy mất niềm tin vào chính công ty. Các thành viên cũng tố cáo tập đoàn đã gian dối trong các hoạt động âm nhạc, vô tâm với nghệ sĩ và chỉ chú trọng đến lợi nhuận.

Vì từng nhiều lần bày tỏ ý định rời ADOR và thẳng thắn chỉ trích HYBE nên việc NewJeans tái hợp ngay lập tức khiến hàng loạt phát ngôn cũ của nhóm bị cư dân mạng "đào lại", trở thành tư liệu để netizen "cà khịa".

Trên các diễn đàn, Knet cho rằng nếu các cô gái thực sự muốn trở lại ADOR, họ nên xin lỗi LE SSERAFIM và ILLIT bởi đây là những nhóm từng bị ảnh hưởng lớn vì phát ngôn thiếu căn cứ của phía NewJeans.

"Nếu họ muốn quay lại công ty thì phải xin lỗi công chúng và tự kiểm điểm trong 6 tháng rồi comeback vào năm sau."

"Xin lỗi nhân viên và nghệ sĩ của Source Music và Belift Lab đi rồi hãy nghĩ đến việc quay lại."

"Sao trước đây họ bảo sẽ không đặt chân vào tòa nhà HYBE nữa mà, hồi đó còn kêu vào HYBE cảm thấy khó thở và áp lực nữa chứ?"

"Không có mấy trăm tỷ đền hợp đồng thì tốt nhất là phải quay trở lại công ty và làm việc chăm chỉ thôi!"

Khả năng NewJeans tái hợp và trở lại ADOR giờ đây gần như đã được xác nhận, mở ra một chương mới cho nhóm sau chuỗi ngày sóng gió. Vẫn có nhiều dân mạng mong chờ màn trở lại của các cô gái. Nhưng để lấy lại hào quang và sự yêu thích như trước đây sẽ không hề dễ dàng, bởi những lùm xùm và tranh cãi vừa qua sẽ là "vết gợn" trong mắt công chúng, khó gột rửa hoàn toàn.