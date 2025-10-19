Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàn cảnh éo le của hai mỹ nhân phim VTV mỗi khi đóng chung phim với chồng

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cả hai người đẹp của phim VTV đều có cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng khi hai vợ chồng đóng chung phim thì lại đầy éo le.

gio-ngang-4.jpg

Những tập gần đây của phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nữ chính Kim Ngân đã trải qua hạnh phúc ngập tràn khi được tổng tài Trường cưng chiều nâng niu hết mức, sau đó lại rơi vào cảnh ê chề tột cùng khi phát hiện ra bộ mặt thật của đối phương, rằng Trường chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi.

gio-ngang-1.jpg
gio-ngang-7.jpg

Kim Ngân đã “sáng mắt” sau khi cùng Trường đi nghỉ dưỡng với nhóm bạn bè đối tác của anh ta, và làm quen với giám đốc Đại giàu có nhưng trăng hoa. Đại liên tục có lời nói, hành động không đúng mực với Kim Ngân khiến cho cô sợ hãi né tránh và còn phải gọi hai cô bạn thân đến “giải cứu” mình.

viet-hoa-8.jpg

Trên màn ảnh, Kim Ngân sợ hãi Đại bao nhiêu thì ở hậu trường, hai diễn viên lại vui vẻ nhí nhố bấy nhiêu. Bởi Việt Hoa và Trọng Trí là vợ chồng. Trọng Trí luôn ủng hộ Việt Hoa phát triển sự nghiệp và sẵn sàng vào vai phản diện trong phim vợ đóng.

viet-hoa-7.jpg

Một người đẹp khác của phim VTV là Anh Đào cũng có màn đóng chung dở khóc dở cười với ông xã Anh Tuấn. Ở phim Cầu Vồng Cuối Chân Trời, hai người vào vai một cặp vợ chồng đã ly hôn nhưng vẫn tranh cãi về quyền nuôi con.

viet-hoa-4.jpg

Đoàn làm phim Cầu Vồng Cuối Chân Trời kể rằng ban đầu, Anh Đào không hề biết chồng mình ngoài đời lại đóng vai chồng cũ trên phim. Anh Tuấn cũng giấu kín việc này để khiến Anh Đào bất ngờ khi ra phim trường.

viet-hoa-6.jpg

Vì đều là diễn viên chuyên nghiệp nên cả hai tách biệt giữa đời thực và phim ảnh, nên Anh Đào và Anh Tuấn vẫn nhập vai nhanh chóng, trên trường quay thì trò chuyện vui vẻ nhưng trước ống kính lại trở nên căng thẳng, đối đầu gay gắt.

anh dao viet hoa (7).jpg
anh dao (4).jpg

Từ đó mà khán giả nói vui rằng sau hai phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Cầu Vồng Cuối Chân Trời thì có lẽ Việt Hoa và Anh Đào chẳng dám đóng chung với nửa kia của mình nữa.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Gió ngang khoảng trời xanh #Cầu vồng cuối chân trời #Việt Hoa #Anh Đào #phim VTV

