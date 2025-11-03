Sơn Hà Chẩm: Đinh Vũ Hề diễn bằng mắt hay nhưng khó đỡ Tống Thiến vô hồn

HHTO - "Sơn Hà Chẩm" mở màn kỳ cục, dù có những thay đổi hợp lý hơn so với nguyên tác nhưng nội dung không đủ sức bật. Diễn xuất của Tống Thiến khiến khán giả thở dài như những tác phẩm trước. Không riêng với Đinh Vũ Hề, "phản ứng hóa học" của cô với các diễn viên khác đều bị đánh giá tệ.

Sơn Hà Chẩm đã sửa khá nhiều chi tiết so với nguyên tác nên nếu khán giả muốn cốt truyện thật sát tiểu thuyết thì nên bỏ qua phim ngay từ đầu. Nếu chỉ tập trung vào mạch phim, việc sửa đổi của Sơn Hà Chẩm tạm ổn, làm gọn và hợp lý chi tiết Sở Du (Tống Thiến) gả vào Vệ gia và giúp khán giả không bị lấn cấn khi "chị dâu trên danh nghĩa - em chồng" nảy sinh tình cảm sau này.

Sau 5 tập mở màn gợi mâu thuẫn, xây dựng nền móng mối quan hệ giữa các nhân vật, Sơn Hà Chẩm bước vào mạch chính điều tra uẩn khúc thảm kịch của Vệ gia. Tuy nhiên, nội dung không đủ cuốn hút, cố tạo plot twist nhưng lại bất hợp lý và gây khó chịu. Hơn 10 tập phim, cảnh ấn tượng và đáng nhớ nhất là đoạn "đi 7 về 1" của nam nhi Vệ gia. Dù vậy, nó vẫn chưa đủ tốt để "thoát vòng" và khiến khán giả thực sự khắc khoải như cách tiểu thuyết làm được.

Trận chiến ở Bạch Đế Cốc được làm tỉ mỉ, lấy đi nước mắt của khán giả khi từng trụ cột của quân Vệ gia ngã xuống. Vệ Ngọc (Trương Thiên Dương) trước khi trút hơi thở cuối cùng cố dặn dò Vệ Uẩn (Đinh Vũ Hề), ánh mắt đỏ rực huyết lệ, tay gắng chút sức tàn buộc khăn in chữ "Vệ" lên bàn tay bị thương của em.

Bảy cỗ quan tài xếp hàng trước cửa Vệ gia trong sự bàng hoàng tột cùng của những người phụ nữ nhà họ Vệ, trong nước mắt và tiếng gọi bất lực của Tiểu Thất - khung cảnh này khiến khán giả nghẹn lòng. Kế đó là đoạn đưa tang với sự xuất hiện của Tào Diễn mang theo chiếu chỉ bắt Vệ Uẩn với tội tham công liều đánh khiến binh lực tổn thất.

Vệ phu nhân lao đầu vào quan tài tự sát để thể hiện lòng trung - tình tiết này khác với tiểu thuyết gốc. Dễ thấy thay đổi trên là biên kịch, đạo diễn muốn đẩy thêm cao trào. Tuy nhiên, cảnh tiếp nối của Sở Du lại không đủ khiến cảm xúc người xem bùng nổ như trường đoạn ở Bạch Đế Cốc. Mạch phim cũng đuối dần do cảm xúc đứt gãy.

Vệ Uẩn có thể không phải tạo hình cổ trang đẹp nhất của Đinh Vũ Hề nhưng cách thể hiện hình tượng tiểu tướng quân của anh rất tốt. Sự khác biệt giữa năng lượng nhiệt huyết, căng tràn khi khởi đầu và nỗi đau quá lớn ập đến cùng lúc khiến trái tim và tâm trí của một thiếu niên chưa thấu hết sự đời được Đinh Vũ Hề xử lý tinh tế, gọn gàng.

