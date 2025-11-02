Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đoàn phim Thủy Long Ngâm vướng nghi vấn "sao chép" hình ảnh Bảo vật quốc gia Việt Nam

Sam

HHTO - Dân mạng đang đồng loạt chia sẻ nghi vấn này, yêu cầu phía đoàn phim "Thủy Long Ngâm" đưa ra giải thích rõ ràng.

Ngày 2/11, dân mạng đồng loạt chia sẻ những hình ảnh chụp lại từ đoạn cắt ở Thập Tam Lâu trong tập 5 của Thủy Long Ngâm có bối cảnh sử dụng hoa văn được cho là giống với hai cánh cửa chạm rồng - là bộ cánh cửa chính của tam quan nội chùa Keo.

anh-dai-viet-phong-hoa.jpg
Nguồn: Đại Việt Phong Hoa

Hai cánh cửa chạm rồng này được coi là bộ cửa đẹp nhất trong số các cánh cửa kiến trúc cổ Việt Nam, đang được lưu giữ ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là kiệt tác chạm khắc gỗ thế kỉ XVII, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2017.

Dân mạng nhận thấy các hoa văn mà đoàn phim Thủy Long Ngâm sử dụng gần như tương đồng với họa tiết trên cánh cửa, nhất là mây đao lửa - một nét đặc trưng trong văn hóa Việt Nam. Một số người dùng khác chỉ ra một số họa tiết khác trên lan can cũng giống với hoa văn trên các di tích của Việt Nam. Ở tập 8, họa tiết trong ngục giam ở thành Kiếm Vương cũng được cho là có nét giống với di tích ở Hải Phòng.

thuy-long-ngam-2.jpg
Ảnh: Hiếu Trần

Đây là bối cảnh do ê-kíp của Thủy Long Ngâm dựng nên. Tác phẩm này là dự án được đầu tư và nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì thế, dân mạng Việt đang đồng loạt chia sẻ nghi vấn trên cả nền tảng Việt Nam và Trung Quốc để yêu cầu đoàn phim phải có giải thích rõ ràng cũng như cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xác nhận.

Nhiều khán giả tuyên bố sẽ đồng loạt tẩy chay Thủy Long Ngâm trên diện rộng cho đến nghi vấn được làm rõ, quyết tâm bảo vệ nét đẹp văn hóa và bản sắc Việt Nam.

cover-2.jpg
Sam
#Thủy Long Ngâm #Bảo vật quốc gia Việt Nam #Thủy Long Ngâm sao chép #Thủy Long Ngâm tranh cãi

