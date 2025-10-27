Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Sau chụp ảnh cùng hoa hồng, Lưu Diệc Phi lại khởi xướng trào lưu làm đẹp mới

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Không hổ danh là "nữ thần tạo trend", Lưu Diệc Phi đã nhiều lần khiến netizen đua nhau làm giống như cô. Lần này, "thần tiên tỷ tỷ" lại làm nhiều cô gái muốn thử điều gì?

luu-diec-phi-3.jpg

Còn nhớ khi quay phim Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi từng tạo nên cơn sốt với loạt ảnh ôm bó hoa hồng đứng bên khung cửa. Chỉ là một khoảnh khắc bình thường trên phim, chẳng hề đầu tư cầu kỳ nhưng Lưu Diệc Phi vẫn khiến nhiều cô gái muốn có bộ ảnh giống như vậy.

luu-diec-phi-10.jpg

Nhiều người còn gọi đây là bức ảnh cầu may, để ảnh này làm hình nền điện thoại hoặc ảnh đại diện tài khoản mạng xã hội là sẽ gặp nhiều may mắn. Và đến bây giờ, vẫn có nhiều cô gái thích tạo dáng bên bó hồng giống như Lưu Diệc Phi.

luu-diec-phi-4.jpg

Trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng, nhân vật của Lưu Diệc Phi tên Hoàng Diệc Mai nghĩa là hoa hồng vàng. Vậy là đủ để tạo thành trào lưu chụp ảnh với những đóa hồng vàng, để “xin vía” xinh đẹp, tài giỏi như Diệc Mai.

luu-diec-phi-11.jpg
luu-diec-phi-7.jpg
luu-diec-phi-13.jpg
luu-diec-phi-14.jpg

Mới đây nhất, Lưu Diệc Phi xuất hiện trong đêm hội Vogue Thịnh Điển 2025 với tạo hình lộng lẫy như nữ thần. Cô mặc bộ váy đính kết sang trọng, đeo trang sức đắt giá, tóc búi cao và trang trí bằng những đóa baby khô.

luu-diec-phi-6.jpg
luu-diec-phi-2.jpg

Trước Lưu Diệc Phi, không mấy ai cài hoa baby lên mái tóc khi đi sự kiện và chẳng ngờ những chùm hoa baby khi biến thành đồ trang sức cho tóc lại nổi bật và sang trọng đến vậy. Chẳng cần phải trâm cài hoặc những chiếc cặp tóc đắt giá, Lưu Diệc Phi vẫn tỏa sáng với chùm hoa baby nhiều màu thanh nhã.

luu-diec-phi-8.jpg
luu-diec-phi-9.jpg

Ngay sau khi loạt ảnh của Lưu Diệc Phi lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cô gái Trung Quốc đã nhanh chóng bắt trend cài hoa baby lên tóc giống như "thần tiên tỷ tỷ". Hoa baby khô hay tươi đều có thể thành phụ kiện cho mái tóc, lại rất bền, có thể dùng suốt cả ngày mà không lo héo nên càng được ưa chuộng.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lưu Diệc Phi #Lưu Diệc Phi tạo trend #Lưu Diệc Phi ảnh ôm hoa hồng #Lưu Diệc Phi cài tóc #Lưu Diệc Phi nhan sắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục