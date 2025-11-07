Năm Của Anh Ngày Của Em - Hứa Quang Hán, Viên Lễ Lâm: Hơn cả tình yêu là tình người

HHTO - Tình yêu trong thế giới phi thực tế làm khán giả lạc lối, nhưng sự kết nối song hành giữa lý trí và trách nhiệm là điểm nổi bật trong hành trình trưởng thành của mỗi nhân vật trong "Năm Của Anh, Ngày Của Em". Tại đó, con người học cách yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau hướng đến mục tiêu chung vì cộng đồng.

Năm Của Anh, Ngày Của Em kể về câu chuyện xảy ra khi trận động đất chia cắt thế giới làm hai, tạo thành 2 chiều không gian và thời gian khác nhau trong cùng một thế giới. Tại đây, An Tình (Viên Lễ Lâm) - một bác sĩ thực tập thuộc tổ chức cứu trợ y tế tình cờ gặp được Thự Tể/ Khoai Tây (Hứa Quang Hán). Khi đó, cô 28 tuổi còn anh chỉ là cậu nhóc 13 tuổi. Nhìn bộ dạng lem luốc cùng mái tóc rối bù dài ngang vai, An Tình hiểu lầm anh là một tên ăn cắp vặt lươn lẹo và mồm mép, còn anh thì đã "say nắng" cô.

Năm Của Anh, Ngày Của Em có thể không "đại bạo", nội dung có thể nhạt nhòa hoặc hơi khó xem nhưng là vẫn là một vai diễn khó quên trong sự nghiệp Hứa Quang Hán.

Cuộc gặp gỡ định mệnh ngỡ như chỉ là sự rung động đầu đời nhưng chính khoảnh khắc ấy lại trở thành tình yêu mà Khoai Tây dành cả đời đợi chờ. Tình yêu ấy dần hình thành trong trái tim nhỏ bé, đã soi sáng dẫn lối và nuôi dưỡng tâm hồn trong suốt hành trình trưởng thành của anh ở một thế giới lạc lối, vô định.

Sức mạnh của tình yêu không chỉ giúp Khoai Tây tìm thấy mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống, mà còn phát triển thành tình yêu đi kèm trách nhiệm đối với cộng đồng. Tình cảm đó không chỉ gắn kết 2 con người xa lạ lại với nhau mà còn là cánh cổng dẫn đến sự khám phá bản thân, khơi gợi lòng trắc ẩn, khiến con trở nên mạnh mẽ, dũng cảm và bước sang giai đoạn mới của cuộc đời.

Trước khi gặp An Tình, Khoai Tây chỉ là cậu nhóc trộm vặt sống nương tựa cùng em trai ở khu ổ chuột. Đến khi gặp cô, anh như tìm thấy kim chỉ nam của đời mình. Cô như tia sáng len lỏi qua khe hở của vết nứt thời gian, chiếu rọi vào thế giới đầy tối tăm và tuyệt vọng của anh. Cũng như hình ảnh hoa cúc mang dáng vẻ thuần khiết vẫn luôn nở rộ ở nơi không mấy xinh đẹp.

Ý đồ của đạo diễn trong cách xây dựng, phát triển tính cách cùng những chuyển biến tâm lý của nhân vật Khoai Tây cho thấy đây không phải bộ phim tình cảm thông thường mà thông qua đó, khán giả có thể khám phá thế giới nội tâm cũng như cảm nhận rõ quá trình trưởng thành của nhân vật khi theo đuổi và hy sinh vì tình yêu.

Ban đầu, Khoai Tây là một cậu nhóc có vẻ ngoài khôi ngô cùng tính cách lém lỉnh pha chút nghịch ngợm và ranh ma. Nhưng theo thời gian anh dần trở nên lý trí và trưởng thành hơn trong suy nghĩ, trở thành một người biết sống yêu thương, san sẻ, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết, sẵn sàng hy sinh thân mình vì người dân vùng Trường Niên.

Cảnh tượng Khoai Tây bay từ vùng Trường Niên qua vùng Ưu Nhật để mang thuốc về cứu người dân bất chấp tính mạng, nguy hiểm cũng đủ thấy tình yêu ấy còn vượt xa hơn cả tình yêu nam nữ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và yêu thương hết thảy dành cho nơi anh trưởng thành. Hứa Quang Hán chính là lựa chọn hoàn hảo để khắc họa Khoai Tây như những gì đạo diễn mong đợi.

Trong thế giới kỳ ảo của Năm Của Anh, Ngày Của Em, khán giả không đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn, mà còn nhìn thấu bản chất của xã hội. Ngỡ như thời gian là bức tường ngăn cách lớn nhất thì chính sự phân biệt đối xử trong tầng lớp xã hội mới là thứ đẩy con người ra xa với nhau. Hiểu rộng hơn, trọng tâm câu chuyện chính là đề cao giá trị con người, tinh thần tương thân tương ái vượt qua mọi rào cản.