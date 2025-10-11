Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ phủ nhận tin hẹn hò, khán giả nhất quyết không tin

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Lý do gì khiến khán giả nghi ngờ Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ đang hẹn hò cho dù hai bên đều ra sức phủ nhận?

Thông tin xôn xao nhất showbiz Hoa ngữ lúc này là tin đồn Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đang hẹn hò. Các paparazzi đã tung ra video cho thấy hai diễn viên phim Cửu Trùng Tử nhiều ngày liền cùng vào chung một tòa nhà. Theo phóng tiên tiết lộ thì danh nghĩa là ở phòng khác nhau nhưng Lý Quân Nhuệ thường lên phòng của Mạnh Tử Nghĩa và ở lại.

manh-tu-nghia-6.jpg
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ vướng tin đồn hẹn hò.

Ngay sau khi tin tức bùng nổ, người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm. Tuy nhiên, netizen lại chẳng tin vào thông báo này, lý do vì bài đăng của hai phòng làm việc xuất hiện cách nhau có 1 phút, chứng tỏ hai bên đã có thảo luận thống nhất phương án xử trí. Thêm vào đó, đã từng có nhiều cặp đôi như Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương hoặc Ngô Cẩn Ngôn, Hồng Nghiêu ban đầu ra sức phủ nhận, khăng khăng xem đối phương như đồng nghiệp hoặc em gái sau đó lại bất ngờ kết hôn. Chính vì thế mà netizen giờ đây tin vào các manh mối mà phóng viên thu thập được hơn là thông báo của người trong cuộc.

manh-tu-nghia-4.jpg
manh-tu-nghia-7.jpg
Hai người thân thiết từ trong phim ra ngoài đời.

Sau khi đóng chung phim Cửu Trùng Tử, Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ ngày càng thân thiết, còn được khán giả tích cực đẩy thuyền vì độ đẹp đôi và ăn ý. Hiện giờ, hai người tái hợp trong phim Thượng Công Chúa. Phim kể về Công chúa Mộ Văn Dao nhận thánh chỉ rời kinh thành Trường An đến Lĩnh Nam để làm lễ cầu phúc cho Hoàng hậu, tức mẹ của nàng. Trên đường trở về, nàng gặp chàng trai tài hoa Ngôn Thượng. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm khi cùng trải qua những biến cố trên đường đi.

manh-tu-nghia-8.jpg
manh-tu-nghia-1.jpg
Cặp đôi đang quay chung phim Thượng Công Chúa.

Ngôn Thượng được công chúa đưa về Hoàng cung, phát huy tài trí trở thành vị quan tài năng của triều đình. Khi đất nước lâm nguy, Ngôn Thượng sẵn sàng ra trận, cùng công chúa Mộ Văn Dao giải quyết thù trong giặc ngoài. Chuyện tình của hai người càng trải qua nhiều sóng gió càng trở nên gắn bó và chắc chắn nghi vấn tình cảm của Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ sẽ càng khiến Thượng Công Chúa được chú ý.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Mạnh Tử Nghĩa #Lý Quân Nhuệ #phim Cửu Trùng Tử #Thượng Công Chúa

