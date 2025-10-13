Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Nhập Thanh Vân: Cảnh quay 3 giây giúp Lư Dục Hiểu được khen xinh như tiên tử

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật không ngờ Lư Dục Hiểu lại xinh đẹp thanh thuần tới mức này trong phim Nhập Thanh Vân, khiến khán giả phải xuýt xoa khen ngợi đây là khoảnh khắc xứng đáng được phong thần của nữ diễn viên.

lu-duc-hieu-7-1256-5815.jpg

Lư Dục Hiểu là diễn viên quen mặt trong showbiz Hoa ngữ, nhưng nhan sắc của cô luôn là điều khó hiểu với khán giả bởi phong độ trồi sụt bất thường. Khi đóng Bảng Thượng Giai Tế, Lư Dục Hiểu từng rơi vào tâm điểm chỉ trích vì ngoại hình bất ổn, chưa đủ nổi bật để làm nữ chính, nhất là khi các nữ phụ trong phim này đều có phần thu hút hơn cô.

nhap-thanh-van-4.jpg

Khi Lư Dục Hiểu quay phim Nhập Thanh Vân, ảnh hậu trường cũng khiến khán giả thất vọng vì nữ diễn viên có tạo hình xuề xòa, tóc tai rối bời, trang phục luộm thuộm không vừa vặn với vóc dáng. Từ đó mà nhiều người cho rằng Lư Dục Hiểu sẽ có thêm một vai diễn kém sắc sau Bảng Thượng Giai Tế.

nhap-thanh-van-1.jpg
nhap-thanh-van-2.jpg

Nhưng chẳng ngờ đến khi Nhập Thanh Vân khởi chiếu, netizen lại phải đổi ý. Bỏ qua việc kịch bản kém hấp dẫn khiến Nhập Thanh Vân thiếu sức hút so với các phim đối thủ, Lư Dục Hiểu lại xinh đẹp trong mọi góc hình. Ảnh hậu trường từng để lộ thân hình có chút mũm mĩm của Lư Dục Hiểu thì ở trên phim, cô nhìn rất nhẹ nhàng thanh thoát.

Đặc biệt có một khoảnh khắc Lư Dục Hiểu xoay người nhìn thẳng vào ống kính được khen là xinh như tiên tử, thanh thuần như mùa Xuân, đậm khí chất bạch nguyệt quang. Từ ánh sáng mờ ảo xung quanh, mái tóc được búi cầu kỳ đến ánh nhìn dịu dàng của Lư Dục Hiểu đều gây thương nhớ cho khán giả.

nhap-thanh-van-14.jpg

Nhiều khán giả còn cho rằng đây là cảnh quay đẹp nhất sự nghiệp diễn viên của Lư Dục Hiểu tính đến thời điểm này, rằng khoảnh khắc 3 giây xứng đáng được cô “phong thần” và phát huy trong các phim tiếp theo.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lư Dục Hiểu #Nhập Thanh Vân #phim cổ trang #Lư Dục Hiểu tạo hình #Lư Dục Hiểu xinh đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục