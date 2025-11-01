Taecyeon 2PM thông báo cưới vợ: Nam thần Gen 2 nay thành "chồng nhà người ta"

HHTO - Ok Taecyeon (2PM) vừa khiến mạng xã hội bùng nổ khi thông báo sẽ kết hôn vào đầu năm 2026 với bạn gái ngoài ngành giải trí, chuyện tình ngọt ngào kéo dài nửa thập kỷ sắp bước vào chặng mới. Nam thần Gen 2 sắp trở thành "chồng người ta".

Sáng 1/11, nam thần Gen 2 Taecyeon khiến cả mạng xã hội "dậy sóng" khi chính thức thông báo kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí qua bức thư tay trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Bài đăng thông báo tin vui của Taecyeon trên tài khoản Instagram.

Trong thư, thành viên 2PM bày tỏ: "Tôi có thể đi được đến ngày hôm nay là nhờ các bạn luôn ở bên cạnh. Vì vậy, tôi nghĩ điều đúng đắn nhất là chia sẻ tin này đầu tiên với những người luôn yêu quý và ủng hộ tôi". Taecyeon không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ vì luôn ở bên anh qua mọi giai đoạn, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên con đường phát triển sự nghiệp.

Anh cũng tiết lộ rằng sau 19 năm kể từ ngày ra mắt, anh đã tìm thấy người hiểu và tin tưởng mình để cùng nắm tay đi hết quãng đời còn lại: "Tôi đã hứa sẽ dành trọn cuộc đời còn lại bên một người đã hiểu và tin tưởng tôi từ lâu. Chúng tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhau và cùng nhau bước đi trên con đường đời. Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã luôn ủng hộ tôi, giúp tôi có được ngày hôm nay. Tình yêu thương và sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa to lớn đến mức không lời nào có thể diễn tả hết."

Công ty quản lý của Taecyeon cũng nhanh chóng lên tiếng xác nhận tin vui.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đám cưới của Taecyeon sẽ được tổ chức kín đáo vào đầu năm 2026 tại Seoul với sự góp mặt của gia đình hai bên và một vài người bạn thân thiết. Cô dâu được tiết lộ là người ngoài ngành giải trí, nhỏ tuổi hơn Taecyeon và hiện đang làm nhân viên văn phòng. Chuyện tình của cả hai từng được công khai vào giữa năm 2020 khi công ty quản lý xác nhận nam thần 2PM đang hẹn hò với một cô gái ngoài giới showbiz. Từ đó đến nay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ kín tiếng, tránh xa ồn ào để có thể thoải mái bên nhau hơn.

Đầu năm nay, trên các trang mạng cũng rộ lên tin đồn Taecyeon sắp kết hôn sau khi loạt ảnh chụp anh trước tháp Eiffel ở Paris được lan truyền. Trong ảnh, nam thần tượng bị bắt gặp đang quỳ xuống như thể trao nhẫn cho bạn gái, khoảnh khắc khiến fan rần rần vì trông chẳng khác gì màn cầu hôn lãng mạn giữa trời Âu.

Bức ảnh ngôi sao sinh năm 1988 và bạn gái từng được lan truyền đầu năm nay.

Hiện tại, sau nửa thập kỷ bên nhau, Taecyeon và vợ sắp cưới giờ đây cũng đã có cái kết ngọt ngào. Từ nam thần Gen 2 trong lòng fan đến "chồng nhà người ta", Taecyeon khiến nhiều người vui lây khi thấy anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình.