Ám Hà Truyện: Choáng váng với vòng eo của Bành Tiểu Nhiễm trong clip quảng bá

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bành Tiểu Nhiễm và Chương Thời An quay clip ngọt ngào để quảng bá cho Ám Hà Truyện nhưng mọi sự chú ý của khán giả lại dồn vào vòng eo nhỏ đến mức siêu thực của cô.

banh-tieu-nhiem-12.jpg
banh-tieu-nhiem-13.jpg

Phim cổ trang Ám Hà Truyện đang phát sóng và hai diễn viên chính Chương Thời An, Bành Tiểu Nhiễm rất tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phim. Nếu như trong phim, nhân vật của Bành Tiểu Nhiễm mặc trang phục màu tím đậm đầy bí ẩn thì khi tham gia sự kiện, nữ diễn viên cũng chọn váy áo màu tím.

banh-tieu-nhiem-4.jpg
banh-tieu-nhiem-5.jpg
banh-tieu-nhiem-6.jpg
banh-tieu-nhiem-8.jpg

Cô thường mặc đồ ôm sát khoe thân hình mảnh dẻ, đôi chân thon dài, vòng eo bé xíu. Nhiều netizen khen Bành Tiểu Nhiễm không chỉ có gương mặt xinh đẹp chuẩn “mỹ nhân cổ trang” mà vóc dáng của cô cũng chẳng kém gì người mẫu.

Mới đây, Bành Tiểu Nhiễm và Chương Thời An quay video để quảng bá cho Ám Hà Truyện, trong đó hai người nhập vai đôi tình nhân tràn ngập hạnh phúc với những khung hình lãng mạn. Bành Tiểu Nhiễm mặc chiếc áo crop-top kèm quần jeans ngắn, khoe trọn vòng eo nhỏ đến mức không tưởng.

banh-tieu-nhiem-1.jpg

Netizen nào cũng giật mình trước vòng eo siêu thực, có lẽ chỉ hơn 50 cm của cô. Nhiều người thắc mắc vì sao một người trưởng thành lại có thân hình nhỏ nhắn như trẻ em. Và nhiều người thấy lo lắng cho sức khỏe của Bành Tiểu Nhiễm nhiều hơn, cho rằng nhìn cô thiếu sức sống hơn là xinh đẹp.

banh-tieu-nhiem-2.jpg

Bành Tiểu Nhiễm cao 1m65 và cân nặng chưa đến 45 kg. Thậm chí có thời gian, cô từng ép cân xuống còn 42 kg và không hề ăn tinh bột cùng đồ ngọt, chỉ nạp rau xanh, trái cây ít đường và hạt dinh dưỡng mà thôi. Cũng nhờ có vóc dáng nhỏ nhắn mà Bành Tiểu Nhiễm luôn tạo được hình ảnh mong manh yếu đuối trong các bộ phim cổ trang.

550080797-1381204037346983-2677507121265552538-n.jpg

Vẫn biết showbiz Hoa ngữ luôn yêu cầu sao nữ phải có “mình hạc xương mai”, càng gầy càng đẹp nhưng mọi người vẫn nhắn nhủ Bành Tiểu Nhiễm nên tăng cân để đảm bảo sức khỏe. Nhất là khi công việc đóng phim rất vất vả, Bành Tiểu Nhiễm đóng phim cổ trang còn phải thực hiện các cảnh hành động thì càng không nên ép cân quá nhiều.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Bành Tiểu Nhiễm #Ám Hà Truyện #sao nữ Hoa ngữ gầy #Bành Tiểu Nhiễm eo nhỏ #Chương Thời An