Sự dồn nén, cái gằn giọng, ánh mắt đau buồn, cam chịu, thảng thốt... - tất cả được khắc họa trọn vẹn qua đôi mắt biết nói của anh. Không phải lần đầu tiên Đinh Vũ Hề được khen diễn xuất. Năm ngoái, anh khiến cõi mạng bùng nổ chỉ với vài giây ngước đầu ngấn lệ của Mộ Thanh - Vĩnh Dạ Tinh Hà. Nhưng tại sao lần này lại không tạo được hiệu ứng bùng nổ như vậy?

Một phần vì Sơn Hà Chẩm không hút được khán giả do kịch bản có mô-típ quen thuộc, thiếu đột phá. Một phần vì cách diễn của Đinh Vũ Hề được khán giả nhận xét là không có nhiều khác biệt với những vai trước dù cảnh bi của Vệ Uẩn được "ném ra" liên tục ở tập 3 và 4.

Sơn Hà Chẩm không được công chúng kỳ vọng nhiều dù là dự án có vốn đầu tư khủng. Nguyên nhân lớn nhất là nữ chính Tống Thiến. Định kiến của khán giả về diễn xuất của cô quá lớn. Suốt gần 10 năm tiếp xúc với màn ảnh, hiếm có vai diễn nào cô làm tốt. Vai chính không ít nhưng kỹ năng giậm chân tại chỗ với đôi mắt vô hồn và biểu cảm cứng nhắc. Sở Du ở Sơn Hà Chẩm lại là một vai diễn "nên giấu đi" của Tống Thiến.

Tống Thiến hụt kỹ năng thấy rõ khi đối diễn với Đinh Vũ Hề. So với các diễn viên phụ (dù có tuổi nghề nhiều hay ít hơn cô), Tống Thiến cũng lép vế.

Sở Du thông minh, tinh ý nhưng mặc y phục đỏ rực nổi bần bật đến Vệ gia lúc đang phủ trắng khăn tang để "xin cưới" là điều khán giả không thể chấp nhận. Khi đối chất với đôi mắt ướt lệ đầy thống khổ, hoài nghi của "Tiểu Thất" Đinh Vũ Hề, biểu cảm của Tống Thiến càng trở nên "hỏi chấm" vì sống sượng, kỳ cục, không đau thương cũng chẳng ra được nét sắc bén, cứng cỏi.

Cảnh khóc của Tống Thiến ở tập 1 khi Sở Du cầu xin người mình yêu cứu người thân không đủ thuyết phục.

Một số khán giả cho rằng diễn xuất của Tống Thiến ở mức chấp nhận được, không đến nỗi phá phim nhưng xây dựng nhân vật kém đặc sắc. Sơn Hà Chẩm là cổ trang ngôn tình nên "phản ứng hóa học" là yếu tố quan trọng. Chemistry vốn mang tính cảm nhận chủ quan nhưng với Sơn Hà Chẩm, tỉ lệ khán giả giơ biển "chê" cho Tống Thiến - Đinh Vũ Hề chiếm phần lớn.

Trong tiểu thuyết cùng tên, Sở Du hơn Vệ Uẩn 1 tuổi nên fan nguyên tác tưởng tượng đôi chính không lệch nhiều về ngoại hình. Tuy nhiên ở bản truyền hình, Đinh Vũ Hề trông "non nớt" hơn hẳn khi chung khung hình với Tống Thiến nên không tạo được cảm giác cặp đôi. Dù vậy, khán giả chọn ở lại với Sơn Hà Chẩm cũng giữ một tia hi vọng vào chặng sau, lúc Vệ Uẩn - Sở Du dần nảy sinh tình cảm và khi Tiểu Thất đổi tạo hình, trưởng thành hơn thì chemistry sẽ khác.

Không riêng với nam chính, ở một số cảnh hồi tưởng quá khứ, lúc Sở Du còn yêu Cố Sở Sinh (Phó Tân Bác), "phản ứng hóa học" của hai diễn viên cũng "không gợn sóng" trong khi về tuổi tác ngoài đời hay ngoại hình đều cân xứng.