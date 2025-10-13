Nhập Thanh Vân: Cảnh quay 3 giây giúp Lư Dục Hiểu được khen xinh như tiên tử

HHTO - Thật không ngờ Lư Dục Hiểu lại xinh đẹp thanh thuần tới mức này trong phim Nhập Thanh Vân, khiến khán giả phải xuýt xoa khen ngợi đây là khoảnh khắc xứng đáng được phong thần của nữ diễn viên.

Lư Dục Hiểu là diễn viên quen mặt trong showbiz Hoa ngữ, nhưng nhan sắc của cô luôn là điều khó hiểu với khán giả bởi phong độ trồi sụt bất thường. Khi đóng Bảng Thượng Giai Tế, Lư Dục Hiểu từng rơi vào tâm điểm chỉ trích vì ngoại hình bất ổn, chưa đủ nổi bật để làm nữ chính, nhất là khi các nữ phụ trong phim này đều có phần thu hút hơn cô.

Khi Lư Dục Hiểu quay phim Nhập Thanh Vân, ảnh hậu trường cũng khiến khán giả thất vọng vì nữ diễn viên có tạo hình xuề xòa, tóc tai rối bời, trang phục luộm thuộm không vừa vặn với vóc dáng. Từ đó mà nhiều người cho rằng Lư Dục Hiểu sẽ có thêm một vai diễn kém sắc sau Bảng Thượng Giai Tế.

Nhưng chẳng ngờ đến khi Nhập Thanh Vân khởi chiếu, netizen lại phải đổi ý. Bỏ qua việc kịch bản kém hấp dẫn khiến Nhập Thanh Vân thiếu sức hút so với các phim đối thủ, Lư Dục Hiểu lại xinh đẹp trong mọi góc hình. Ảnh hậu trường từng để lộ thân hình có chút mũm mĩm của Lư Dục Hiểu thì ở trên phim, cô nhìn rất nhẹ nhàng thanh thoát.

Đặc biệt có một khoảnh khắc Lư Dục Hiểu xoay người nhìn thẳng vào ống kính được khen là xinh như tiên tử, thanh thuần như mùa Xuân, đậm khí chất bạch nguyệt quang. Từ ánh sáng mờ ảo xung quanh, mái tóc được búi cầu kỳ đến ánh nhìn dịu dàng của Lư Dục Hiểu đều gây thương nhớ cho khán giả.

Nhiều khán giả còn cho rằng đây là cảnh quay đẹp nhất sự nghiệp diễn viên của Lư Dục Hiểu tính đến thời điểm này, rằng khoảnh khắc 3 giây xứng đáng được cô “phong thần” và phát huy trong các phim tiếp theo.