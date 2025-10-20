Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhập Thanh Vân: Nữ chính Lư Dục Hiểu xinh xắn, nữ phụ Hạc Nam còn xuất sắc hơn

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ai cũng công nhận Lư Dục Hiểu thăng hạng nhan sắc đáng kể trong phim Nhập Thanh Vân, nhưng cô vẫn chịu cảnh lép vế trước nữ phụ Hạc Nam.

nhap-thanh-van-1.jpg
nhap-thanh-van-2.jpg

Trong phim Nhập Thanh Vân, Lư Dục Hiểu đóng vai nữ chính Minh Ý. Sau thất bại về mặt tạo hình ở phim Bảng Thượng Giai Tế, nữ diễn viên đã lấy lại được phong độ nhờ giảm cân thành công, trang phục có màu sắc ngọt ngào, kiểu tóc đánh rối càng tôn vẻ dịu dàng nữ tính của cô.

nhap-thanh-van-3.jpg

Nhưng chẳng ngờ càng xem phim, khán giả lại càng chú ý đến một vai nữ khác: Công chúa Mộc Thiên Cơ. Nhân vật này xinh đẹp, thông minh, muốn lôi kéo nam chính Kỷ Bá Tể về phe mình để phá hỏng dã tâm của người chú ruột. Thiên Cơ làm gì cũng nghĩ cho dân chúng, muốn tốt cho đại cuộc nên rất được lòng khán giả.

Quan trọng hơn, diễn viên Hạc Nam đóng vai công chúa Thiên Cơ còn có ngoại hình rất xinh đẹp, có vẻ đẹp thanh thuần, thoát tục với đôi mắt buồn, ánh nhìn trong veo cùng gương mặt đẹp thanh tú. Từ đó mà Thiên Cơ tuy là nữ phụ nhưng lại đẹp rực rỡ hơn cả nữ chính Minh Ý.

nhap-thanh-van-4.jpg

Nhiều người nhận xét ngoại hình của Hạc Nam gợi nhớ đến Trần Đô Linh, Cáp Ni Khắc Tư đều là các mỹ nhân có vẻ đẹp mảnh mai dịu dàng pha chút yếu đuối. Điểm mạnh của ba cô gái chính là đôi mắt biết nói, lúc nào cũng buồn mênh mang khiến khán giả không thương cảm.

nhap-thanh-van-2.jpg

Trước khi được chú ý với vai công chúa Thiên Cơ, Hạc Nam từng tham gia một số phim ngắn. Netizen Trung Quốc còn gọi Hạc Nam là "bạch nguyệt quang" mới của phim Hoa ngữ, là ứng cử viên sáng giá cho các dự án phim ngôn tình hoặc phim thanh xuân.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hạc Nam #Nhập Thanh Vân #Lư Dục Hiểu #diễn viên Hạc Nam #phim Hoa ngữ

